Harry Styles ringrazia Niall, Louis, Liam e Zayn ai BRIT Awards 2023

Il cuore delle directioner sarà letteralmente esploso quando hanno visto Harry Styles ringraziare gli altri One Direction ai BRIT Awards 2023. Il cantante ha ricordato i suoi colleghi dopo aver vinto Artist of the year.

Harry Styles ai BRITS:

Mentre tutti noi eravamo impegnati a commentare il bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo 2023 Harry Styles ha vinto Artist of the Year ai premi più importanti della musica britannica. Durante il suo discorso di ringraziamento ha nominato tutti i suoi ex compagni di band, ricordando il ruolo che hanno avuto nel suo successo:

“Voglio ringraziare Niall, Louis, Liam e Zayn. Non sarei qui senza di voi” ha detto Harry, dopo aver anche ringraziato sua mamma per averlo iscritto ad X Factor senza dirglielo.

Nel frattempo ai #BRITs Harry Styles ha ringraziato Niall, Louis, Liam e Zayn dopo aver vinto Artist of the year #HarryStyles #OneDirection pic.twitter.com/Gcdn7xpc5C — GingerGeneration.it (@TwitGinger) February 11, 2023

Recentemente, dopo la vittoria di Harry ai Grammy come album dell’anno con Harry’s House, Liam Payne aveva fatto un post per fargli le congratulazioni: “Wow… è impressionante svegliarsi con questa immagine e quando scrivi musica come Harry ti meriti ogni microsecondo del momento in cui guardi sorridendo il trofeo che ti sei meritato. Dio ti benedica fratello congratulazioni“.