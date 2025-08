The Summer I Turned Pretty 3: Taylor è incinta? La teoria che sta facendo impazzire i fan

Taylor è incinta?! È questa la teoria che sta letteralmente facendo impazzire TikTok e Reddit dopo i primi episodi della stagione 3 di The Summer I Turned Pretty. E no, non stiamo parlando di un semplice gossip da fandom: ci sarebbero indizi ben precisi disseminati nella serie e nel trailer che darebbero forza a questa idea.

The Summer I Turned Pretty 3: la teoria su Taylor

Secondo i fan più attenti, Taylor potrebbe aspettare un bambino da Steven, il fratello di Belly. Una svolta narrativa che cambierebbe completamente le carte in tavola… e che, a quanto pare, potrebbe anche essere molto coerente con il tono della stagione.

Fame improvvisa, palloncini rosa e un abito blu

Tutto parte da alcuni dettagli “insospettabili”. In più di un’occasione, Taylor fa riferimento al fatto di essere molto affamata. Ok, potrebbe essere solo una battuta. Ma perché sottolinearlo così spesso se non per lanciare un indizio?

Poi c’è la scena del trailer che ha acceso tutte le antenne: vediamo la casa di Taylor, decorata con palloncini rosa. All’inizio sembrava potesse trattarsi dell’addio al nubilato di Belly, ma osservando meglio l’ambiente e le ragazze vestite in toni pastello, rosa e azzurro, molti hanno iniziato a ipotizzare che si tratti in realtà di un… baby shower. E che la futura mamma sia proprio Taylor.

Una svolta inaspettata… ma perfettamente coerente con The Summer I Turned Pretty 3

La teoria può sembrare azzardata, ma c’è un punto interessante: questa stagione è fortemente incentrata sulla crescita, sulle responsabilità e sulle scelte da adulti. La maternità in giovane età, per quanto delicata, sarebbe perfettamente in linea con i temi della stagione.

In più, Taylor e Steven sono una coppia creata appositamente per la serie TV, non presente nei romanzi originali di Jenny Han. Questo significa che gli autori hanno grande libertà narrativa per esplorare storyline inedite e audaci. E quale occasione migliore per introdurre un tema ancora mai trattato nei precedenti adattamenti della Han?

Ma Steven e Taylor stanno ancora insieme?

Eh… non proprio. Al momento, Taylor e Steven si sono lasciati, e sembra che Steven stia iniziando a legarsi a Denise, un nuovo personaggio. Ed è qui che la teoria diventa ancora più drama: se Taylor fosse davvero incinta, potrebbe rivelarlo proprio quando Steven ha voltato pagina, creando il perfetto momento da teen drama carico di emozioni e tensioni.

E se il matrimonio annunciato nella stagione non fosse quello di Belly, ma proprio quello tra Taylor e Steven, uniti da una nuova responsabilità?

