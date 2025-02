JISOO – earthquake (video, testo e traduzione)

La superstar sudcoreana JISOO ha pubblicato il 14 febbraio 2025 il suo mini album di debutto Amortage su etichetta Warner Records. Il progetto include il primo singolo earthquake e il relativo video musicale diretto da Christian Breslauer (Doja Cat, SZA, Ariana Grande).

Il progetto comprende due brani in lingua inglese e due in lingua inglese/coreana. Amortage è una fusione di “amor” e “montage”, che si sofferma sulle fasi emotive dell’amore e sui molti momenti di una relazione. Insieme, le canzoni creano una vivida bobina di questo viaggio.

Testo

It hits me like an earthquake

더 빠르게 my heart race

온몸이 떨려 can’t stand

널 부정할 수 없게

I think I’m gonna

심장 off the chart 마치 race car

(Vroom vroom vroom)

시간조차 FAST 숨이 멎게

(Vroom vroom vroom)

벗어나려 할수록 너는 짙어져

알면서 깨어날 수 없는 꿈처럼

There’s a shock coming after 지금

(’Bout to blow)

(’Bout to blow)

(’Bout to blow)

(’Bout to blow)

It hits me like an earthquake

더 빠르게 my heart race

온몸이 떨려 can’t stand

널 부정할 수 없게

I think I’m gonna

I think I’m gonna

I think I’m gonna

Wake up, electric touch

내 맘이 춤춰

You give me that good good

From every angle

내 세상을 덮친 널 가져야겠어

벗어나려 할수록 너는 짙어져

알면서 깨어날 수 없는 꿈처럼

There’s a shock coming after 지금

(’Bout to blow)

(’Bout to blow)

(’Bout to blow)

(’Bout to blow)

It hits me like an earthquake

더 빠르게 my heart race

온몸이 떨려 can’t stand

널 부정할 수 없게

I think I’m gonna

I think I’m gonna

’Cause I 깊이 떨어져도 and I love it

굳이 말 안 해도 yeah I’m feelin’ you

One touch baby I fall 난 널 원해

네 눈동자 속에 가둬줘 날 all of the time

It hits me like an earthquake

더 빠르게 my heart race

온몸이 떨려 can’t stand

널 부정할 수 없게

I think I’m gonna

I think I’m gonna

I think I’m gonna

Traduzione

Mi colpisce come un terremoto

il mio cuore batte più velocemente

Tutto il mio corpo trema, non riesco a stare in piedi

Non posso negarti

Penso che lo farò

Cuore fuori scala come un’auto da corsa

(Brom, brum, brum)

Anche il tempo è VELOCE e mozzafiato

(Brom, brum, brum)

Più cerco di allontanarmi, più diventi oscuro

Come un sogno da cui sai che non puoi svegliarti

Ora c’è uno shock in arrivo

(Sul punto di esplodere)

(Sul punto di esplodere)

(Sul punto di esplodere)

(Sul punto di esplodere)

Mi colpisce come un terremoto

il mio cuore batte più velocemente

Tutto il mio corpo trema, non riesco a stare in piedi

Non posso negarti

Penso che lo farò

Penso che lo farò

Penso che lo farò

Svegliati, tocco elettrico

Il mio cuore sta ballando

Mi dai quel bene bene

Da ogni angolazione

Ho bisogno che tu prenda il controllo del mio mondo

Più cerco di allontanarmi, più diventi oscuro

Come un sogno da cui sai che non puoi svegliarti

Ora c’è uno shock in arrivo

(Sul punto di esplodere)

(Sul punto di esplodere)

(Sul punto di esplodere)

(Sul punto di esplodere)

Mi colpisce come un terremoto

il mio cuore batte più velocemente

Tutto il mio corpo trema, non riesco a stare in piedi

Non posso negarti

Penso che lo farò

Penso che lo farò

Perché mi sto innamorando profondamente e lo adoro

Anche se non lo dici, sì ti sento

Un tocco tesoro mi innamoro ti voglio

Chiudimi nei tuoi occhi tutto il tempo

Mi colpisce come un terremoto

il mio cuore batte più velocemente

Tutto il mio corpo trema, non riesco a stare in piedi

Non posso negarti

Penso che lo farò

Penso che lo farò

Penso che lo farò

