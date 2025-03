Ariana Grande – Intro (Extended): testo, traduzione e significato

Intro (End of the World) [Extended] è una delle tracce della versione deluxe di Eternal sunshine di Ariana Grande, rilasciata venerdì 28 marzo 2024.

Eternal sunshine:Brighter Days Ahead contiene nove brani, di cui sei sono dei pezzi completamente inediti che così vanno ad arricchire il settimo progetto discografico di Ariana Grande, di 13 canzoni.

Testo di Intro (Extended) di Ariana Grande

Uh

How can I tell if I’m in the right relationship?

Aren’t you really s’posed to know that shit?

Feel it in your bones and own that shit? I don’t know

Then I had this interaction I’ve been thinkin’ ‘bout for like five weeks

Wonder if he’s thinkin’ ‘bout it too and smiling

Wonder if he knows that that’s been what’s inspirin’ me

Wonder if he’s judgin’ me like I am right now

I don’t care

I’d rather tell the truth (Truth)

Than make it worse for you, mm (You)

If the sun refused to shine

Baby, would I still be your lover?

Would you want me there?

If the moon went dark tonight

And if it all ended tomorrow

Would I be the one on your mind, your mind, your mind?

And if it all ended tomorrow

Would you be the one on mine?

Please, pay me no mind

While I jump into your skin and change your eyes

So you see things through mine (Through mine, through mine, through mine, through mine)

Can’t you sense me? I’ve been right here all this time (All this time)

Would you still be here pretending you still like me? (Would you still be?)

Pretending you don’t regret not thinking before asking

Now you’re long gone in Cali (Now you’re long)

And me, I’m still unpacking (Still unpacking)

Why I even allowed you on the flight

I broke your heart because you broke mine (I broke your heart)

So me, I am the bad guy (I am the bad guy)

‘Cause I’d already grieved you

And you started to realize

I do need ya, I did (Mm)

I wish I could un-need ya, so I did

Traduzione

Uh

Come faccio a sapere se sono nella relazione giusta?

Non dovresti davvero saperlo?

Sentirlo nelle ossa e fartene una ragione? Non lo so

Poi ho avuto questa interazione a cui pensavo da circa cinque settimane

Chissà se anche lui ci sta pensando e sorride

Chissà se sa che è quello che mi ispira

Chissà se mi sta giudicando come sto facendo adesso

Non me ne f***a

Preferisco dire la verità (la verità)

Che peggiorare le cose per te, mm (tu)

Se il sole si rifiutasse di splendere

Tesoro, sarei ancora il tuo amante?

Mi vorresti lì?

Se la luna si oscurasse stasera

E se tutto finisse domani

Sarei io quello nella tua mente, nella tua mente, nella tua mente?

E se tutto finisse domani

Saresti tu quello nella mia?

Per favore, non badarmi

Mentre salto nella tua pelle e cambio i tuoi occhi

Così vedi le cose attraverso i miei (Attraverso i miei, attraverso i miei, attraverso i miei, attraverso i miei)

Non riesci a sentirmi? Sono stato proprio qui per tutto questo tempo (Per tutto questo tempo)

Saresti ancora qui a fingere che ti piaccio ancora? (Saresti ancora?)

Fingendo di non pentirti di non aver pensato prima di chiedere

Ora sei andato via da tempo a Cali (Ora sei lontano)

E io, sto ancora disfacendo le valigie (Sto ancora disfacendo le valigie)

Perché ti ho persino permesso di salire sul volo

Ti ho spezzato il cuore perché tu hai spezzato il mio (Ti ho spezzato il cuore)

Quindi io, io sono il cattivo (Io sono il cattivo)

Perché ti avevo già addolorato

E hai iniziato a realizzare

Ho bisogno di te, l’ho fatto (Mm)

Vorrei poter non aver più bisogno di te, così l’ho fatto

Ti ho spezzato il cuore perché tu hai spezzato il mio (Ti ho spezzato il cuore)

Significato di Intro (Extended) di Ariana Grande

È un’edizione estesa del brano di apertura dell’album originale. Questa versione esplora un evento particolare in cui Ariana si è sentita non amata o non ascoltata nella sua relazione, e come il suo partner non si sia reso conto dell’impatto delle sue azioni su di lei finché non è stato troppo tardi.