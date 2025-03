Serale di Amici 24: l’eliminazione di Deddè e l’ammissione di Luk3

Il talent show di Canale 5 continua ad essere un’esperienza impegnativa e ricca di emozioni per i giovani talenti. L’ammissione degli ultimi allievi al serale di Amici 24 ha segnato questa fase del programma regalando momenti di suspance, visto che ognuno di loro ha dovuto ottenere tre sì dai professori della categoria di appartenenza.

L’ammissione di Senza Cri, Daniele e Dandy è avvenuta durante lo speciale pomeridiano di domenica 9 marzo, mentre quella di Vybes, Trigno e Luk3 è stata trasmessa durante il daytime di ieri, 10 marzo.

L’eliminazione di Deddè

Il cantante, ha affrontato l’esame di ammissione al serale, ma nonostante impegno e determinazione, non è riuscito a convincere Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e i loro due no hanno portato alla sua eliminazione. L’allievo ha ringraziato Anna Pettinelli che ha creduto in lui e ha lasciato trasparire la sua speranza di aver lasciato qualcosa nel cuore delle persone durante quest’esperienza nella scuola.

L’ammissione di Luk3

Il giovane allievo ha vissuto dei momenti di tensione, a causa del giudizio negativo di Anna Pettinelli durante la puntata, giudizio che non riflette altro che l’opinione generale che la professoressa ha avuto nei suo confronti in questi mesi, ovvero che è “acerbo” e non è pronto per il serale.

Il suo, però, è stato un “no con asterisco”, vale a dire che la prof. ha donato il suo sì a Lorella per permetterle di scegliere se usarlo per portarlo al serale o per rispettare il suo parere negativo: “Credo in te Lorella, non credo in lui” si è pronunciata la speaker radiofonica. Ovviamente, la Cuccarini ha scelto di usare questo sì per portare Luk3 al serale.

Oltre a lui, anche Trigno e Vybes hanno ottenuto tre sì (per Trigno in particolare un “sì meno meno” da parte di Zerbi) e quindi hanno potuto indossare l’ambita maglia dorata.

Tutti gli Allievi del Serale di Amici 24

Cantanti: Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Luk3, Nicolò, Senza Cri, TrigNo, Vybes.

Ballerini: Alessia, Asia, Chiara, Dandy, Daniele, Francesca, Francesco, Raffaella.

Questi sono i sedici allievi che si sfideranno nelle prossime puntate del serale, che avrà inizio sabato 22 marzo, mettendo in mostra le loro abilità e la loro passione per la musica e la danza. Rimane un po’ di amarezza da parte dei telespettatori per l’unica eliminazione, quella di Deddè, e di perplessità per la particolare modalità di ammissione di Luk3. E voi che cosa ne pensate?