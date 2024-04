Taylor Swift – The Tortured Poets Department: testi e traduzioni

The Tortured Poets Department è l’undicesimo album in studio di Taylor Swift, dopo il grande successo di Midnights del 2022.

Il progetto è stato annunciato durante i GRAMMY del 2024, il 4 febbraio, mentre Taylor teneva il suo discorso dopo aver vinto l’ambito premio per la 13a volta.

L’artwork dell’album è stato rivelato dalla cantante quando in seguito ha cambiato la sua immagine del profilo e il suo sito web è rimasto inattivo per ore.

Dopo aver annunciato il disco, sui social, l’artista ha continuato a postare altri dettagli, come la copertina, insieme a parti dei testi delle canzoni.

Ascolta qui il disco:

Testi e traduzioni di The Tortured Poets Department

Side A

1. Fortnight (feat. Post Malone)

2. The Tortured Poets Department

3. My Boy Only Breaks His Favorite Toys

4. Down Bad

Side B

5. So Long, London

6. But Daddy I Love Him

7. Fresh Out the Slammer

8. Florida!!! (Florence + the Machine)

Side C

9. Guilty as Sin?

10. Who’s Afraid of Little Old Me?

11. I Can Fix Him (No Really I Can)

12. loml

Side D

13. I Can Do It With a Broken Heart

14. The Smallest Man Who Ever Lived

15. The Alchemy

16. Clara Bow

17. Bonus Track: The Manuscript

Tayor Swift parla del suo nuovo album

“Fondamentalmente, sono molto emozionata per il 19 aprile, perché The Tortured Poets Department uscirà in quella data, e non vedo l’ora che tu ascolti tutte quelle canzoni. … è un album che, credo, più di ogni altro album che abbia mai realizzato, avevo bisogno di realizzarlo. È stata davvero un’ancora di salvezza per me, proprio le cose che stavo attraversando, le cose di cui stavo scrivendo, mi hanno ricordato in un certo senso perché scrivere canzoni è qualcosa che mi accompagna davvero nella vita” ha dischiarato la cantautrice durante il suo The Eras tour Show.

Durante uno spettacolo a Tokyo, Taylor ha parlato del processo di creazione dell’album:

“Sto lavorando a Tortured Poets da subito dopo aver consegnato Midnights. Consegni un album con mesi di anticipo così puoi realizzare i vinili, che sono i migliori. Quindi ho iniziato a lavorare su [The Tortured Poets Department] subito dopo, e ci sto lavorando da circa due anni. Ho continuato a lavorarci durante tutto il tour negli Stati Uniti. E quando secondo me è stato perfetto, quando è stato abbastanza buono per [i fan], l’ho finito”.