The Summer I Turned Pretty 3: il trailer

Prime Video ha appena lanciato il trailer di The Summer I Turned Pretty 3. Il dramma è alle porte e noi siamo pronte.

The Summer I Turned Pretty 3: l’analisi del trailer

La vita è troppo breve per non trascorrerla con la persona che ami. L’ultima stagione di “The Summer I Turned Pretty” inizia il 16 luglio.

Il trailer è all’opposto del teaser: in questo nuovo trailer Conrad apre il sipario e Belly continua ad illudersi di averlo dimenticato. Non solo recita “I primi amori sono importanti ma non come l’ultimo” (riferendosi alla contrapposizione tra Conrad e Jeremiah) ma aggiunge che ha amato Conrad in un modo in cui puoi amare solo il primo amore. Lui è il passato. Jeremiah è il futuro, e sul futuro si incentra tutta la storia del trailer.

Conrad ricorda assieme a Agnes che l’unica persona che ha amato è Belly. Lo vediamo nei panni del dottore Connie che sta diventando grazie alla sua dedizione per l’università e già da queste poche clip emerge quanto è maturato. Supporta Belly nelle sue scelte anche se non le condivide e non si mette mai nel mezzo tra lei e Jer, e in realtà vorrebbe farlo. Il rosso è il cuore costantemente associato a Conrad, anche se questa volta anche Daylight di Taylor Swift è per lui.

Jeremiah proporrà a Belly di sposarlo, non vediamo la scena, non sappiamo perchè decidono di sposarsi (porrebbe essere per lo stesso motivo del romanzo oppure no) ma il tema del matrimonio in età giovane sarà centrale in questa stagione. E questo matrimonio lo vedremo perchè Belly indossa l’abito da sposa a fine trailer. Come nel romanzo la madre di Belly si opporrà alle nozze perchè li ritiene troppo giovani per questo passo ma avranno dalla loro parte gli amici, tranne Steven che è team Conrad.

Steven avrà un incidente in auto e secondo noi sarà questo episodio che farà capire a Taylor che lo ama ancora. I due avranno un tira e molla costante per tutta la stagione.

Il trailer fonde immagini delle stagioni precedenti con nuove clip e questo non viene fatto a caso ma come la colonna sonora di Taylor Swift sottolinea ricordare Conrad per Belly avviene tramite flashback e echi intesi come “imitazioni” di lui che nel presente hanno il voto di Jeremiah. Ci saremmo aspettate nuove canzoni per il trailer e non le stesse del teaser? Si, ma secondo noi le hanno conservate per gli episodi.

Il dramma è alle porte e la vera litigata tra fratelli pure, noi non vedo l’ora.

Cosa vorreste vedere in TSITP 3?

