Taylor Swift – The Albatross: audio, testo e traduzione

The Albatross è uno dei brani contenuti nella seconda parte dell’album di Taylor Swift The Tortured Poets Department, ovvero The Anthology, uscito a sorpresa nella notte del 19 aprile 2024.

Significato della canzone:

L’albatro è un grande uccello marino e in senso metaforico viene solitamente definito “qualcosa che provoca ansia o senso di colpa o che grava e ingombra”.

Come molti brani dell’undicesimo album in studio di Taylor Swift, The Albatross sembra essere un riferimento metaforico alla relazione di sei anni con l’attore britannico Joe Alwyn.

Testo The Albatross

[Verse 1]

Wise men once said

“Wild winds are death to the candle”

A rose by any other name is a scandal

Cautions issued, he stood

Shooting the messengers

They tried to warn him about her

[Chorus]

Cross your thoughtless heart

Only liquor anoints you

She’s the albatross

She is here to destroy you

[Verse 2]

Wise men once said

“One bad seed kills the garden”

“One less temptress, one less dagger to sharpen”

Locked me up in towers

But I’d visit in your dreams

And they tried to warn you about me

[Chorus]

Cross your thoughtless heart

Only liquor anoints you

She’s the albatross

She is here to destroy you

Devils that you know

Raise worse hell than a stranger

She’s the death you chose

You’re in terrible danger

[Bridge]

And when that sky rains fire on you

And you’re persona non grata

I’ll tell you how I’ve been there too

And that none of it matters

[Verse 3]

Wise men once read fake news

And they believed it

Jackals raised their hackles

You couldn’t conceive it

You were sleeping soundly when they dragged you from your bed

And I tried to warn you about them

[Chorus]

So I crossed my thoughtless heart

Spread my wings like a parachute

I’m the albatross

I swept in at the rescue

The devil that you know

Looks now more like an angel

I’m the life you chose

And all this terrible danger (Ah-ah-ah-ah)

This terrible danger (Ah-ah-ah-ah)

[Outro]

So cross your thoughtless heart (Ah-ah-ah-ah)

She’s the albatross (Ah-ah-ah-ah)

She is here to destroy you

(fonte Genius)

Traduzione The Albatross

[Verso 1]

Dissero una volta i saggi

“I venti selvaggi sono la morte per la candela”

Una rosa con qualsiasi altro nome è uno scandalo

Avvertenze emesse, si alzò

Sparare ai messaggeri

Hanno provato ad avvertirlo di lei

[Coro]

Attraversa il tuo cuore sconsiderato

Solo il liquore ti unge

Lei è l’albatro

Lei è qui per distruggerti

[Verso 2]

Dissero una volta i saggi

“Un seme cattivo uccide il giardino”

“Una tentatrice in meno, un pugnale in meno da affilare”

Mi hanno rinchiuso nelle torri

Ma verrei a trovarti nei tuoi sogni

E hanno provato ad avvertirti di me

[Coro]

Attraversa il tuo cuore sconsiderato

Solo il liquore ti unge

Lei è l’albatro

Lei è qui per distruggerti

Diavoli che conosci

Scatena un inferno peggiore di uno sconosciuto

Lei è la morte che hai scelto

Sei in terribile pericolo

[Ponte]

E quando quel cielo ti piove fuoco addosso

E tu sei una persona non grata

Ti dirò come ci sono stato anch’io

E questo non ha importanza

[Verso 3]

I saggi una volta leggevano notizie false

E ci credevano

Gli sciacalli alzarono il pelo

Non potresti concepirlo

Stavi dormendo profondamente quando ti hanno trascinato giù dal letto

E ho provato ad avvertirti di loro

[Coro]

Così ho attraversato il mio cuore sconsiderato

Allarga le mie ali come un paracadute

Sono l’albatro

Sono intervenuto in soccorso

Il diavolo che conosci

Ora sembra più un angelo

Sono la vita che hai scelto

E tutto questo terribile pericolo (Ah-ah-ah-ah)

Questo terribile pericolo (Ah-ah-ah-ah)

[Finale]

Quindi attraversa il tuo cuore sconsiderato (Ah-ah-ah-ah)

Lei è l’albatro (Ah-ah-ah-ah)

Lei è qui per distruggerti