Paul – Un pinguino da salvare: la clip in anteprima del film

È in arrivo al cinema una commedia estiva per tutta la famiglia che farà emozionare chi ama le belle avventure e, soprattutto, gli amanti degli animali. Distribuito da Notorious Pictures, Paul – Un pinguino da salvare è una storia di un giovane pinguino e della sua improbabile amicizia con quattro diversissime sorelle. Scampato a rapimento il piccolo Paul irromperà nelle dinamiche della famiglia Martina ricordando alle sorelle Livi, Tessa, Maela e Kenny l’importanza dei legami familiari. Paul – Un pinguino da salvare è al cinema dal 10 luglio. In attesa di vederlo al cinema vi mostriamo una clip in anteprima per fare la conoscenza di Paul e delle quattro protagoniste.

La trama del film

Livi, Tessa, Malea e Kenny sono quattro sorelle che non hanno nulla in comune. Nulla, tranne il cognome Martini. Non si può scegliere la propria famiglia, quindi meglio averci a che fare il meno possibile. Ma tutto sta per cambiare. Il motivo? Paul. Un pinguino. Rapito dallo zoo, Paul riesce a fuggire e finisce proprio a casa delle Martini. Le sorelle scoprono che dietro il rapimento c’è un duo di maghi, pronto a trasformarlo nella star del loro spettacolo per rilanciare la carriera in crisi a Las Vegas. Non possono permetterlo. Devono riportarlo alla sua vera famiglia. E così inizia un’avventura incredibile per salvare Paul!

