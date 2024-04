Taylor Swift – imgonnagetyouback: audio, testo e traduzione

imgonnagetyouback è uno dei brani contenuti nella seconda parte dell’album di Taylor Swift The Tortured Poets Department, ovvero The Anthology, uscito a sorpresa nella notte del 19 aprile 2024.

Significato della canzone:

In imgonnagetyouback, Taylor Swift descrive come è sicura di poter riavere il suo ex. Le possibilità sono due: o per riprendere una relazione con lui o per compiere una vendetta.

Testo imgonnagetyouback

[Intro]

Yeah

[Verse 1]

Lilac short skirt, the one that fits me like skin

Did your research, you knew the price going in

And I’ll tell you one thing, honey

I can tell when somebody still wants me, come clean

Standing at the bar like something’s funny, bubbly

Once you fix your face, I’m going in (Yeah)

[Chorus]

Whether I’m gonna be your wife, or

Gonna smash up your bike, I haven’t decided yet

But I’m gonna get you back

Whether I’m gonna curse you out, or

Take you back to my house, I haven’t decidеd yet

But I’m gonna get you back

[Post-Chorus]

I-I hear thе whispers in your eyes

Oh, make you wanna think twice

You’ll find that you were never not mine

(You’re mine)

[Verse 2]

Small talk, big walk, act like I don’t care what you did

I’m an Aston Martin that you steered straight into the ditch

Then ran and hid

And I’ll tell you one thing, honey

I can take the upper hand and touch your body

Flip the script and leave you like a dumb house party

Or I might just love you ‘til the end (Ah-ah-ah)

[Chorus]

Whether I’m gonna be your wife, or

Gonna smash up your bike, I haven’t decided yet

But I’m gonna get you back

Whether I’m gonna flip you off, or

Pull you into the closet, I haven’t decided yet

But I’m gonna get you back

[Post-Chorus]

I-I hear the whispers in your eyes

Oh, make you wanna think twice

You’ll find that you were never not mine

(You’re mine)

[Bridge]

I can feel it coming, honey, in the way you move

Push the reset button, we’re becoming something new

Say you got somebody else, say, “I got someone too”

Even if it’s handcuffed, I’m leaving here with you

Bygones will be bygone, eras fading into grey (Fading into grey)

Rebuild all the pieces, but still wanna play the game (Oh)

Told my friends I hate you, but I love you just the same

Pick your poison, babe, I’m poison either way (Ha)

[Chorus]

Whether I’m gonna be your wife, or

Gonna smash up your bike, I haven’t decided yet

But I’m gonna get you back

Whether I’m gonna curse you out, or

Take you back to my house, I haven’t decided yet

But I’m gonna get you back

[Post-Chorus]

I-I hear the whispers in your eyes

Oh make you wanna think twice

You’ll find that you were never not mine

[Outro]

I’m gonna get you back

Traduzione imgonnagetyouback

[Introduzione]

Sì

[Verso 1]

Gonna corta lilla, quella che mi sta come la pelle

Hai fatto le tue ricerche, sapevi il prezzo in arrivo

E ti dirò una cosa, tesoro

Posso dire quando qualcuno mi vuole ancora, dimmi la verità

Stare al bar come se ci fosse qualcosa di divertente, frizzante

Una volta che ti aggiusterai la faccia, entrerò (Sì)

[Coro]

Se diventerò tua moglie, o…

Ti spacco la bici, non ho ancora deciso

Ma ti riporterò indietro

Se ti maledirò o…

Ti riporto a casa mia, non ho ancora deciso

Ma ti riporterò indietro

[Post-Ritornello]

Sento i sussurri nei tuoi occhi

Oh, ti fa venir voglia di pensarci due volte

Scoprirai che non sei mai stato mio

(Sei mio)

[Verso 2]

Chiacchiere, grandi passeggiate, comportati come se non mi importasse quello che hai fatto

Sono un’Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso

Poi corse e si nascose

E ti dirò una cosa, tesoro

Posso prendere il sopravvento e toccare il tuo corpo

Capovolgi la sceneggiatura e ti lascia come una stupida festa in casa

Oppure potrei semplicemente amarti fino alla fine (Ah-ah-ah)

[Coro]

Se diventerò tua moglie, o…

Ti spacco la bici, non ho ancora deciso

Ma ti riporterò indietro

Se ti manderò fuori di testa, o…

Ti tiro nell’armadio, non ho ancora deciso

Ma ti riporterò indietro

[Post-Ritornello]

Sento i sussurri nei tuoi occhi

Oh, ti fa venir voglia di pensarci due volte

Scoprirai che non sei mai stato mio

(Sei mio)

[Ponte]

Lo sento arrivare, tesoro, dal modo in cui ti muovi

Premi il pulsante di reset, stiamo diventando qualcosa di nuovo

Di’ che hai qualcun altro, dì: “Anch’io ho qualcuno”

Anche se è ammanettato, me ne vado da qui con te

Il passato sarà passato, le epoche sbiadiscono nel grigio (svaniscono nel grigio)

Ricostruisci tutti i pezzi, ma voglio comunque giocare (Oh)

Ho detto ai miei amici che ti odio, ma ti amo lo stesso

Scegli il tuo veleno, tesoro, io sono veleno in ogni caso (Ah)

[Coro]

Se diventerò tua moglie, o…

Ti spacco la bici, non ho ancora deciso

Ma ti riporterò indietro

Se ti maledirò o…

Ti riporto a casa mia, non ho ancora deciso

Ma ti riporterò indietro

[Post-Ritornello]

Sento i sussurri nei tuoi occhi

Oh, ti faccio venir voglia di pensarci due volte

Scoprirai che non sei mai stato mio

[Finale]

Ti riporterò indietro