Taylor Swift – Clara Bow: audio, testo e traduzione

Clara Bow è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift, The Tortured Poets Department, in uscita il 19 aprile 2024.

Il titolo rende omaggio alla star del cinema muto Clara Bow che ha affrontato dei problemi di salute mentale causati dallo stress provocato dalla sua fama. Era anche nota per avere una “vita sentimentale turbolenta”.

La manipolazione della sua carriera e della sua immagine da parte dei media potrebbe essere una visione di Taylor riguardo il rapporto che ha con il suo successo.

Testo Clara Bow di Taylor Swift

[Verse 1]

You look like Clara Bow in this light

In this light, remarkable

All your life, did you know?

You’d be picked like a rose

[Pre-Chorus]

I’m not trying to exaggerate

But I think I might die if it happened

Die if it happened to me

No one in my small town thought I’d see the lights of Manhattan

[Chorus]

This town is fake but you’re the real thing

Breath of fresh air through smoke rings

Take the glory, give everything

Promise to be dazzling

[Verse 2]

You look like Stevie Nicks in ’75

The hair and lips

The crowd goes wild at her fingertips

Half moon shinе, a full eclipse

[Pre-horus]

I’m not trying to exaggеrate

But I think I might die if I made it, die if I made it

No one in my small town thought I’d meet these suits in LA

They all want to say

[Chorus]

This town is fake but you’re the real thing

Breath of fresh air through smoke rings

Take the glory, give everything

Promise to be dazzling

[Verse 3]

The crown is stained, but you’re the real queen

Flesh and blood amongst war machines

You’re the new God, we’re worshipping

Promise to be dazzling

[Bridge]

Beauty is a beast that roars down on all fours demanding more

Only when your girlish glow flickers just so

Do they let you know?

It’s hell on earth to be heavenly

Them’s the brakes, they don’t come gently

[Outro]

You look like Taylor Swift

In this light, we’re loving it

You’ve got edge, she never did

The future’s bright, dazzling

(fonte Genius)

Traduzione Clara Bow di Taylor Swift

[Verso 1]

Sembri Clara Bow sotto questa luce

Sotto questa luce, notevole

Per tutta la vita, lo sapevi?

Verresti colta come una rosa

[Pre-ritornello]

Non sto cercando di esagerare

Ma… penso che potrei morire se accadesse

Morire se fosse successo a me

Nessuno nella mia piccola città pensava che avrei visto le luci di Manhattan

[Coro]

Questa città è finta ma tu sei quella vera

Boccata d’aria fresca attraverso anelli di fumo

Prendi la gloria, dai tutto

Prometti di essere abbagliante

[Verso 2]

Sembri Stevie Nicks nel ’75

I capelli e le labbra

La folla impazzisce davanti alle sue dita

Splendida mezza luna, un’eclissi totale

[Pre-horus]

Non sto cercando di esagerare

Ma penso che potrei morire se ce la facessi, morirei se ce la facessi

Nessuno nella mia piccola città pensava che avrei incontrato questi vestiti a Los Angeles

Tutti vogliono dire

[Coro]

Questa città è finta ma tu sei quella vera

Boccata d’aria fresca attraverso anelli di fumo

Prendi la gloria, dai tutto

Prometti di essere abbagliante

[Verso 3]

La corona è macchiata, ma tu sei la vera regina

Carne e sangue tra le macchine da guerra

Tu sei il nuovo Dio, adoriamo

Prometti di essere abbagliante

[Ponte]

La bellezza è una bestia che ruggisce a quattro zampe chiedendo di più

Solo quando il tuo bagliore da ragazzina tremola proprio così

Te lo fanno sapere?

È un inferno in terra essere paradisiaci

Sono i freni, non vengono dolcemente

[Finale]

Sembri Taylor Swift

Sotto questa luce, lo adoriamo

Tu hai un vantaggio, lei non l’ha mai avuto

Il futuro è luminoso, abbagliante