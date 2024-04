Taylor Swift – I Hate It Here: audio, testo e traduzione

I Hate It Here è uno dei brani contenuti nella seconda parte dell’album di Taylor Swift The Tortured Poets Department, ovvero The Anthology, uscito a sorpresa nella notte del 19 aprile 2024.

Significato della canzone:

In questa traccia Taylor Swift parla del fatto di fingere di essere da qualche altra parte, in modo da riuscire a distrarsi dai problemi che affliggono la sua vita reale.

Ascolta qui la canzone:

Testo I Hate It Here di Taylor Swift

[Verse 1]

Quick, quick

Tell me something awful like you are a poet

Trapped inside the body of a finance guy

Tell me all your secrets

All you’ll ever be is

My eternal consolation prize

You see I was a debutante in another life, but

Now I seem to be scared to go outside

If comfort is a construct, I don’t believe in good luck

Now that I know what’s what

[Chorus]

I hate it here so I will go to

Secret gardens in my mind

People need a key to get to

The only one is mine

I read about it in a book when I was a precocious child

No mid-sized city hopes and small-town fears

I’m there most of the year ‘cause I hate it here

I hate it here

[Verse 2]

My friends used to play a game where

We would pick a decade

We wished we could live in instead of this

I’d say the 1830s but without all the racists

And getting married off for the highest bid

Everyone would look down ‘cause it wasn’t fun now

Seems like it was never even fun back then

Nostalgia is a mind’s trick

If I’d been there, I’d hate it

It was freezing in the palace

[Chorus]

I hate it here so I will go to

Lunar valleys in my mind

When they found a better planet

Only the gentle survived

I dreamed about it in the dark

The night I felt like I might die

No mid-sized city hopes and small-town fears

I’m there most of the year ‘cause I hate it here

I hate it here

[Bridge]

I’m lonely, but I’m good

I’m bitter, but I swear I’m fine

I’ll save all my romanticism for my inner life and I’ll get lost on purpose

This place made me feel worthless

Lucid dreams like electricity, the current flies through me and in my fantasies I rise above it

And way up there, I actually love it

[Chorus]

I hate it here so I will go to

Secret gardens in my mind

People need a key to get to

The only one is mine

I read about it in a book when I was a precocious child

No mid-sized city hopes and small-town fears

I’m there most of the year ‘cause I hate it here

I hate it here

[Outro]

Quick, quick

Tell me something awful

Like you are a poet

Trapped inside the body of a finance guy

(fonte Genius)

Traduzione I Hate It Here

[Verso 1]

Veloce veloce

Dimmi qualcosa di terribile come se fossi un poeta

Intrappolato nel corpo di un tizio della finanza

Raccontami tutti i tuoi segreti

Tutto ciò che sarai mai sarà

Il mio eterno premio di consolazione

Vedi, ero una debuttante in un’altra vita, ma

Adesso mi sembra di avere paura di uscire

Se la comodità è un costrutto, non credo nella buona fortuna

Ora che so cosa è cosa

[Coro]

Lo odio qui, quindi andrò lì

Giardini segreti nella mia mente

Le persone hanno bisogno di una chiave per arrivarci

L’unico è mio

Ne ho letto in un libro quando ero un bambino precoce

Nessuna speranza per le città di medie dimensioni e paure per le piccole città

Sono lì quasi tutto l’anno perché odio questo posto

Lo odio qui

[Verso 2]

I miei amici giocavano a un gioco in cui

Sceglieremmo un decennio

Avremmo voluto poter vivere invece di questo

Direi il 1830 ma senza tutti i razzisti

E sposarsi per l’offerta più alta

Tutti avrebbero abbassato lo sguardo perché non era divertente adesso

Sembra che non sia mai stato nemmeno divertente allora

La nostalgia è un trucco della mente

Se fossi stata lì, lo odierei

Faceva freddo nel palazzo

[Coro]

Lo odio qui, quindi andrò lì

Valli lunari nella mia mente

Quando trovarono un pianeta migliore

Solo i gentili sopravvivevano

L’ho sognato al buio

La notte in cui mi sentivo come se potessi morire

Nessuna speranza per le città di medie dimensioni e paure per le piccole città

Sono lì quasi tutto l’anno perché odio questo posto

Lo odio qui

[Ponte]

Mi sento solo, ma sto bene

Sono amareggiato, ma giuro che sto bene

Conserverò tutto il mio romanticismo per la mia vita interiore e mi perderò di proposito

Questo posto mi ha fatta sentire inutile

Sogni lucidi come l’elettricità, la corrente mi attraversa e nelle mie fantasie mi alzo al di sopra di essa

E lassù, davvero, lo adoro

[Coro]

Lo odio qui, quindi andrò lì

Giardini segreti nella mia mente

Le persone hanno bisogno di una chiave per arrivarci

L’unico è mio

Ne ho letto in un libro quando ero una bambina precoce

Nessuna speranza per le città di medie dimensioni e paure per le piccole città

Sono lì quasi tutto l’anno perché odio questo posto

Lo odio qui

[Finale]

Veloce veloce

Dimmi qualcosa di terribile

Come se fossi un poeta

Intrappolata nel corpo di un tizio della finanza