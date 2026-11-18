È il momento tanto atteso di mostrare il suo punto di vista per la pioniera dell’influencer culture italiana. A partire da lunedì 23 novembre, infatti, Netflix trasmette in esclusiva CHIARA, il documentario su Chiara Ferragni firmato da Carmen Vogani con la regia di Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy (Banijay Entertainment, dietro il successo de Il Collegio e tanti altri reality show). Dopo un silenzio durato due anni, l’imprenditrice digitale torna a parlare, ma lo fa voltando pagina rispetto alla narrazione patinata che ha contraddistinto la sua ascesa planetaria.

Il progetto promette di svelare il lato inedito e più vulnerabile di un impero nato in provincia e trasformatosi in un marchio globale. Lontano dagli schermi e dai riflettori accesi 24 ore su 24, il documentario punta a ripercorrere il periodo più buio e complesso della vita della protagonista: il crollo mediatico e giudiziario noto come il Pandoro Gate, l’impatto del processo e, non ultimo, il doloroso epilogo della sua storia d’amore da favola.

Per la prima volta, la giovane si racconta senza filtri, affrontando le crepe di un sistema che l’ha vista prima in cima al mondo e poi al centro di una bufera senza precedenti.

La forza dell’opera risiede nella squadra di alto livello che ha affiancato la produzione: la scrittura di Carmen Vogani e Lorenzo Avola, la direzione della fotografia di Lorenzo Invernici, il montaggio di Simone Mele, la produzione di Giampaolo Toselli, la regia di Leandro Manuel Emede e la scenografia di Francesco Mari: ogni reparto ha lavorato per restituire un ritratto intimo e realista. Non si tratta di una semplice operazione nostalgica o di pubbliche relazioni, ma di un racconto di una caduta e di una possibile crescita personale. Riuscirà Chiara a far conoscere la sua vera vita. mostrando quelle che sono le sue fragilità a social spenti? L’appuntamento è fissato per il 23 novembre 2026 su Netflix.

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