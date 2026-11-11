Amici 26: testo di L’unica che può cambiare l’atmosfera di Kashmere scritto da Giovanna Codella 11 Novembre 2026 Kashmere è uno degli allievi di Amici 26 ed è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie a L’unica che può cambiare l’atmosfera che ha conquistato Amadeus. Il cantautore, all’anagrafe Luigi Maglione, è nato nel 2000, vive in Svizzera (Lugano) ma ha origini italiane. Alle sue spalle ha una laurea in filosofia e un lavoro in un negozio di vinili e musicassette di cui va fiero. Kashmere ha subito travolto i responsabili artistici del talent show con la sua simpatia, le sue movenze e con il suo gusto retrò che strizza l’occhio agli anni ’70. L’artista vanta già numerose esperienze in ambito musicale, essendo persino arrivato tra i finalisti di Area Sanremo e avendo vinto un Premio Lunezia, inoltre il compianto autore Pino d’Angiò (Ma quale idea) è stato per lui un mentore umano e musicale tanto da annoverare il giovane come suo erede. L’unica che può cambiare l’atmosfera è stata pubblicata la scorsa estate e lo stesso Kashmere ha ammesso che è servita a fare colpo sulla sua ragazza. Il pezzo esprime tutta la sua voglia di muoversi a un ritmo travolgente e invita su un’ipotetica pista da ballo chiunque lo ascolti. Il video ufficiale della canzone Testo di L’unica che può cambiare l’atmosfera di Kashmere Non mi va di restare a casa Ballo già se penso a stasera Nei tuoi occhi stanchi brillerà la luna Dammi un bacio funky sarà la mia cura Tu mi sciogli come la cera Anche se fuori si gela Suonano i vinili dentro la tua schiena L’unica che può cambiare l’atmosfera Salta ancora Balla ancora Salta ancora Dai Balla ancora Salta ancora Balla ancora Dai Giro di qui Giro di là Baciami qui Baciami là Sei l’unica che può cambiarmi l’atmosfera Salta ancora Balla ancora Salta ancora Dai Balla ancora Salta ancora Balla ancora Dai Giro di qui Giro di là Baciami qui Baciami là Sei l’unica che può cambiarmi l’atmosfera Non mi va di lasciarti sola Se ti va non lasciarmi solo Nella luna piena cercherò fortuna Dammi un bacio funky sarà la mia cura Sai che c’è? Forse non è un gioco Fuori è freddo ma dentro è fuoco Suonano i violini sopra la tua schiena L’unica che può cambiare l’atmosfera Salta ancora Balla ancora Salta ancora Dai Balla ancora Salta ancora Balla ancora Dai Giro di qui Giro di là Baciami qui Baciami là Sei l’unica che può cambiarmi l’atmosfera Salta ancora Balla ancora Salta ancora Dai Balla ancora Salta ancora Balla ancora Dai Giro di qui Giro di là Baciami qui Baciami là Sei l’unica che può cambiarmi l’atmosfera Cosa ne pensate dell’inedito di Kashmere ad Amici 26?