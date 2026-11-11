Amici 26: testo di L’unica che può cambiare l’atmosfera di Kashmere

Kashmere è uno degli allievi di Amici 26 ed è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie a L’unica che può cambiare l’atmosfera che ha conquistato Amadeus. Il cantautore, all’anagrafe Luigi Maglione, è nato nel 2000, vive in Svizzera (Lugano) ma ha origini italiane. Alle sue spalle ha una laurea in filosofia e un lavoro in un negozio di vinili e musicassette di cui va fiero.

Kashmere ha subito travolto i responsabili artistici del talent show con la sua simpatia, le sue movenze e con il suo gusto retrò che strizza l’occhio agli anni ’70. L’artista vanta già numerose esperienze in ambito musicale, essendo persino arrivato tra i finalisti di Area Sanremo e avendo vinto un Premio Lunezia, inoltre il compianto autore Pino d’Angiò (Ma quale idea) è stato per lui un mentore umano e musicale tanto da annoverare il giovane come suo erede.

L’unica che può cambiare l’atmosfera è stata pubblicata la scorsa estate e lo stesso Kashmere ha ammesso che è servita a fare colpo sulla sua ragazza. Il pezzo esprime tutta la sua voglia di muoversi a un ritmo travolgente e invita su un’ipotetica pista da ballo chiunque lo ascolti.

Il video ufficiale della canzone

Testo di L’unica che può cambiare l’atmosfera di Kashmere

Non mi va di restare a casa

Ballo già se penso a stasera

Nei tuoi occhi stanchi brillerà la luna

Dammi un bacio funky sarà la mia cura

Tu mi sciogli come la cera

Anche se fuori si gela

Suonano i vinili dentro la tua schiena

L’unica che può cambiare l’atmosfera

Salta ancora

Balla ancora

Salta ancora

Dai

Balla ancora

Salta ancora

Balla ancora

Dai

Giro di qui

Giro di là

Baciami qui

Baciami là

Sei l’unica che può cambiarmi l’atmosfera

Salta ancora

Balla ancora

Salta ancora

Dai

Balla ancora

Salta ancora

Balla ancora

Dai

Giro di qui

Giro di là

Baciami qui

Baciami là

Sei l’unica che può cambiarmi l’atmosfera

Non mi va di lasciarti sola

Se ti va non lasciarmi solo

Nella luna piena cercherò fortuna

Dammi un bacio funky sarà la mia cura

Sai che c’è? Forse non è un gioco

Fuori è freddo ma dentro è fuoco

Suonano i violini sopra la tua schiena

L’unica che può cambiare l’atmosfera

Salta ancora

Balla ancora

Salta ancora

Dai

Balla ancora

Salta ancora

Balla ancora

Dai

Giro di qui

Giro di là

Baciami qui

Baciami là

Sei l’unica che può cambiarmi l’atmosfera

Salta ancora

Balla ancora

Salta ancora

Dai

Balla ancora

Salta ancora

Balla ancora

Dai

Giro di qui

Giro di là

Baciami qui

Baciami là

Sei l’unica che può cambiarmi l’atmosfera

Cosa ne pensate dell’inedito di Kashmere ad Amici 26?