Olivia Rodrigo dà inizio all’Unraveled Tour: le canzoni in scaletta

Olivia Rodrigo ha inaugurato ufficialmente il The Unraveled Tour venerdì 25 settembre, portando sul palco il suo terzo album: you seem pretty sad for a girl so in love, uscito lo scorso giugno.

Il concerto di apertura, alla PeoplesBank Arena di Hartford nel Connecticut, è stato un suggestivo spettacolo di due ore basato sul tema delle quattro stagioni e su alcuni dei successi della cantautrice.

È stata anche una fantastica occasione per dare vita a quasi tutti i tredici brani dell’album, ad eccezione di What’s Wrong With Me l’unica traccia che per il momento è esclusa dalla setlist.

L’evento inaugurale è stato il primo dei due concerti a Hartford e ha dato il via al lunghissimo tour, tra Nord America ed Europa. Al gruppo britannico Wolf Alice è spettato l’onore di aprire lo show, mentre Olivia si è esibita su un palco illuminato e ricoperto di fiori, creando un’atmosfera romantica.

Dopo aver intonato un dolce Happy Birthday dedicato a sua mamma, il concerto vero e proprio ha avuto inizio con Drop Dead, proseguendo con U + Me = <3, So American e Good 4 U.

La parte della serata dedicata all’a vitalità dell’estate ha portato sul palco Serena Joy, Bad Idea Right?, Ballad of a Homeschooled Girl, Vampire e Purple. La sezione autunnale, più intima e ovattata, è stata dedicata a Stupid Song, Maggots for Brains, Begged, Cigarette Smoke e Traitor.

È stata poi la volta della stasi della natura durante l’inverno con Honeybee, Favorite Crime, Drivers License e Less per poi arrivare a The Cure, fiore all’occhiello del terzo album. Una pioggia artificiale ha inondato il con la cantautrice che in quel momento indossava un minidress bianco che si è dissolto trasformandosi in schiuma, rivelando un miniabito rosso!

L’atmosfera uggiosa si è poi trasformata in un mood primaverile e per la conclusione della fantastica serata, Olivia Rodrigo ha scelto di eseguire tre canzoni: Deja Vu, All-American B-tch ed Expectations.

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