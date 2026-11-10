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Amici 26: testo e significato di Romantici Terroni di Saitta

scritto da Giovanna Codella
amici 23 anticipazioni

Saitta è uno degli allievi di Amici 26 ed è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie a Romantici Terroni che ha convinto Amadeus. Il giovane, all’anagrafe Cristiano Grasso classe 1999 e originario di Catania, ha scelto come nome d’arte  il cognome di sua madre, per rendere omaggio ai nonni materni.

Il brano è stato pubblicato lo scorso giugno per Digital Noises e parla di una problematica molto comune per chi cerca di essere una artista e vive nel Sud Italia: non solo dover far fronte alla necessità di lavorare (come in qualsiasi altro posto) ma anche al pregiudizio che riguarda la musica, spesso vista come un’attività che non è in grado di fornire un sostegno economico adeguato. Il testo è infatti un susseguirsi di risposte a una serie frasi fatte e a consigli stereotipati che Saitta si è sentito ripetere spesso sin da piccolo, a quelli che “vorrebbero che fossi qualcun altro“.

L’audio ufficiale dell’inedito

Testo di Romantici Terroni di Saitta 

Basta cantare in siciliano canta in italiano
al massimo in inglese con l’accento americano
anzi basta cantare proprio

Devi andare a lavorare ti serve una busta paga
uno di quartiere non riesce con la fama
basta ‘ste canzoni dove parli della strada
parla un po’ d’amore parlami della tua amata

La maestra mi diceva: quanti Ramazzotti hai visto?
alla mamma diceva non c’ero con la testa
lo deve raddrizzare è un chiacchierone stropicciato
menomale un po’ si salva almeno è bravo in italiano

Ciuri, ciuri ciuri, ciuri tuttu l’annu
giura a tutti chiddi ca già fanno
quelli che per amore ancora piangono
a tutti i nostri padri che si fanno un c**o tanto
a mamma che mi aspetta sveglia mentre sto tornando
a quelli che vorrebbero che fossi qualcun altro
intanto sto in America e stasera io la canto

E questi in meridionali
sono tutti uguali
emigrano a milioni ma tornano a milioni
romantici terroni
e questi mediterranei
fanno gli americani
stanno nei loro rioni famiglie genitori
romantici terroni

Basta parlare di Sicilia prenditi una laurea
fai come i posti fissi che rapinano lo Stato
sai lì ti ci vedo proprio

Devi andare a faticare, cosa fai della tua vita?
poi con la pensione a settant’anni fai la vita
metti la camicia, schiena dritta e fai la fila
serve una conoscenza per avere una pedata
c***o fra’ ma c’hai vent’anni
cosa parli di pensione con la vita che hai davanti?
come fai a pronosticare la tua vita a settant’anni?
ch c***o la tua vita è quella della degli altri

E questi meridionali
sono tutti uguali
emigrano a milioni ma tornano a milioni
romantici terroni
e questi mediterranei
fanno gli americani
stanno nei loro rioni famiglie genitori
romantici terroni

Ho vissuto nelle piazze sdrammate dei quartieri
ho sentito solo l’odore dei problemi quelli veri
in una società che si f***e dei problemi
che abbiamo giù in Italia perché a volte se lo scordano
pra so cos’è l’amore, ora so chi devo amare
ne mangerò di m***a al giorno per avere da mangiare
questo si chiama vivere

E questi in meridionali
sono tutti uguali
emigrano a milioni ma tornano a milioni
romantici terroni
e questi mediterranei
fanno gli americani
stanno nei loro rioni famiglie genitori
romantici terroni

(Oh-ahi-ahi-ahi)
(Oh-ahi-ahi-ahi)
emigrano a milioni ma tornano a milioni
romantici terroni

Ciuri, ciuri, ciuri, ciuri tuttu l’annu
giura a tutti chiddi ca già fanno
quelli che per amore ancora piangono
a tutti i nostri padri che si fanno un c**o tanto
a mamma che mi aspetta sveglia mentre sto tornando
a quelli che vorrebbero che fossi qualcun altro
intanto sto in America e stasera io la canto

Cosa ne pensate dell’inedito di Saitta ad Amici 26?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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