Amici 26: testo e significato di Romantici Terroni di Saitta

Saitta è uno degli allievi di Amici 26 ed è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie a Romantici Terroni che ha convinto Amadeus. Il giovane, all’anagrafe Cristiano Grasso classe 1999 e originario di Catania, ha scelto come nome d’arte il cognome di sua madre, per rendere omaggio ai nonni materni.

Il brano è stato pubblicato lo scorso giugno per Digital Noises e parla di una problematica molto comune per chi cerca di essere una artista e vive nel Sud Italia: non solo dover far fronte alla necessità di lavorare (come in qualsiasi altro posto) ma anche al pregiudizio che riguarda la musica, spesso vista come un’attività che non è in grado di fornire un sostegno economico adeguato. Il testo è infatti un susseguirsi di risposte a una serie frasi fatte e a consigli stereotipati che Saitta si è sentito ripetere spesso sin da piccolo, a quelli che “vorrebbero che fossi qualcun altro“.

L’audio ufficiale dell’inedito

Testo di Romantici Terroni di Saitta

Basta cantare in siciliano canta in italiano

al massimo in inglese con l’accento americano

anzi basta cantare proprio

Devi andare a lavorare ti serve una busta paga

uno di quartiere non riesce con la fama

basta ‘ste canzoni dove parli della strada

parla un po’ d’amore parlami della tua amata

La maestra mi diceva: quanti Ramazzotti hai visto?

alla mamma diceva non c’ero con la testa

lo deve raddrizzare è un chiacchierone stropicciato

menomale un po’ si salva almeno è bravo in italiano

Ciuri, ciuri ciuri, ciuri tuttu l’annu

giura a tutti chiddi ca già fanno

quelli che per amore ancora piangono

a tutti i nostri padri che si fanno un c**o tanto

a mamma che mi aspetta sveglia mentre sto tornando

a quelli che vorrebbero che fossi qualcun altro

intanto sto in America e stasera io la canto

E questi in meridionali

sono tutti uguali

emigrano a milioni ma tornano a milioni

romantici terroni

e questi mediterranei

fanno gli americani

stanno nei loro rioni famiglie genitori

romantici terroni

Basta parlare di Sicilia prenditi una laurea

fai come i posti fissi che rapinano lo Stato

sai lì ti ci vedo proprio

Devi andare a faticare, cosa fai della tua vita?

poi con la pensione a settant’anni fai la vita

metti la camicia, schiena dritta e fai la fila

serve una conoscenza per avere una pedata

c***o fra’ ma c’hai vent’anni

cosa parli di pensione con la vita che hai davanti?

come fai a pronosticare la tua vita a settant’anni?

ch c***o la tua vita è quella della degli altri

E questi meridionali

sono tutti uguali

emigrano a milioni ma tornano a milioni

romantici terroni

e questi mediterranei

fanno gli americani

stanno nei loro rioni famiglie genitori

romantici terroni

Ho vissuto nelle piazze sdrammate dei quartieri

ho sentito solo l’odore dei problemi quelli veri

in una società che si f***e dei problemi

che abbiamo giù in Italia perché a volte se lo scordano

pra so cos’è l’amore, ora so chi devo amare

ne mangerò di m***a al giorno per avere da mangiare

questo si chiama vivere

E questi in meridionali

sono tutti uguali

emigrano a milioni ma tornano a milioni

romantici terroni

e questi mediterranei

fanno gli americani

stanno nei loro rioni famiglie genitori

romantici terroni

(Oh-ahi-ahi-ahi)

(Oh-ahi-ahi-ahi)

emigrano a milioni ma tornano a milioni

romantici terroni

Ciuri, ciuri, ciuri, ciuri tuttu l’annu

giura a tutti chiddi ca già fanno

quelli che per amore ancora piangono

a tutti i nostri padri che si fanno un c**o tanto

a mamma che mi aspetta sveglia mentre sto tornando

a quelli che vorrebbero che fossi qualcun altro

intanto sto in America e stasera io la canto

Cosa ne pensate dell’inedito di Saitta ad Amici 26?