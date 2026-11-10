Amici 26: testo e significato di Romantici Terroni di Saitta scritto da Giovanna Codella 10 Novembre 2026 Saitta è uno degli allievi di Amici 26 ed è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie a Romantici Terroni che ha convinto Amadeus. Il giovane, all’anagrafe Cristiano Grasso classe 1999 e originario di Catania, ha scelto come nome d’arte il cognome di sua madre, per rendere omaggio ai nonni materni. Il brano è stato pubblicato lo scorso giugno per Digital Noises e parla di una problematica molto comune per chi cerca di essere una artista e vive nel Sud Italia: non solo dover far fronte alla necessità di lavorare (come in qualsiasi altro posto) ma anche al pregiudizio che riguarda la musica, spesso vista come un’attività che non è in grado di fornire un sostegno economico adeguato. Il testo è infatti un susseguirsi di risposte a una serie frasi fatte e a consigli stereotipati che Saitta si è sentito ripetere spesso sin da piccolo, a quelli che “vorrebbero che fossi qualcun altro“. L’audio ufficiale dell’inedito Testo di Romantici Terroni di Saitta Basta cantare in siciliano canta in italiano al massimo in inglese con l’accento americano anzi basta cantare proprio Devi andare a lavorare ti serve una busta paga uno di quartiere non riesce con la fama basta ‘ste canzoni dove parli della strada parla un po’ d’amore parlami della tua amata La maestra mi diceva: quanti Ramazzotti hai visto? alla mamma diceva non c’ero con la testa lo deve raddrizzare è un chiacchierone stropicciato menomale un po’ si salva almeno è bravo in italiano Ciuri, ciuri ciuri, ciuri tuttu l’annu giura a tutti chiddi ca già fanno quelli che per amore ancora piangono a tutti i nostri padri che si fanno un c**o tanto a mamma che mi aspetta sveglia mentre sto tornando a quelli che vorrebbero che fossi qualcun altro intanto sto in America e stasera io la canto E questi in meridionali sono tutti uguali emigrano a milioni ma tornano a milioni romantici terroni e questi mediterranei fanno gli americani stanno nei loro rioni famiglie genitori romantici terroni Basta parlare di Sicilia prenditi una laurea fai come i posti fissi che rapinano lo Stato sai lì ti ci vedo proprio Devi andare a faticare, cosa fai della tua vita? poi con la pensione a settant’anni fai la vita metti la camicia, schiena dritta e fai la fila serve una conoscenza per avere una pedata c***o fra’ ma c’hai vent’anni cosa parli di pensione con la vita che hai davanti? come fai a pronosticare la tua vita a settant’anni? ch c***o la tua vita è quella della degli altri E questi meridionali sono tutti uguali emigrano a milioni ma tornano a milioni romantici terroni e questi mediterranei fanno gli americani stanno nei loro rioni famiglie genitori romantici terroni Ho vissuto nelle piazze sdrammate dei quartieri ho sentito solo l’odore dei problemi quelli veri in una società che si f***e dei problemi che abbiamo giù in Italia perché a volte se lo scordano pra so cos’è l’amore, ora so chi devo amare ne mangerò di m***a al giorno per avere da mangiare questo si chiama vivere E questi in meridionali sono tutti uguali emigrano a milioni ma tornano a milioni romantici terroni e questi mediterranei fanno gli americani stanno nei loro rioni famiglie genitori romantici terroni (Oh-ahi-ahi-ahi) (Oh-ahi-ahi-ahi) emigrano a milioni ma tornano a milioni romantici terroni Ciuri, ciuri, ciuri, ciuri tuttu l’annu giura a tutti chiddi ca già fanno quelli che per amore ancora piangono a tutti i nostri padri che si fanno un c**o tanto a mamma che mi aspetta sveglia mentre sto tornando a quelli che vorrebbero che fossi qualcun altro intanto sto in America e stasera io la canto Cosa ne pensate dell’inedito di Saitta ad Amici 26?