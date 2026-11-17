Le nomination ai Grammy Awards 2027 sono state svelate e questa volta l’industria musicale si prepara a una cerimonia dominata soprattutto da voci femminili. Gli occhi sono puntati sulle popstar che hanno accompagnato in loop le nostre playlist per tutto l’anno.

Olivia Rodrigo si conferma una delle protagoniste assolute con ben 7 candidature. Torna a competere in tutte le categorie principali il suo ultimo progetto You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love c che è in lizza per l’ambitissimo Album of the Year, mentre la hit the cure punta ai premi per Record of the Year e Song of the Year.

Anche Taylor Swift consolida la sua presenza in accademia e si contende l’Album dell’anno con The Life of a Showgirl e il Record dell’anno con The Fate of Ophelia. Una chicca interessante è la candidatura come Canzone dell’anno per I Knew It, I Knew You, scritto insieme a Jack Antonoff per la colonna sonora di Toy Story 5. Tay Tay ha inoltre ricevuto una nomination con Sabrina Carpenter per la categoria Best Pop Duo/Group Performance, grazie al brano The Life of a Showgirl.

Tra gli altri nomi di spicco internazionali, molto seguiti in Italia, Rosalía fa il pieno con 9 nomination, portando il suo album Lux (Complete Works) e il brano sperimentale Berghain nelle categorie più prestigiose. Grande ritorno anche per Ariana Grande, candidata con hate that i made you love me (Song of The Year). Da segnalare inoltre JENNIE delle Blackpink, in corsa per Record of the Year grazie alla collaborazione Dracula con i Tame Impala, e l’exploit assoluto della cantautrice britannica RAYE che guida l’intera edizione con ben 11 candidature.

La 69esima edizione dei Grammy è fissata per domenica 7 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles e sarà trasmessa negli Stati Uniti su ABC, con streaming su Disney+ e Hulu. Per scoprire tutti gli artisti candidati, potete consultare la lista delle nomination sul sito ufficiale della Recording Academy mentre su Youtube potete guardare il video di presentazione delle candidature.

Cosa ne pensate delle nomination ai Grammy 2027?