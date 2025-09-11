GingerGeneration.it

Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di What It Sounds Like

scritto da Giovanna Codella
golden huntr/x

What It Sounds Like è una delle canzoni interpretate dal gruppo femminile immaginario HUNTR/X nel film KPop Demon Hunters della Sony Pictures Animation.

Rumi affronta il suo passato e i suoi conflitti interiori e insieme a Mira e Zoey, riflette sui propri errori commessi e sull’accettazione delle proprie imperfezioni. Per questa ragione, la canzone rappresenta un punto di svolta nel film, segnando un momento di guarigione, onestà e connessione tra le ragazze.

La frase ripetuta “this is what it sounds like” simboleggia il loro percorso verso l’accettazione di sé e l’unità, dove la vulnerabilità diventa la loro forza principale e le cicatrici condivise creano armonia.

Il lyric video ufficiale

Testo What It Sounds Like HUNTR/X

[Rumi]
Nothing but the truth now
Nothing but the proof of what I am
The worst of what I came from, patterns I’m ashamed of
Things that even I don’t understand
I tried to fix it, I tried to fight it
My head was twisted, my heart divided
My lies all collided
I don’t know why I didn’t trust you to be on my side

[Rumi, Zoey, Mira, All]
I broke into a million pieces, and I can’t go back
But now I’m seeing all the beauty in the broken glass
The scars are part of me, darkness and harmony
My voice without the lies, this is what it sounds like
Why did I cover up the colors stuck inside my head?
I should’ve let the jagged edges meet the light instead
Show me what’s underneath, I’ll find your harmony
The song we couldn’t write, this is what it sounds like

[Rumi]
We’re shattering the silence, we’re rising, defiant
Shouting in the quiet, “You’re not alone”
We listened to the demons, we let them get between us
But none of us are out here on our own
So we were cowards, so we were liars
So we’re not heroes, we’re still survivors
The dreamers, the fighters, no lying, I’m tired
But dive in the fire, and I’ll be right here by your side

[Rumi]
We broke into a million pieces, and we can’t go back
But now we’re seeing all the beauty in the broken glass
The scars are part of me, darkness and harmony
My voice without the lies, this is what it sounds like
Why did we cover up the colors stuck inside our head?
Get up and let the jagged edges meet the light instead
Show me what’s underneath, I’ll find your harmony
Fearless and undefined, this is what it sounds like

[All]
(Oh, hey) This is what it sounds like
(Oh, oh, oh) Hey, hey
This is what it sounds like
(Oh, oh, oh) Hey, hey
This is what it sounds like
(Oh, oh, oh) Hey, hey
Oh, this is what it—, this is what it—
This is what it sounds like

[Rumi]
We broke into a million pieces, and we can’t go back
But now I’m seeing all the beauty in the broken glass
The scars are part of me, darkness and harmony
My voice without the lies, this is what it sounds like
Why did we cover up the colors stuck inside our head?
Get up and let the jagged edges meet the light instead
Show me what’s underneath, I’ll find your harmony
Fearless and undefined, this is what it sounds like

[Rumi]
My voice without the lies, this is what it sounds like
Fearless and undefined, this is what it sounds like
Truth after all this time, our voices all combined
When darkness meets the light, this is what it sounds like

Traduzione

[Rumi]
Nient’altro che la verità ora
Nient’altro che la prova di ciò che sono
Il peggio di ciò da cui provengo, schemi di cui mi vergogno
Cose che nemmeno io capisco
Ho provato a sistemarlo, ho provato a combatterlo
La mia testa era contorta, il mio cuore diviso
Le mie bugie si sono scontrate tutte
Non so perché non mi fidavo di te per essere dalla mia parte

[Rumi, Zoey, Mira, Tutte]
Mi sono rotto in un milione di pezzi e non posso tornare indietro
Ma ora vedo tutta la bellezza nel vetro rotto
Le cicatrici sono parte di me, oscurità e armonia
La mia voce senza le bugie, ecco come suona
Perché ho coperto i colori bloccati nella mia testa? Avrei dovuto lasciare che i bordi frastagliati incontrassero la luce invece
Mostrami cosa c’è sotto, troverò la tua armonia
La canzone che non siamo riusciti a scrivere, ecco come suona

[Rumi]
Stiamo infrangendo il silenzio, ci stiamo sollevando, ribelli
Gridando nel silenzio: “Non sei solo”
Abbiamo ascoltato i demoni, li abbiamo lasciati intromettersi tra noi
Ma nessuno di noi è qui fuori da solo
Quindi eravamo codardi, quindi eravamo bugiardi
Quindi non siamo eroi, siamo ancora sopravvissuti
I sognatori, i combattenti, niente bugie, sono stanco
Ma tuffati nel fuoco, e sarò proprio qui al tuo fianco

[Rumi]
Ci siamo rotti in un milione di pezzi, e non possiamo tornare indietro
Ma ora vediamo tutta la bellezza nel vetro rotto
Le cicatrici sono parte di me, oscurità e armonia
La mia voce senza le bugie, ecco come suona
Perché abbiamo coperto i colori bloccati nella nostra testa? Alzati e lascia che i bordi frastagliati incontrino la luce
Mostrami cosa c’è sotto, troverò la tua armonia
Impavido e indefinito, ecco come suona

[Tutte]
(Oh, hey) Ecco come suona
(Oh, oh, oh) Hey, hey
Ecco come suona
(Oh, oh, oh) Hey, hey
Ecco come suona
(Oh, oh, oh) Hey, hey
Oh, ecco come suona
, ecco come suona

[Rumi]
Ci siamo rotti in un milione di pezzi e non possiamo tornare indietro
Ma ora vedo tutta la bellezza nel vetro rotto
Le cicatrici sono parte di me, oscurità e armonia
La mia voce senza bugie, ecco come suona
Perché abbiamo coperto i colori bloccati nella nostra testa? Alzati e lascia che i bordi frastagliati incontrino la luce
Mostrami cosa c’è sotto, troverò la tua armonia
Senza paura e indefinito, ecco come suona

[Rumi]
La mia voce senza bugie, ecco come suona
Senza paura e indefinito, ecco come suona
Verità dopo tutto questo tempo, le nostre voci tutte insieme
Quando l’oscurità incontra la luce, ecco come suona

Chi canta What It Sounds Like

Con questa canzone, in Kpop Demon Hunters, le HUNTR/X rivendicano le loro voci, non come degli idoli impeccabili, ma come delle persone reali che scelgono la luce alle tenebre.

La cantautrice K-Pop EJAE interpreta Rumi, la cantante R&B americana Audrey Nuna interpreta Mira e infine la cantante coreano-americana REI AMI presta la sua voce a Zoey.

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati