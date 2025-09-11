Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di What It Sounds Like scritto da Giovanna Codella 11 Settembre 2025 What It Sounds Like è una delle canzoni interpretate dal gruppo femminile immaginario HUNTR/X nel film KPop Demon Hunters della Sony Pictures Animation. Rumi affronta il suo passato e i suoi conflitti interiori e insieme a Mira e Zoey, riflette sui propri errori commessi e sull’accettazione delle proprie imperfezioni. Per questa ragione, la canzone rappresenta un punto di svolta nel film, segnando un momento di guarigione, onestà e connessione tra le ragazze. La frase ripetuta “this is what it sounds like” simboleggia il loro percorso verso l’accettazione di sé e l’unità, dove la vulnerabilità diventa la loro forza principale e le cicatrici condivise creano armonia. Il lyric video ufficiale Testo What It Sounds Like HUNTR/X [Rumi] Nothing but the truth now Nothing but the proof of what I am The worst of what I came from, patterns I’m ashamed of Things that even I don’t understand I tried to fix it, I tried to fight it My head was twisted, my heart divided My lies all collided I don’t know why I didn’t trust you to be on my side [Rumi, Zoey, Mira, All] I broke into a million pieces, and I can’t go back But now I’m seeing all the beauty in the broken glass The scars are part of me, darkness and harmony My voice without the lies, this is what it sounds like Why did I cover up the colors stuck inside my head? I should’ve let the jagged edges meet the light instead Show me what’s underneath, I’ll find your harmony The song we couldn’t write, this is what it sounds like [Rumi] We’re shattering the silence, we’re rising, defiant Shouting in the quiet, “You’re not alone” We listened to the demons, we let them get between us But none of us are out here on our own So we were cowards, so we were liars So we’re not heroes, we’re still survivors The dreamers, the fighters, no lying, I’m tired But dive in the fire, and I’ll be right here by your side [Rumi] We broke into a million pieces, and we can’t go back But now we’re seeing all the beauty in the broken glass The scars are part of me, darkness and harmony My voice without the lies, this is what it sounds like Why did we cover up the colors stuck inside our head? Get up and let the jagged edges meet the light instead Show me what’s underneath, I’ll find your harmony Fearless and undefined, this is what it sounds like [All] (Oh, hey) This is what it sounds like (Oh, oh, oh) Hey, hey This is what it sounds like (Oh, oh, oh) Hey, hey This is what it sounds like (Oh, oh, oh) Hey, hey Oh, this is what it—, this is what it— This is what it sounds like [Rumi] We broke into a million pieces, and we can’t go back But now I’m seeing all the beauty in the broken glass The scars are part of me, darkness and harmony My voice without the lies, this is what it sounds like Why did we cover up the colors stuck inside our head? Get up and let the jagged edges meet the light instead Show me what’s underneath, I’ll find your harmony Fearless and undefined, this is what it sounds like [Rumi] My voice without the lies, this is what it sounds like Fearless and undefined, this is what it sounds like Truth after all this time, our voices all combined When darkness meets the light, this is what it sounds like Traduzione [Rumi] Nient’altro che la verità ora Nient’altro che la prova di ciò che sono Il peggio di ciò da cui provengo, schemi di cui mi vergogno Cose che nemmeno io capisco Ho provato a sistemarlo, ho provato a combatterlo La mia testa era contorta, il mio cuore diviso Le mie bugie si sono scontrate tutte Non so perché non mi fidavo di te per essere dalla mia parte [Rumi, Zoey, Mira, Tutte] Mi sono rotto in un milione di pezzi e non posso tornare indietro Ma ora vedo tutta la bellezza nel vetro rotto Le cicatrici sono parte di me, oscurità e armonia La mia voce senza le bugie, ecco come suona Perché ho coperto i colori bloccati nella mia testa? Avrei dovuto lasciare che i bordi frastagliati incontrassero la luce invece Mostrami cosa c’è sotto, troverò la tua armonia La canzone che non siamo riusciti a scrivere, ecco come suona [Rumi] Stiamo infrangendo il silenzio, ci stiamo sollevando, ribelli Gridando nel silenzio: “Non sei solo” Abbiamo ascoltato i demoni, li abbiamo lasciati intromettersi tra noi Ma nessuno di noi è qui fuori da solo Quindi eravamo codardi, quindi eravamo bugiardi Quindi non siamo eroi, siamo ancora sopravvissuti I sognatori, i combattenti, niente bugie, sono stanco Ma tuffati nel fuoco, e sarò proprio qui al tuo fianco [Rumi] Ci siamo rotti in un milione di pezzi, e non possiamo tornare indietro Ma ora vediamo tutta la bellezza nel vetro rotto Le cicatrici sono parte di me, oscurità e armonia La mia voce senza le bugie, ecco come suona Perché abbiamo coperto i colori bloccati nella nostra testa? Alzati e lascia che i bordi frastagliati incontrino la luce Mostrami cosa c’è sotto, troverò la tua armonia Impavido e indefinito, ecco come suona [Tutte] (Oh, hey) Ecco come suona (Oh, oh, oh) Hey, hey Ecco come suona (Oh, oh, oh) Hey, hey Ecco come suona (Oh, oh, oh) Hey, hey Oh, ecco come suona , ecco come suona [Rumi] Ci siamo rotti in un milione di pezzi e non possiamo tornare indietro Ma ora vedo tutta la bellezza nel vetro rotto Le cicatrici sono parte di me, oscurità e armonia La mia voce senza bugie, ecco come suona Perché abbiamo coperto i colori bloccati nella nostra testa? Alzati e lascia che i bordi frastagliati incontrino la luce Mostrami cosa c’è sotto, troverò la tua armonia Senza paura e indefinito, ecco come suona [Rumi] La mia voce senza bugie, ecco come suona Senza paura e indefinito, ecco come suona Verità dopo tutto questo tempo, le nostre voci tutte insieme Quando l’oscurità incontra la luce, ecco come suona Chi canta What It Sounds Like Con questa canzone, in Kpop Demon Hunters, le HUNTR/X rivendicano le loro voci, non come degli idoli impeccabili, ma come delle persone reali che scelgono la luce alle tenebre. La cantautrice K-Pop EJAE interpreta Rumi, la cantante R&B americana Audrey Nuna interpreta Mira e infine la cantante coreano-americana REI AMI presta la sua voce a Zoey.