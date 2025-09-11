Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di What It Sounds Like

What It Sounds Like è una delle canzoni interpretate dal gruppo femminile immaginario HUNTR/X nel film KPop Demon Hunters della Sony Pictures Animation.

Rumi affronta il suo passato e i suoi conflitti interiori e insieme a Mira e Zoey, riflette sui propri errori commessi e sull’accettazione delle proprie imperfezioni. Per questa ragione, la canzone rappresenta un punto di svolta nel film, segnando un momento di guarigione, onestà e connessione tra le ragazze.

La frase ripetuta “this is what it sounds like” simboleggia il loro percorso verso l’accettazione di sé e l’unità, dove la vulnerabilità diventa la loro forza principale e le cicatrici condivise creano armonia.

Il lyric video ufficiale

Testo What It Sounds Like HUNTR/X

[Rumi]

Nothing but the truth now

Nothing but the proof of what I am

The worst of what I came from, patterns I’m ashamed of

Things that even I don’t understand

I tried to fix it, I tried to fight it

My head was twisted, my heart divided

My lies all collided

I don’t know why I didn’t trust you to be on my side

[Rumi, Zoey, Mira, All]

I broke into a million pieces, and I can’t go back

But now I’m seeing all the beauty in the broken glass

The scars are part of me, darkness and harmony

My voice without the lies, this is what it sounds like

Why did I cover up the colors stuck inside my head?

I should’ve let the jagged edges meet the light instead

Show me what’s underneath, I’ll find your harmony

The song we couldn’t write, this is what it sounds like

[Rumi]

We’re shattering the silence, we’re rising, defiant

Shouting in the quiet, “You’re not alone”

We listened to the demons, we let them get between us

But none of us are out here on our own

So we were cowards, so we were liars

So we’re not heroes, we’re still survivors

The dreamers, the fighters, no lying, I’m tired

But dive in the fire, and I’ll be right here by your side

[Rumi]

We broke into a million pieces, and we can’t go back

But now we’re seeing all the beauty in the broken glass

The scars are part of me, darkness and harmony

My voice without the lies, this is what it sounds like

Why did we cover up the colors stuck inside our head?

Get up and let the jagged edges meet the light instead

Show me what’s underneath, I’ll find your harmony

Fearless and undefined, this is what it sounds like

[All]

(Oh, hey) This is what it sounds like

(Oh, oh, oh) Hey, hey

This is what it sounds like

(Oh, oh, oh) Hey, hey

This is what it sounds like

(Oh, oh, oh) Hey, hey

Oh, this is what it—, this is what it—

This is what it sounds like

[Rumi]

We broke into a million pieces, and we can’t go back

But now I’m seeing all the beauty in the broken glass

The scars are part of me, darkness and harmony

My voice without the lies, this is what it sounds like

Why did we cover up the colors stuck inside our head?

Get up and let the jagged edges meet the light instead

Show me what’s underneath, I’ll find your harmony

Fearless and undefined, this is what it sounds like

[Rumi]

My voice without the lies, this is what it sounds like

Fearless and undefined, this is what it sounds like

Truth after all this time, our voices all combined

When darkness meets the light, this is what it sounds like

Traduzione

[Rumi]

Nient’altro che la verità ora

Nient’altro che la prova di ciò che sono

Il peggio di ciò da cui provengo, schemi di cui mi vergogno

Cose che nemmeno io capisco

Ho provato a sistemarlo, ho provato a combatterlo

La mia testa era contorta, il mio cuore diviso

Le mie bugie si sono scontrate tutte

Non so perché non mi fidavo di te per essere dalla mia parte

[Rumi, Zoey, Mira, Tutte]

Mi sono rotto in un milione di pezzi e non posso tornare indietro

Ma ora vedo tutta la bellezza nel vetro rotto

Le cicatrici sono parte di me, oscurità e armonia

La mia voce senza le bugie, ecco come suona

Perché ho coperto i colori bloccati nella mia testa? Avrei dovuto lasciare che i bordi frastagliati incontrassero la luce invece

Mostrami cosa c’è sotto, troverò la tua armonia

La canzone che non siamo riusciti a scrivere, ecco come suona

[Rumi]

Stiamo infrangendo il silenzio, ci stiamo sollevando, ribelli

Gridando nel silenzio: “Non sei solo”

Abbiamo ascoltato i demoni, li abbiamo lasciati intromettersi tra noi

Ma nessuno di noi è qui fuori da solo

Quindi eravamo codardi, quindi eravamo bugiardi

Quindi non siamo eroi, siamo ancora sopravvissuti

I sognatori, i combattenti, niente bugie, sono stanco

Ma tuffati nel fuoco, e sarò proprio qui al tuo fianco

[Rumi]

Ci siamo rotti in un milione di pezzi, e non possiamo tornare indietro

Ma ora vediamo tutta la bellezza nel vetro rotto

Le cicatrici sono parte di me, oscurità e armonia

La mia voce senza le bugie, ecco come suona

Perché abbiamo coperto i colori bloccati nella nostra testa? Alzati e lascia che i bordi frastagliati incontrino la luce

Mostrami cosa c’è sotto, troverò la tua armonia

Impavido e indefinito, ecco come suona

[Tutte]

(Oh, hey) Ecco come suona

(Oh, oh, oh) Hey, hey

Ecco come suona

(Oh, oh, oh) Hey, hey

Ecco come suona

(Oh, oh, oh) Hey, hey

Oh, ecco come suona

, ecco come suona

[Rumi]

Ci siamo rotti in un milione di pezzi e non possiamo tornare indietro

Ma ora vedo tutta la bellezza nel vetro rotto

Le cicatrici sono parte di me, oscurità e armonia

La mia voce senza bugie, ecco come suona

Perché abbiamo coperto i colori bloccati nella nostra testa? Alzati e lascia che i bordi frastagliati incontrino la luce

Mostrami cosa c’è sotto, troverò la tua armonia

Senza paura e indefinito, ecco come suona

[Rumi]

La mia voce senza bugie, ecco come suona

Senza paura e indefinito, ecco come suona

Verità dopo tutto questo tempo, le nostre voci tutte insieme

Quando l’oscurità incontra la luce, ecco come suona

Chi canta What It Sounds Like

Con questa canzone, in Kpop Demon Hunters, le HUNTR/X rivendicano le loro voci, non come degli idoli impeccabili, ma come delle persone reali che scelgono la luce alle tenebre.

La cantautrice K-Pop EJAE interpreta Rumi, la cantante R&B americana Audrey Nuna interpreta Mira e infine la cantante coreano-americana REI AMI presta la sua voce a Zoey.