Demi Lovato rassicura i fan dopo una presunta reazione allergica

Crediti foto: Profilo Instagram di Demi Lovato

Demi Lovato non ha condizioni di salute preoccupanti nonostante un breve ricovero in ospedale, avvenuto in seguito a una possibile reazione allergica alimentare, martedì 27 ottobre.

Secondo la rivista People, la star ha pubblicato una foto su IG che la ritraeva con una flebo al braccio e un braccialetto ospedaliero al polso.

Demi ha ipotizzato di aver sviluppato una nuova allergia, forse al frutto della passione o al sushi. “Quindi… o sono diventata allergica al frutto della passione o al sushi”, ha scritto in un post poi cancellato.

La cantante ha però pubblicato un altro messaggio per tranquillizzare i suoi fan, rassicurandoli sul fatto che i sintomi sono rientrati. “Sto bene”, ha aggiunto nel post, anch’esso rimosso.

Nel corso degli anni, la cantante ha già affrontato diverse reazioni allergiche agli alimenti e non solo. Nel 2009, ad esempio, ha avuto un episodio durante le riprese di un episodio di Sonny With a Chance dopo aver mangiato un’insalata contenente uova.

“Sono dovuta tornare a casa prima perché non potevano semplicemente coprire il tutto con il trucco: ero arrossata e avevo molto prurito”, ha raccontato Demi Lovato “Credo di essere stata allergica a qualcosa contenuto nell’insalata di uova”.

Ciò che è accaduto all’artista di It’s Not That Deep, ricorda quanto sia importante avere la conoscenza delle allergie alimentari che in alcuni casi possono essere molto pericolose. per prevenirle è fondamentale sapere con esattezza a cosa si allergici, grazie a una diagnosi mirata, e come comportarsi sia con i cibi che si consumano a casa sia quando si mangia fuori.

Se si è già stati vittima di una reazione grave, bisogna indossare un segno di riconoscimento (braccialetto o medaglietta) che permetta ad altri di sapere di cosa si soffre, nel caso non si sia in grado di comunicare. Bambini e adulti affetti da allergia alimentare devono conoscere le norme di prevenzione da adottare ed essere istruiti a portare sempre con sé il farmaco salvavita.