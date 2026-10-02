MILEY pubblica il video di Different Religion con i Model/Actriz

Miley Cyrus pubblica il video ufficiale di Different Religion, brano in collaborazione con i Model/Actriz e tratto dall’album Bass Persuades. Diretto da Mert Alas, il video si basa su un immaginario pseudo-religioso legato all’atmosfera mistica del deserto, sfruttando la profonda carica simbolica di questo luogo, legato a momenti chiave della vita di Gesù come i quaranta giorni di prova e meditazione.

Miley ha annunciato ai fan l’uscita del videoclip, celebrando soprattutto il successo del nuovo album: “Grazie ai miei fan per aver sostenuto ogni album e per aver portato Bass Persuades al primo posto. Il video di ‘Different Religion’ con @modelactriz è uscito ora“, ha scritto sulle sue pagine social.

Video ufficiale di Different Religion

Significato del nuovo video di MILEY

Il video si apre su un vasto deserto e si alternano paesaggi soleggiati a immagini dalle luci rosse con primi piani e a sequenze in bianco e nero in cui Miley canta e suona una chitarra elettrica.

Uno degli elementi visivo centrali è un’auto sportiva bianca che sfreccia lungo una strada isolata, con un rosario appeso allo specchietto retrovisore, e che incrocia sul tragitto una chiesa dalle mura bianche. Il video contrappone immagini simboliche e devozionali a un testo (qui la canzone completa) che interpreta la fede in termini del tutto anticonvenzionali e personali.

Il concetto chiave del brano emerge in versi come “I’ve got my own god” (Ho il mio dio) e “saved by a different religion” (salvata da una religione diversa), usando il linguaggio religioso unicamente come mezzo d’espressione estetica ed edonistica. In un intervista per BBC Radio 1, Miley ha dichiarato:

“Credo di amare una dimensione fantastica, un po’ eterea e, sai, ricca di suggestioni sensoriali e oniriche. Questa canzone, invece, possiede una dose maggiore di ruvidezza e aggressività; credo che, a livello sonoro, si distingua in modo unico all’interno dell’album. Anche i [Model/Actriz] sono una realtà importante: girano il mondo, ma negli Stati Uniti rimangono ancora piuttosto di nicchia. Per me è fantastico poter sfruttare la mia visibilità per accendere i riflettori su di loro; credo che non abbiano ancora ricevuto l’attenzione che meritano o raggiunto il loro pieno potenziale, soprattutto negli Stati Uniti. Sebbene siano in tour costante in tutto il mondo, per me è un grande onore poter contribuire a farli conoscere meglio. È importante che la nostra comunità di artisti continui a crescere: i nostri mondi si stanno espandendo a una velocità incredibile”.