Jennie canta Someone to Hold dalla colonna sonora del film Netflix Steps

La superstar coreana Jennie arriva su Netflix prestando la sua voce al singolo Someone to Hold, una delle tracce della colonna sonora del film Steps, in uscita il 20 novembre 2026.

Il film è una rivisitazione inedita del classico di Cenerentola e questa volta vede protagonista una delle due sorellastre che non accetta di restare nell’ombra e decide di stravolgere il decorso del fatidico ballo reale.

“Someone to Hold unisce uno stile dance-pop a un tocco dal fascino d’altri tempi. Il brano racconta il legame tra sorelle, che possono sempre contare l’una sull’altra, soprattutto quando la vita si fa difficile” (fonte Genius.com).

Il video ufficiale

Testo Someone to Hold di JENNIE

Crossing lines, tiptoeing over, fragile mines, weight on my shoulder

Bending time just to get close to you, ooh

We’re magnetized like I imagined, changing tides, it had happen

You and I got lots of magic to do, ooh

After, after everything that we’ve been through

The ins and outs, the upside downs and good times too

(You’re) You’re still the shooting star that’s in my skies

You’re still the only one I want in every life

I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you

I got a hand if you need someone to, someone to

I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you

I got a hand if you need someone to, someone to hold you

I got a hand if you need someone to, someone to

Understand all the assignments, step by step, now in alignment

Never break, just like we’re diamonds (How true)

It’s so (It’s so) profound (Profound)

The love we found (Found)

After, after everything that we’ve been through

The ins and outs, the upside downs and good times too

(You’re) You’re still the shooting star that’s in my skies

You’re still the only one I want in every life

I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you

I got a hand if you need someone to, someone to

I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you

I got a hand if you need someone to, someone to hold you

I got a hand if you need someone to, someone to

After, after everything that we’ve been through

The ins and outs, the upside downs and good times too

(You’re) You’re still the shooting star that’s in my skies

You’re still the only one I want in every life

I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you

I got a hand if you need someone to, someone to

I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you

I got a hand if you need someone to, someone to hold you

I got a hand if you need someone to, someone to

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum (Ah)

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum (Ah)

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum

Traduzione

Varcare confini, muoversi in punta di piedi, mine fragili, un peso sulle spalle

Piegare il tempo solo per starti vicino, ooh

Siamo attratti l’uno dall’altra, come avevo immaginato; le maree cambiano, è successo davvero

Io e te abbiamo ancora tanta magia da creare, ooh

Dopo, dopo tutto quello che abbiamo passato

Gli alti e bassi, i capovolgimenti e anche i momenti felici

Sei ancora la stella cadente nel mio cielo

Sei ancora l’unica persona che desidero in ogni vita

Mi dispiace, davvero, mi dispiace non avertelo mai detto

Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che…

Mi dispiace, davvero, mi dispiace non avertelo mai detto

Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che ti stringa

Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che…

Comprendere ogni passaggio, un passo alla volta, ora siamo in sintonia

Non ci spezzeremo mai, siamo come diamanti (è proprio vero)

È così… profondo

L’amore che abbiamo trovato

Dopo, dopo tutto quello che abbiamo passato

Gli alti e bassi, i capovolgimenti e anche i momenti felici

Sei ancora la stella cadente nel mio cielo

Sei ancora l’unica persona che desidero in ogni vita

Mi dispiace, davvero, mi dispiace non avertelo mai detto

Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che…

Mi dispiace, davvero, mi dispiace non avertelo mai detto

Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che ti stringa

Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che…

Dopo, dopo tutto quello che abbiamo passato

Gli alti e bassi, i capovolgimenti e anche i momenti felici

Sei ancora la stella cadente nel mio cielo

Sei ancora l’unica persona che desidero in ogni vita

Mi dispiace, davvero, mi dispiace non avertelo mai detto

Sono qui Se hai bisogno di qualcuno, di qualcuno…

Mi dispiace, mi dispiace tanto; scusa se non te l’ho mai detto.

Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, di qualcuno che ti stringa.

Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, di qualcuno…

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum (Ah)

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum (Ah)

Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum

La trama del film Steps

Pensi di conoscere le sorellastre cattive di Cenerentola? Ripensaci. Stanca di vivere nell’ombra di Cenerentola, Lilith (Ali Wong) ruba la bacchetta magica della Fata Madrina (Bette Midler) e, insieme alla sorella Margot (Stephanie Hsu), irrompe al Ballo Reale, stravolgendo la storia di Cenerentola così come la conosciamo. Il regno finisce così sotto il dominio tirannico di Priscilla (Nikki Glaser), una perfida intrigante che ne approfitta per usurpare il trono. Ora, Lilith deve unire le forze con Cenerentola (Amanda Seyfried) per affrontare troll motociclisti, seminare scagnozzi malvagi e fuggire dalla Foresta delle Grida, in un’epica missione per salvare il regno e, soprattutto, il loro rapporto (fonte Netflix).

Cosa ne pensate di Someone to Hold cantato da Jennie?