Jennie canta Someone to Hold dalla colonna sonora del film Netflix Steps scritto da Giovanna Codella 6 Novembre 2026 La superstar coreana Jennie arriva su Netflix prestando la sua voce al singolo Someone to Hold, una delle tracce della colonna sonora del film Steps, in uscita il 20 novembre 2026. Il film è una rivisitazione inedita del classico di Cenerentola e questa volta vede protagonista una delle due sorellastre che non accetta di restare nell’ombra e decide di stravolgere il decorso del fatidico ballo reale. “Someone to Hold unisce uno stile dance-pop a un tocco dal fascino d’altri tempi. Il brano racconta il legame tra sorelle, che possono sempre contare l’una sull’altra, soprattutto quando la vita si fa difficile” (fonte Genius.com). Il video ufficiale Testo Someone to Hold di JENNIE Crossing lines, tiptoeing over, fragile mines, weight on my shoulder Bending time just to get close to you, ooh We’re magnetized like I imagined, changing tides, it had happen You and I got lots of magic to do, ooh After, after everything that we’ve been through The ins and outs, the upside downs and good times too (You’re) You’re still the shooting star that’s in my skies You’re still the only one I want in every life I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you I got a hand if you need someone to, someone to I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you I got a hand if you need someone to, someone to hold you I got a hand if you need someone to, someone to Understand all the assignments, step by step, now in alignment Never break, just like we’re diamonds (How true) It’s so (It’s so) profound (Profound) The love we found (Found) After, after everything that we’ve been through The ins and outs, the upside downs and good times too (You’re) You’re still the shooting star that’s in my skies You’re still the only one I want in every life I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you I got a hand if you need someone to, someone to I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you I got a hand if you need someone to, someone to hold you I got a hand if you need someone to, someone to After, after everything that we’ve been through The ins and outs, the upside downs and good times too (You’re) You’re still the shooting star that’s in my skies You’re still the only one I want in every life I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you I got a hand if you need someone to, someone to I’m sorry, so sorry, sorry that I never told you I got a hand if you need someone to, someone to hold you I got a hand if you need someone to, someone to Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum (Ah) Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum (Ah) Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum Traduzione Varcare confini, muoversi in punta di piedi, mine fragili, un peso sulle spalle Piegare il tempo solo per starti vicino, ooh Siamo attratti l’uno dall’altra, come avevo immaginato; le maree cambiano, è successo davvero Io e te abbiamo ancora tanta magia da creare, ooh Dopo, dopo tutto quello che abbiamo passato Gli alti e bassi, i capovolgimenti e anche i momenti felici Sei ancora la stella cadente nel mio cielo Sei ancora l’unica persona che desidero in ogni vita Mi dispiace, davvero, mi dispiace non avertelo mai detto Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che… Mi dispiace, davvero, mi dispiace non avertelo mai detto Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che ti stringa Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che… Comprendere ogni passaggio, un passo alla volta, ora siamo in sintonia Non ci spezzeremo mai, siamo come diamanti (è proprio vero) È così… profondo L’amore che abbiamo trovato Dopo, dopo tutto quello che abbiamo passato Gli alti e bassi, i capovolgimenti e anche i momenti felici Sei ancora la stella cadente nel mio cielo Sei ancora l’unica persona che desidero in ogni vita Mi dispiace, davvero, mi dispiace non avertelo mai detto Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che… Mi dispiace, davvero, mi dispiace non avertelo mai detto Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che ti stringa Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, qualcuno che… Dopo, dopo tutto quello che abbiamo passato Gli alti e bassi, i capovolgimenti e anche i momenti felici Sei ancora la stella cadente nel mio cielo Sei ancora l’unica persona che desidero in ogni vita Mi dispiace, davvero, mi dispiace non avertelo mai detto Sono qui Se hai bisogno di qualcuno, di qualcuno… Mi dispiace, mi dispiace tanto; scusa se non te l’ho mai detto. Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, di qualcuno che ti stringa. Sono qui, se hai bisogno di qualcuno, di qualcuno… Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum (Ah) Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum (Ah) Bum-bum-bum, bum-bum, bum-dum-bum La trama del film Steps Pensi di conoscere le sorellastre cattive di Cenerentola? Ripensaci. Stanca di vivere nell’ombra di Cenerentola, Lilith (Ali Wong) ruba la bacchetta magica della Fata Madrina (Bette Midler) e, insieme alla sorella Margot (Stephanie Hsu), irrompe al Ballo Reale, stravolgendo la storia di Cenerentola così come la conosciamo. Il regno finisce così sotto il dominio tirannico di Priscilla (Nikki Glaser), una perfida intrigante che ne approfitta per usurpare il trono. Ora, Lilith deve unire le forze con Cenerentola (Amanda Seyfried) per affrontare troll motociclisti, seminare scagnozzi malvagi e fuggire dalla Foresta delle Grida, in un’epica missione per salvare il regno e, soprattutto, il loro rapporto (fonte Netflix). Cosa ne pensate di Someone to Hold cantato da Jennie?