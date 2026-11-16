Tutto Bene Grazie di Sangiovanni: il significato delle canzoni dell’album

Posato ufficiale di Sangiovanni per l’album Tutto bene grazie. Crediti: Alberto Castellano

È fuori ovunque da venerdì 13 novembre 2026 Tutto Bene Grazie, il nuovo album di sangiovanni per Sugar Music, in cui convivono profondità e ironia, consapevolezza e dubbio, fragilità e leggerezza.

Le canzoni di Tutto Bene Grazie parlano di sentimenti personali che diventano universali come la paura di scegliere, la sensazione di essere in ritardo, la solitudine, ma anche il desiderio di farcela, il bisogno di condividere e il valore degli affetti. Tutto Bene Grazie non è un punto d’arrivo ma una tappa di un percorso ancora in movimento, raccontata con la sincerità di un diario.

Il nome del disco parte da una delle frasi più comuni, «tutto bene, grazie», e la trasforma in un’affermazione autentica e propositiva. Non perché vada sempre davvero tutto bene, ma perché, al netto degli ostacoli, vale la pena dirselo e proseguire. Ognuna delle tre parole apre un capitolo. Tutto è la vita con i suoi pieni e i suoi vuoti. Bene sono le passioni, gli amici, l’amore e la musica. Grazie è la gratitudine verso chi lo accompagna a ogni passo.

Puoi ascoltare qui l’album

Le canzoni del nuovo album di sangiovanni

Il brano di apertura di Tutto Bene Grazie è identità in cui sangiovanni accoglie la consapevolezza di non aver ancora scoperto chi vuole essere davvero in un mondo che spinge a essere perfetti. ok buonanotte, una canzone che invita a non prendersi troppo sul serio, a riconoscersi nelle piccole assurdità della vita quotidiana e, soprattutto, a trovare un motivo per cantarle insieme.

da domani (feat. Alfa) racconta l’arte di lanciarsi nei progetti e rimandare i pensieri a più tardi, bilanciando leggerezza e malinconia. la verità è una fotografia della società contemporanea, un palco in cui tutti sembrano avere l’urgenza di esibirsi, mostrare e postare, una riflessione che diventa un inno all’amore autentico e alle parole dette guardandosi negli occhi.

casa è la focus track, accompagnata dal videoclip ufficiale, con cui sangiovanni fa una dedica a Vicenza e alla sua provincia: si può creare arte ovunque, senza dover per forza cambiare città.

come stai – skit raccoglie una sequenza di veri messaggi vocali inviati da familiari e amici in cui chiedono a sangiovanni come stesse: un ritratto dell’artista visto dagli occhi di chi gli vuole bene. In te l’avevo detto, sangio ripercorre tutte le tappe del proprio percorso musicale e personale, con dubbi e difficoltà, trasformando il racconto delle proprie cadute in un messaggio di speranza.

ti ho cercata (felicità) è il primo brano che ha anticipato l’album si rivolge a chi insegue la felicità, spesso cercandola nei posti sbagliati. La voce di sangiovanni si unisce a quella di Lucio Dalla per raccontare la consapevolezza che arriva quando si scopre che la felicità non è un luogo, una persona o un traguardo, ma qualcosa che si trova dentro di sé anche nei momenti più difficili.

tuttosballato celebra il desiderio di lasciarsi andare e godersi la notte senza prendersi troppo sul serio, a vivere le situazioni con leggerezza e a cercare nei piccoli momenti un motivo per divertirsi.

soli (★) nasce dall’incontro avvenuto a Venezia con Stella, una studentessa fuorisede di filosofia, ed esplora sfumature e le sfide della vita da fuorisede. fallito racconta la superficialità delle relazioni occasionali e di quei legami passeggeri destinati a svanire, in un tempo in cui lasciarsi coinvolgere sembra quasi un rischio da evitare.

A chiudere l’album c’è volevo, un bilancio in musica della vita di sangiovanni tra desideri, sogni e ambizioni, fino ad arrivare alla consapevolezza di oggi: ogni “volevo” è un pezzo di strada fatta.

Che cosa ne pensate dell’album Tutto Bene Grazie?