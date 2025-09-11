Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di Free scritto da Giovanna Codella 11 Settembre 2025 Free è una canzone tratta dal film d’animazione K-Pop Demon Hunters prodotto dalla Sony Pictures Animation, interpretata da Rumi (cantante delle HUNTR/X) e Jinu, frontman dei Saja Boys. Il brano è una canzone d’amore toccante che parla di come Rumi e Jinu abbiano un legame speciale nonostante i loro lati opposti: entrambi i personaggi provano amore l’uno verso l’altra, parlano di come si sentano a loro agio insieme e in generale, come il loro affetto reciproco sia cresciuto man mano che si vedevano, parlavano e condividevano i loro ricordi. Eppure entrambi si chiedono come possano rimanere uniti quando prima o poi uno dovrà sbarazzarsi dell’altro per il bene di tutti. Il lyric video ufficiale Testo Free di Kpop Demon Hunters [Rumi] I tried to hide but something broke I tried to sing, couldn’t hit the notes The words kept catching in my throat I tried to smile, I was suffocating though But here with you, I can finally breathe You say you’re no good, but you’re good for me I’ve been hoping to change, now I know we can change But I won’t if you’re not by my side [Rumi] Why does it feel right every time I let you in? Why does it feel like I can tell you anything? All the secrets that keep me in chains, and All the damage that might make me dangerous You got a dark side, guess you’re not the only one What if we both tried fighting what we’re running from? We can’t fix it if we never face it What if we find a way to escape it? [Rumi] We could be free, free We can’t fix it if we never face it Let the past be the past ‘til it’s weightless [Jinu] Ooh, time goes by, and I lose perspective Yeah, hope only hurts, so I just forget it But you’re breaking through all the dark in me when I thought that nobody could And you’re waking up all these parts of me that I thought were buried for good [Jinu, Rumi & Jinu] Between imposter and this monster, I’ve been lost inside my head Ain’t no choice when all these voices keep me pointing towards no end It’s just easy when I’m with you, no one sees me the way you do I don’t trust it, but I want to, I keep coming back to [Rumi, Rumi & Jinu] Why does it feel right every time I let you in? Why does it feel like I can tell you anything? We can’t fix it if we never face it What if we find a way to escape it? [Rumi & Jinu] We could be free, free We can’t fix it if we never face it Let the past be the past ‘til it’s weightless [Rumi, Jinu] Oh, so take my hand, it’s open (Free, free) What if we heal what’s broken? (Free, free) [Rumi, Rumi & Jinu] I tried to hide but something broke I couldn’t sing, but you give me hope We can’t fix it if we never face it Let the past be the past ‘til it’s weightless Traduzione [Rumi] Ho provato a nascondermi, ma qualcosa si è rotto Ho provato a cantare, ma non riuscivo a trovare le note Le parole continuavano a strozzarmi in gola Ho provato a sorridere, ma stavo soffocando Ma qui con te, finalmente posso respirare Dici di non essere buono, ma sei buono per me Ho sperato di cambiare, ora so che possiamo cambiare Ma non lo farò se non sei al mio fianco [Rumi] Perché mi sembra giusto ogni volta che ti lascio entrare? Perché mi sembra di poterti dire qualsiasi cosa? Tutti i segreti che mi tengono incatenato, e Tutti i danni che potrebbero rendermi pericoloso Hai un lato oscuro, immagino di non essere l’unico E se provassimo entrambi a combattere ciò da cui stiamo scappando? Non possiamo risolvere il problema se non lo affrontiamo mai E se trovassimo un modo per sfuggirgli? [Rumi] Potremmo essere liberi, liberi Non possiamo risolvere il problema se non lo affrontiamo mai Lascia che il passato sia passato finché non diventa senza peso [Jinu] Ooh, il tempo passa e perdo la prospettiva Sì, la speranza fa solo male, quindi me ne dimentico Ma tu stai facendo breccia in tutto il buio in me quando pensavo che nessuno potesse farlo E stai risvegliando tutte queste parti di me che pensavo fossero sepolte per sempre [Jinu, Rumi e Jinu] Tra un impostore e questo mostro, mi sono perso nella mia testa Non ho scelta quando tutte queste voci mi spingono verso un futuro senza fine È facile quando sono con te, nessuno mi vede come te Non mi fido, ma voglio farlo, continuo a tornare a [Rumi, Rumi e Jinu] Perché mi sembra giusto ogni volta che ti lascio entrare? Perché mi sembra di poterti dire qualsiasi cosa? Non possiamo risolvere il problema se non lo affrontiamo mai E se trovassimo un modo per sfuggirgli? [Rumi e Jinu] Potremmo essere liberi, liberi Non possiamo risolvere il problema se non lo affrontiamo mai Lascia che il passato sia passato finché non sia senza peso [Rumi, Jinu] Oh, allora prendi la mia mano, è aperta (Libera, libera) E se guarissimo ciò che è rotto? (Libera, libera) [Rumi, Rumi e Jinu] Ho provato a nascondermi, ma qualcosa si è rotto Non riuscivo a cantare, ma tu mi dai speranza Non possiamo risolvere il problema se non lo affrontiamo mai Lascia che il passato sia passato finché non sia senza peso Il significato di Free Cantata da Andrew Choi (Jinu) e da EJAE (Rumi), il significato del brano di K-Pop Demon Hunters è stato spiegato dai due interpreti: “Ci sono grandi muri tra [Rumi e Jinu] e il punto è: ‘Come sarebbe se potessimo stare insieme e liberi? Perché in questo momento non lo siamo. Escogitano persino un piano per lavorare insieme per eliminare il demone dentro di loro. In questo momento, la loro idea di come farlo è sbagliata, ma tifiamo perché entrambi vogliano farlo. Ed è il momento in cui credi davvero che questi due finiranno insieme. […] Credi che siano una squadra e che ce la faranno insieme, quindi abbiamo chiuso la canzone con speranza e con la totale fiducia per questa coppia”.