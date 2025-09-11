Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di Free

Free è una canzone tratta dal film d’animazione K-Pop Demon Hunters prodotto dalla Sony Pictures Animation, interpretata da Rumi (cantante delle HUNTR/X) e Jinu, frontman dei Saja Boys.

Il brano è una canzone d’amore toccante che parla di come Rumi e Jinu abbiano un legame speciale nonostante i loro lati opposti: entrambi i personaggi provano amore l’uno verso l’altra, parlano di come si sentano a loro agio insieme e in generale, come il loro affetto reciproco sia cresciuto man mano che si vedevano, parlavano e condividevano i loro ricordi. Eppure entrambi si chiedono come possano rimanere uniti quando prima o poi uno dovrà sbarazzarsi dell’altro per il bene di tutti.

Il lyric video ufficiale

Testo Free di Kpop Demon Hunters

[Rumi]

I tried to hide but something broke

I tried to sing, couldn’t hit the notes

The words kept catching in my throat

I tried to smile, I was suffocating though

But here with you, I can finally breathe

You say you’re no good, but you’re good for me

I’ve been hoping to change, now I know we can change

But I won’t if you’re not by my side

[Rumi]

Why does it feel right every time I let you in?

Why does it feel like I can tell you anything?

All the secrets that keep me in chains, and

All the damage that might make me dangerous

You got a dark side, guess you’re not the only one

What if we both tried fighting what we’re running from?

We can’t fix it if we never face it

What if we find a way to escape it?

[Rumi]

We could be free, free

We can’t fix it if we never face it

Let the past be the past ‘til it’s weightless

[Jinu]

Ooh, time goes by, and I lose perspective

Yeah, hope only hurts, so I just forget it

But you’re breaking through all the dark in me when I thought that nobody could

And you’re waking up all these parts of me that I thought were buried for good

[Jinu, Rumi & Jinu]

Between imposter and this monster, I’ve been lost inside my head

Ain’t no choice when all these voices keep me pointing towards no end

It’s just easy when I’m with you, no one sees me the way you do

I don’t trust it, but I want to, I keep coming back to

[Rumi, Rumi & Jinu]

Why does it feel right every time I let you in?

Why does it feel like I can tell you anything?

We can’t fix it if we never face it

What if we find a way to escape it?

[Rumi & Jinu]

We could be free, free

We can’t fix it if we never face it

Let the past be the past ‘til it’s weightless

[Rumi, Jinu]

Oh, so take my hand, it’s open (Free, free)

What if we heal what’s broken? (Free, free)

[Rumi, Rumi & Jinu]

I tried to hide but something broke

I couldn’t sing, but you give me hope

We can’t fix it if we never face it

Let the past be the past ‘til it’s weightless

Traduzione

[Rumi]

Ho provato a nascondermi, ma qualcosa si è rotto

Ho provato a cantare, ma non riuscivo a trovare le note

Le parole continuavano a strozzarmi in gola

Ho provato a sorridere, ma stavo soffocando

Ma qui con te, finalmente posso respirare

Dici di non essere buono, ma sei buono per me

Ho sperato di cambiare, ora so che possiamo cambiare

Ma non lo farò se non sei al mio fianco

[Rumi]

Perché mi sembra giusto ogni volta che ti lascio entrare?

Perché mi sembra di poterti dire qualsiasi cosa?

Tutti i segreti che mi tengono incatenato, e

Tutti i danni che potrebbero rendermi pericoloso

Hai un lato oscuro, immagino di non essere l’unico

E se provassimo entrambi a combattere ciò da cui stiamo scappando?

Non possiamo risolvere il problema se non lo affrontiamo mai

E se trovassimo un modo per sfuggirgli?

[Rumi]

Potremmo essere liberi, liberi

Non possiamo risolvere il problema se non lo affrontiamo mai

Lascia che il passato sia passato finché non diventa senza peso

[Jinu]

Ooh, il tempo passa e perdo la prospettiva

Sì, la speranza fa solo male, quindi me ne dimentico

Ma tu stai facendo breccia in tutto il buio in me quando pensavo che nessuno potesse farlo

E stai risvegliando tutte queste parti di me che pensavo fossero sepolte per sempre

[Jinu, Rumi e Jinu]

Tra un impostore e questo mostro, mi sono perso nella mia testa

Non ho scelta quando tutte queste voci mi spingono verso un futuro senza fine

È facile quando sono con te, nessuno mi vede come te

Non mi fido, ma voglio farlo, continuo a tornare a

[Rumi, Rumi e Jinu]

Perché mi sembra giusto ogni volta che ti lascio entrare?

Perché mi sembra di poterti dire qualsiasi cosa? Non possiamo risolvere il problema se non lo affrontiamo mai

E se trovassimo un modo per sfuggirgli?

[Rumi e Jinu]

Potremmo essere liberi, liberi

Non possiamo risolvere il problema se non lo affrontiamo mai

Lascia che il passato sia passato finché non sia senza peso

[Rumi, Jinu]

Oh, allora prendi la mia mano, è aperta (Libera, libera)

E se guarissimo ciò che è rotto? (Libera, libera)

[Rumi, Rumi e Jinu]

Ho provato a nascondermi, ma qualcosa si è rotto

Non riuscivo a cantare, ma tu mi dai speranza

Non possiamo risolvere il problema se non lo affrontiamo mai

Lascia che il passato sia passato finché non sia senza peso

Il significato di Free

Cantata da Andrew Choi (Jinu) e da EJAE (Rumi), il significato del brano di K-Pop Demon Hunters è stato spiegato dai due interpreti: “Ci sono grandi muri tra [Rumi e Jinu] e il punto è: ‘Come sarebbe se potessimo stare insieme e liberi? Perché in questo momento non lo siamo. Escogitano persino un piano per lavorare insieme per eliminare il demone dentro di loro. In questo momento, la loro idea di come farlo è sbagliata, ma tifiamo perché entrambi vogliano farlo. Ed è il momento in cui credi davvero che questi due finiranno insieme. […] Credi che siano una squadra e che ce la faranno insieme, quindi abbiamo chiuso la canzone con speranza e con la totale fiducia per questa coppia”.