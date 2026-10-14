Amici 26: un cantante ha già lasciato la scuola, le parole dopo l’eliminazione

Dopo i ballerini Manolo e Celeste, nel daytime di ieri (martedì 13 ottobre), un’altra uscita ha già scosso la scuola di Amici 26: anche il cantante Manuel Meledina ha dovuto lasciare il programma.

Il giovane pieno di talento, già noto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato a Tu Si Que Vales, si è fatto conoscere ulteriormente con il brano Se Non ci sei, presentato durante il primo pomeridiano dove ha mostrato le sue grandi potenzialità.

A poche ore dalla decisione di Amadeus di non confermargli il banco, avvenuta perché secondo lui il ragazzo non sarebbe ancora pronto, il cantante ha voluto condividere le sue emozioni con i fan attraverso un lungo post su Instagram.

Per Manuel, dalla forte propensione per i musical, l’esperienza ad Amici è stata un sogno diventato realtà, anche se è durata meno del previsto. Nel suo messaggio si è raccontato a cuore aperto:

“Ci sono sogni che sembrano irraggiungibili… finché ti ritrovi dentro uno di loro. Amici è stata un’esperienza breve, un lampo, un insieme di emozioni difficili da spiegare. In poco tempo ho vissuto gioia, ansia, adrenalina, speranza… e la delusione che arriva quando ciò a cui tieni finisce prima del tempo. Avrei voluto continuare, cantare e mostrarvi ciò che ho dentro.

Nella presentazione è stato detto che sono «cattivello» e che voglio «essere il migliore». Sarà il tempo a farvi conoscere quel ragazzo. Dietro quel lato si nasconde molta più dolcezza, un cuore grande e una sensibilità che non mostro subito. Voler essere il migliore per me non significa sentirsi superiori, ma superare ogni giorno i miei limiti e crescere come artista e persona. Questa esperienza mi ha insegnato che se le cose non vanno come immaginiamo, non dobbiamo smettere di crederci: a volte la strada cambia, ma è così che si diventa forti“.

Il ragazzo ha poi ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità e lo stesso Amadeus per aver creduto in lui, prima dell’incontro decisivo che ha portato alla fine del suo percorso nella scuola. Il pubblico, in questo breve periodo nel talent show ha dimostrato subito un grande apprezzamento nei suoi riguardi promettendo di continuare a supportarlo anche fuori dal programma televisivo.

Oltre al cantante, anche Manolo e Celeste (dopo le verifiche con Alessandra Celentano) non hanno ottenuto la conferma e hanno dovuto salutare definitivamente la scuola. Confermati invece i cantanti Kashmere (Amadeus) e Aura (Samuray Jay) e il ballerino Napo (Ambra Angiolini).

Cosa ne pensate dell’eliminazione di Manuel da Amici 26?