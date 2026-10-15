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Olivia Rodrigo & Chappell Roan insieme nel remix di Expectations

scritto da Giovanna Codella
expectations olivia rodrigo e chappell roan

Posato ufficiale di Expectations Olivia Rodrigo e Chappell Roan. Crediti: ph. Phoenix Johnson

La cantautrice multiplatino Olivia Rodrigo e Chappell Roan rompono le aspettative con un remix del suo brano Expectations. Il featuring sarà disponibile dal 15 ottobre alle 01:00 (ora Italiana) ma puoi ordinare e salvare il singolo qui in anticipo.

La canzone originale è contenuta nel terzo album di Olivia, acclamato dalla critica, you seem pretty sad for a girl so in love. Il remix segna la prima collaborazione in assoluto di Kayleigh Rose Amstutz (questo il vero nome di Chappell) ed è stato prodotto da Daniel Nigro, collaboratore di entrambe.

Oltre al nuovo singolo, verrà pubblicato contemporaneamente anche il videoclip ufficiale, che vedrà protagonisti sia la Rodrigo che la Roan e sarà diretto da Bardia Zeinali.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo expectations di Olivia Rodrigo e Chappell Roan

[Chappell Roan]
Ooh, Olivia does remixes now

L.A.​ behavior

(fonte Genius.com)

I met him at a party
I think he was on drugs
He wasn’t smart or funny
I convinced myself he was
He had a great apartment
And a car his parents bought
I thought that he was perfect
And now his number’s blocked

Took a couple months
But now I am secure
I am so evolved
Now I ask for more and more
And more and more and more

I won’t settle for a guy with a fake job
They seem so desperate for loving
But baby I’m not
Gave my heart with zero stipulations
Now I take careful consideration
I’m not kissing any boy that is passive
Their indecision is painfully unattractive
Past mistakes are just new information
These days I’ve got expectations

So I hit the new year
Like a single girl at a Vegas bar
Rockin’ my mini dress
With a vodka cran and an open heart
Yeah I got hope
Yeah I got drive
I will not lose my faith
Don’t think my future husband’s at this bar in Silverlake

But in a couple months
A man will be procured
He will be evolved
And I will be adored
Adored, adored, adored, adored

I won’t settle for a guy with a fake job
They seem so desperate for loving
But baby I’m not
Gave my heart with zero stipulations
Now I take careful consideration
I’m not kissing any boy that is passive
Their indecision is painfully unattractive
Past mistakes are just new information
These days I’ve got expectations

I’ve got big expectations
I’ve got real big expectations
I’ve got big expectations
I’ve got real big expectations

She’s got big expectations
She’s got real big expectations
She’s got big expectations
She’s got real big expectations

I won’t settle for a guy with a fake job
They seem so desperate for loving
But baby I’m not
Gave my heart with zero stipulations
Now I take careful consideration
I’m not kissing any boy that is passive
Their indecision is painfully unattractive
Past mistakes are just new information
These days I’ve got expectations

(In aggiornamento)

Traduzione

[Chappell Roan]

Ooh, ora Olivia fa dei remix

Comportamento da L.A.

L’ho incontrato a una festa
Penso che fosse drogato
Non era intelligente né divertente
Mi sono convinta che lo fosse
Aveva un appartamento fantastico
E una macchina comprata dai suoi genitori
Pensavo fosse perfetto
E ora il suo numero è bloccato

Ci sono voluti un paio di mesi
Ma ora sono sicura
Sono così matura
Ora chiedo sempre di più
E sempre di più

Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto
Sembrano così disperati in cerca d’amore
Ma tesoro, io non lo sono
Ho dato il mio cuore senza condizioni
Ora ci penso bene
Non bacio nessun ragazzo passivo
La loro indecisione è dolorosamente poco attraente
Gli errori del passato sono solo nuove informazioni
Oggi ho delle aspettative

Così ho iniziato il nuovo anno
Come una ragazza single in un bar di Las Vegas
Con il mio mini abito
Con un vodka cran e il cuore aperto
Sì, ho speranza
Sì, ho grinta
Non perderò la fede
Non pensare che il mio futuro marito sia in questo bar Silverlake

Ma tra un paio di mesi
Troverò un uomo
Sarà maturo
E io sarò adorata
Adorata, adorata, adorata, adorata

Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto
Sembrano così disperati in cerca d’amore
Ma tesoro, io non lo sono
Ho dato il mio cuore senza condizioni
Ora ci penso bene
Non bacerò nessun ragazzo passivo
La loro indecisione è dolorosamente poco attraente
Gli errori del passato sono solo nuove informazioni
Oggi ho delle aspettative

Ho grandi aspettative
Ho delle aspettative davvero grandi
Ho grandi aspettative
Ho delle aspettative davvero grandi

Lei ha grandi aspettative
Lei ha delle aspettative davvero grandi
Lei ha grandi aspettative
Lei ha delle aspettative davvero grandi

Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto
Sembrano così disperati in cerca d’amore
Ma tesoro, io non lo sono
Ho dato il mio cuore senza condizioni
Ora ci penso bene
Non bacerò nessun ragazzo passivo
La loro indecisione è dolorosamente poco attraente
Gli errori passati sono solo nuove informazioni
Di questi tempi ho delle aspettative

Cosa ne pensate di questo remix di Olivia Rodrigo e Chappell Roan?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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