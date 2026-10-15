Olivia Rodrigo & Chappell Roan insieme nel remix di Expectations scritto da Giovanna Codella 15 Ottobre 2026 Posato ufficiale di Expectations Olivia Rodrigo e Chappell Roan. Crediti: ph. Phoenix Johnson La cantautrice multiplatino Olivia Rodrigo e Chappell Roan rompono le aspettative con un remix del suo brano Expectations. Il featuring sarà disponibile dal 15 ottobre alle 01:00 (ora Italiana) ma puoi ordinare e salvare il singolo qui in anticipo. La canzone originale è contenuta nel terzo album di Olivia, acclamato dalla critica, you seem pretty sad for a girl so in love. Il remix segna la prima collaborazione in assoluto di Kayleigh Rose Amstutz (questo il vero nome di Chappell) ed è stato prodotto da Daniel Nigro, collaboratore di entrambe. Oltre al nuovo singolo, verrà pubblicato contemporaneamente anche il videoclip ufficiale, che vedrà protagonisti sia la Rodrigo che la Roan e sarà diretto da Bardia Zeinali. Il lyric video ufficiale della canzone Testo expectations di Olivia Rodrigo e Chappell Roan [Chappell Roan] Ooh, Olivia does remixes now L.A. behavior (fonte Genius.com) I met him at a party I think he was on drugs He wasn’t smart or funny I convinced myself he was He had a great apartment And a car his parents bought I thought that he was perfect And now his number’s blocked Took a couple months But now I am secure I am so evolved Now I ask for more and more And more and more and more I won’t settle for a guy with a fake job They seem so desperate for loving But baby I’m not Gave my heart with zero stipulations Now I take careful consideration I’m not kissing any boy that is passive Their indecision is painfully unattractive Past mistakes are just new information These days I’ve got expectations So I hit the new year Like a single girl at a Vegas bar Rockin’ my mini dress With a vodka cran and an open heart Yeah I got hope Yeah I got drive I will not lose my faith Don’t think my future husband’s at this bar in Silverlake But in a couple months A man will be procured He will be evolved And I will be adored Adored, adored, adored, adored I won’t settle for a guy with a fake job They seem so desperate for loving But baby I’m not Gave my heart with zero stipulations Now I take careful consideration I’m not kissing any boy that is passive Their indecision is painfully unattractive Past mistakes are just new information These days I’ve got expectations I’ve got big expectations I’ve got real big expectations I’ve got big expectations I’ve got real big expectations She’s got big expectations She’s got real big expectations She’s got big expectations She’s got real big expectations I won’t settle for a guy with a fake job They seem so desperate for loving But baby I’m not Gave my heart with zero stipulations Now I take careful consideration I’m not kissing any boy that is passive Their indecision is painfully unattractive Past mistakes are just new information These days I’ve got expectations (In aggiornamento) Traduzione [Chappell Roan] Ooh, ora Olivia fa dei remix Comportamento da L.A. L’ho incontrato a una festa Penso che fosse drogato Non era intelligente né divertente Mi sono convinta che lo fosse Aveva un appartamento fantastico E una macchina comprata dai suoi genitori Pensavo fosse perfetto E ora il suo numero è bloccato Ci sono voluti un paio di mesi Ma ora sono sicura Sono così matura Ora chiedo sempre di più E sempre di più Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto Sembrano così disperati in cerca d’amore Ma tesoro, io non lo sono Ho dato il mio cuore senza condizioni Ora ci penso bene Non bacio nessun ragazzo passivo La loro indecisione è dolorosamente poco attraente Gli errori del passato sono solo nuove informazioni Oggi ho delle aspettative Così ho iniziato il nuovo anno Come una ragazza single in un bar di Las Vegas Con il mio mini abito Con un vodka cran e il cuore aperto Sì, ho speranza Sì, ho grinta Non perderò la fede Non pensare che il mio futuro marito sia in questo bar Silverlake Ma tra un paio di mesi Troverò un uomo Sarà maturo E io sarò adorata Adorata, adorata, adorata, adorata Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto Sembrano così disperati in cerca d’amore Ma tesoro, io non lo sono Ho dato il mio cuore senza condizioni Ora ci penso bene Non bacerò nessun ragazzo passivo La loro indecisione è dolorosamente poco attraente Gli errori del passato sono solo nuove informazioni Oggi ho delle aspettative Ho grandi aspettative Ho delle aspettative davvero grandi Ho grandi aspettative Ho delle aspettative davvero grandi Lei ha grandi aspettative Lei ha delle aspettative davvero grandi Lei ha grandi aspettative Lei ha delle aspettative davvero grandi Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto Sembrano così disperati in cerca d’amore Ma tesoro, io non lo sono Ho dato il mio cuore senza condizioni Ora ci penso bene Non bacerò nessun ragazzo passivo La loro indecisione è dolorosamente poco attraente Gli errori passati sono solo nuove informazioni Di questi tempi ho delle aspettative Cosa ne pensate di questo remix di Olivia Rodrigo e Chappell Roan?