LISA delle BLACKPINK pubblica il nuovo album PRESS PLAY

Press Play è il primo Ep solista di Lisa (Lalisa Manobal), in uscita questo venerdì, 23 ottobre 2026.

La raccolta è un viaggio personale per la cantante delle Blackpink, come si legge sul suo sito ufficiale: “[…] Una celebrazione di quanta strada ha fatto e un promemoria di dove tutto è iniziato. È Lisa nella sua versione più intima, che onora le sue radici in Thailandia e la sua ascesa a icona globale”.

In un’intervista al The Tonight Show, la rapper di origini thailandesi ha spiegato che il concept dell’album è strutturato come un film. Ognuna delle sei canzoni rappresenta infatti un personaggio e ha una sua atmosfera unica: “Questo EP racconta il mio percorso dalle mie radici a dove sono oggi. Ci sono anche molti elementi thailandesi nelle canzoni dell’EP. Ogni singola canzone ha il suo carattere, la sua atmosfera, e noi le combiniamo insieme. È come un film. Quindi basta premere play”.

LISA PRESS PLAY— Tracklist (Testi e Traduzioni)

1. SaWaDiKa

2. V12

3. Cobra

4. Tarantino

5. Cut U OFF

6. Sweat

Il progetto musicale arriva mentre Lisa continua a consolidare il suo successo come artista solista. L’uscita è il seguito di un anno storico per la sua carriera, durante il quale è passata dalla partecipazione alla terza stagione di The White Lotus, al tutto esaurito per la sua residency a Las Vegas e alla presentazione del suo documentario al Toronto International Film Festival.

Si tratta del film autobiografico intitolato Always Lalisa che è uscito nelle sale il 12 ottobre e che ritrae il suo lato più vulnerabile e il suo processo creativo ma anche la sua esperienza da attrice.

Press Play precede un altro importante capitolo. La residency Viva La Lisa a Las Vegas inizierà a novembre, con i biglietti che sono andati esauriti in pochi minuti dall’apertura delle vendite.