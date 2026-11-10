Soy Luna di Nuovo in Pista: dal 5 dicembre su Disney +

Screenshot dal trailer di Soy Luna 4 sul canale Youtube di Disney Plus Italia

A otto anni dalla conclusione della terza stagione, il fenomeno globale di Disney Channel Soy Luna torna a far sognare i fan di tutto il mondo. Il 5 dicembre 2026 arriverà infatti in esclusiva su Disney+ Soy Luna: Di nuovo in pista, la tanto attesa quarta stagione della serie cult che è rimasta nel cuore di un’intera generazione.

Il ritorno di Luna Valente, interpretata dall’attrice e cantante messicana Karol Sevilla, promette di mescolare una forte dose di nostalgia a nuove ed entusiasmanti sfide sui pattini. La trama riprende le vicende della protagonista trasportandola in un percorso di crescita personale. Dopo aver affrontato ostacoli e momenti difficili, dopo essere diventata una campionessa e aver vissuto un pesante infortunio, Luna farà ritorno nel luogo in cui tutto è iniziato ed è cresciuta artisticamente, il celebre Jam & Roller. La sfida non sarà soltanto riconquistare la pista, ma fare i conti con il proprio passato e imparare a guardare al futuro con fiducia, ritrovando quelle “ali ai piedi” che l’hanno resa celebre.

Nel cast di Soy Luna 4 (qui il trailer ufficiale) ritroveremo i volti storici più amati dal pubblico, tra cui Michael Ronda (Simon) e Ruggero Pasquarelli (Matteo), pronti a riaccendere le dinamiche, i sentimenti e i misteri che hanno appassionato milioni di spettatori. Come preannunciato, Valentina Zenere con tornerà nei panni dell’antagonista Ambar.

Per rispettare la tradizione della serie, la musica giocherà un ruolo centrale: i nuovi 12 episodi saranno accompagnati da brani inediti e da versioni rinnovate delle canzoni storiche, raccolte nell’album Soy Luna: Volver a Rodar. L’attesa sta per terminare e i fan italiani sono pronti a rivedere la protagonista sui pattini, per tracciare un nuovo, imperdibile capitolo.

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E voi siete contenti dell’arrivo di Soy Luna 4 su Disney +?