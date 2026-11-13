Amici 26: testo e significato di Sayonara di Paulo scritto da Giovanna Codella 13 Novembre 2026 Paulo è uno degli allievi di Amici 26 ed è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie all’inedito Sayonara che ha portato Rudy Zerbi a sceglierlo e a portarlo nella sua squadra. Il giovane, nato nel 2002 a Desenzano del Garda, è cresciuto in provincia di Brescia e ha già un’esperienza nel mondo discografico, avendo pubblicato vari singoli. Inoltre, nel 2022 ha aperto il concerto di Blanco all’Ippodromo di San Siro e ha vinto il talent social Dream Hit, ideato da Fedez, nel 2020. Sayonara parla della fase di disincanto e della confusione dopo l’innamoramento: la delusione che si vive non riesce a cancellare del tutto la possibilità di un riavvicinamento con l’altra persona, mentre la ragione suggerisce di non tornarci insieme. Paulo Sergio Valvano, questo il vero nome di Paulo, ha eseguito più volte l’inedito durante il pomeridiano, ottenendo il plauso dei giudici principalmente per il suo flow. Dopotutto, lui stesso ha raccontato prima dell’ingresso ad Amici di aver iniziato a scrivere anche per fare dissing con i ragazzi dei paesi vicini, per sfogare la rabbia e per combattere la noia. Il video di una delle esibizioni Testo di Sayonara di Paulo Forse non tornerò con te no mai perché piangi per me se poi te ne vai All’inizio era tutto magnifico i tuoi baci i tuoi occhi adesso non lo dicono al veleno eri l’antidoto vizio che col tempo poi è diventato un pericolo e non rimane niente neanche una parola la strada per venire da te la so a memoria ora che siamo a un passo dal saltare in aria ci resta addosso solo questa paranoia Sayonara Forse non tornerò con te no mai perché piangi per me se poi te ne vai via da me ora è inutile Anche se versi lacrime ormai Forse non tornerò con te no, mai Forse non tornerò con te no mai perché piangi per me se poi te ne vai via da me ora è inutile anche se versi lacrime ormai forse non tornerò con te no mai Cosa ne pensate dell’inedito di Paulo ad Amici 26?