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Amici 26: testo e significato di Sayonara di Paulo

scritto da Giovanna Codella
amici 23 anticipazioni

Paulo è uno degli allievi di Amici 26 ed è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie all’inedito Sayonara che ha portato Rudy Zerbi a sceglierlo e a portarlo nella sua squadra. Il giovane, nato nel 2002 a Desenzano del Garda, è cresciuto in provincia di Brescia e ha già un’esperienza nel mondo discografico, avendo pubblicato vari singoli. Inoltre, nel 2022 ha aperto il concerto di Blanco all’Ippodromo di San Siro e ha vinto il talent social Dream Hit, ideato da Fedez, nel 2020.

Sayonara parla della fase di disincanto e della confusione dopo l’innamoramento: la delusione che si vive non riesce a cancellare del tutto la possibilità di un riavvicinamento con l’altra persona, mentre la ragione suggerisce di non tornarci insieme. Paulo Sergio Valvano, questo il vero nome di Paulo, ha eseguito più volte l’inedito durante il pomeridiano, ottenendo il plauso dei giudici principalmente per il suo flow. Dopotutto, lui stesso ha raccontato prima dell’ingresso ad Amici di aver iniziato a scrivere anche per fare dissing con i ragazzi dei paesi vicini, per sfogare la rabbia e per combattere la noia.

Il video di una delle esibizioni 

Testo di Sayonara di Paulo

Forse
non tornerò
con te
no mai
perché
piangi
per me
se poi te ne
vai

All’inizio era tutto magnifico
i tuoi baci i tuoi occhi
adesso non lo dicono
al veleno eri l’antidoto
vizio che col tempo
poi è diventato un pericolo
e non rimane niente
neanche una parola
la strada per venire
da te la so a memoria
ora che siamo a un passo dal saltare in aria
ci resta addosso solo questa paranoia
Sayonara

Forse
non tornerò
con te
no mai
perché
piangi
per me
se poi te ne
vai

via da me
ora è inutile
Anche se
versi lacrime
ormai

Forse
non tornerò
con te
no, mai

Forse
non tornerò
con te
no mai
perché
piangi
per me
se poi te ne
vai

via da me
ora è inutile anche se
versi lacrime
ormai
forse
non tornerò con te
no mai

Cosa ne pensate dell’inedito di Paulo ad Amici 26?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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