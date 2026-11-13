Amici 26: testo e significato di Sayonara di Paulo

Paulo è uno degli allievi di Amici 26 ed è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie all’inedito Sayonara che ha portato Rudy Zerbi a sceglierlo e a portarlo nella sua squadra. Il giovane, nato nel 2002 a Desenzano del Garda, è cresciuto in provincia di Brescia e ha già un’esperienza nel mondo discografico, avendo pubblicato vari singoli. Inoltre, nel 2022 ha aperto il concerto di Blanco all’Ippodromo di San Siro e ha vinto il talent social Dream Hit, ideato da Fedez, nel 2020.

Sayonara parla della fase di disincanto e della confusione dopo l’innamoramento: la delusione che si vive non riesce a cancellare del tutto la possibilità di un riavvicinamento con l’altra persona, mentre la ragione suggerisce di non tornarci insieme. Paulo Sergio Valvano, questo il vero nome di Paulo, ha eseguito più volte l’inedito durante il pomeridiano, ottenendo il plauso dei giudici principalmente per il suo flow. Dopotutto, lui stesso ha raccontato prima dell’ingresso ad Amici di aver iniziato a scrivere anche per fare dissing con i ragazzi dei paesi vicini, per sfogare la rabbia e per combattere la noia.

Il video di una delle esibizioni

Testo di Sayonara di Paulo

Forse

non tornerò

con te

no mai

perché

piangi

per me

se poi te ne

vai

All’inizio era tutto magnifico

i tuoi baci i tuoi occhi

adesso non lo dicono

al veleno eri l’antidoto

vizio che col tempo

poi è diventato un pericolo

e non rimane niente

neanche una parola

la strada per venire

da te la so a memoria

ora che siamo a un passo dal saltare in aria

ci resta addosso solo questa paranoia

Sayonara

Forse

non tornerò

con te

no mai

perché

piangi

per me

se poi te ne

vai

via da me

ora è inutile

Anche se

versi lacrime

ormai

Forse

non tornerò

con te

no, mai

Forse

non tornerò

con te

no mai

perché

piangi

per me

se poi te ne

vai

via da me

ora è inutile anche se

versi lacrime

ormai

forse

non tornerò con te

no mai

Cosa ne pensate dell’inedito di Paulo ad Amici 26?