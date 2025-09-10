Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di Golden scritto da Giovanna Codella 10 Settembre 2025 Golden è una delle hit interpretate dal gruppo femminile immaginario HUNTR/X nel film KPop Demon Hunters della Sony Pictures Animation. Nella canzone, le tre componenti della band, Rumi, Zoey e Mira, riflettono sul sentirsi incomprese e sul bisogno di nascondere il loro vero sé, ma alla fine acquisiscono una forza come squadra. La frase ripetuta “gonna be golden” simboleggia il loro potenziale inarrestabile e il brillante futuro che le attende, mentre emerge con orgoglio la loro identità più autentica, alludendo anche al concetto del Golden Honmoon del film, uno scudo magico contro i demoni, il cui raggiungimento è l’obiettivo finale delle protagoniste, cacciatrici e cantanti acclamate. Il lyric video ufficiale Testo Golden HUNTR/X [Rumi, Zoey, Mira] I was a ghost, I was alone Eoduwojin apgilsoge (Hah) Given the throne, I didn’t know how to believe (Hah) I was the queen that I’m meant to be (Ah) I lived two lives, tried to play both sides But I couldn’t find my own place (Oh, oh) Called a problem child, ‘cause I got too wild But now that’s how I’m getting paid, kkeuteopsi on stage [Rumi] I’m done hidin’, now I’m shinin’ Like I’m born to be We dreamin’ hard, we came so far Now I believe [Rumi] We’re goin’ up, up, up It’s our moment You know together we’re glowing Gonna be, gonna be goldеn Oh, up, up, up With our voices Yeongwonhi kkaejil su еomneun Gonna be, gonna be golden [All] Oh, I’m done hidin’ now I’m shinin’ Like I’m born to be Oh, our time, no fears, no lies That’s who we’re born to be [Rumi] Waited so long to break these walls down To wake up and feel like me Put these patterns all in the past now And finally live like the girl they all see [Rumi] No more hiding, I’ll be shining Like I’m born to be ‘Cause we are hunters, voices strong And I know I believe [Rumi, All] We’re goin’ up, up, up It’s our moment You know together we’re glowing Gonna be, gonna be golden Oh, up, up, up With our voices Yeongwonhi kkaejil su eomneun Gonna be, gonna be golden [Rumi] Oh, I’m done hidin’, now I’m shinin’ Like I’m born to be Oh, our time, no fears, no lies That’s who we’re born to be [Rumi, All] You know we’re gonna be, gonna be golden (Oh) We’re gonna be, gonna be (Oh) Born to be, born to be glowin’ (Oh) Balkge bitnaneun urin You know that it’s our time, no fears, no lies (Oh, oh) That’s who we’re born to be Traduzione [Zoey & Mira] Ero un fantasma, ero da sola Si è fatto buio, hah, nella pressione (Hah) Dato il trono, non sapevo come credere Che ero la regina che sarei dovuta essere (Ah) Ho vissuto due vite, ho provato a recitare entrambi i ruoli Ma non sono riuscita a trovare il mio posto (Oh, oh) Sono stata chiamata bambina problematica perché sono diventata troppo sfrenata Ma ora che vengo pagata, eternamente sul palco [Rumi, Tutte] Ho smesso di nascondermi, ora brillo come se fossi nata per farlo Stiamo sognando forte, siamo arrivate così lontano Ora ci credo [Rumi, Tutte] Stiamo salendo su, su, su È il nostro momento Sai che insieme brilliamo Saremo, saremo d’oro Oh, su, su, su Con le nostre voci Per sempre indistruttibili Saremo, saremo d’oro [Tutte] Oh, ho smesso di nascondermi, ora brillo Come se fossi nata per farlo Oh, il nostro momento, niente paura, niente bugie Questo è ciò per cui siamo nate [Rumi] Ho aspettato così tanto per poter abbattere questi muri Per svegliarmi e sentirmi me stessa Lascia tutti questi schemi al passato, adesso E vivi finalmente come la ragazza che tutti vedono [Rumi] Non mi nascondo più, brillerò Come se fossi nata per farlo Perché siamo cacciatrici, voci forti E ora ci credo [Rumi, Tutte] Stiamo salendo su, su, su È il nostro momento Sai che insieme brilliamo Saremo, saremo d’oro Oh, su, su, su Con le nostre voci Per sempre indistruttibili Saremo, saremo d’oro [Ritornello] Oh, ho smesso di nascondermi, ora brillo Come se fossi nata per farlo Oh, il nostro momento, niente paure, niente bugie Questo è ciò per cui siamo nate [Rumi, Tutte] Lo sai che saremo, saremo d’oro (Oh) Saremo, saremo (Oh) Nate per farlo, nate per brillare (Oh) Brilliamo intensamente Sai che è il nostro momento, niente paure, niente bugie (Oh, oh) Questo è ciò per cui siamo nate Chi canta Golden La canzone delle HUNTR/X è una storia di crescita personale, di scoperta di sé e di superamento delle difficoltà ed è interpretato dal cast vocale del film K-Pop Demon Hunters, su Netflix dal 2025. La cantautrice K-Pop EJAE interpreta Rumi, la cantante R&B americana Audrey Nuna interpreta Mira e infine la cantante coreano-americana REI AMI presta la sua voce a Zoey.