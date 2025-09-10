GingerGeneration.it

Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di Golden

scritto da Giovanna Codella
golden huntr/x

Golden è una delle hit interpretate dal gruppo femminile immaginario HUNTR/X nel film KPop Demon Hunters della Sony Pictures Animation.

Nella canzone, le tre componenti della band,  Rumi, Zoey e Mira, riflettono sul sentirsi incomprese e sul bisogno di nascondere il loro vero sé, ma alla fine acquisiscono una forza come squadra.

La frase ripetuta “gonna be golden” simboleggia il loro potenziale inarrestabile e il brillante futuro che le attende, mentre emerge con orgoglio la loro identità più autentica, alludendo anche al concetto del Golden Honmoon del film, uno scudo magico contro i demoni, il cui raggiungimento è l’obiettivo finale delle protagoniste, cacciatrici e cantanti acclamate.

Il lyric video ufficiale

Testo Golden HUNTR/X

[Rumi, Zoey, Mira]
I was a ghost, I was alone
Eoduwojin apgilsoge (Hah)
Given the throne, I didn’t know how to believe (Hah)
I was the queen that I’m meant to be (Ah)
I lived two lives, tried to play both sides
But I couldn’t find my own place (Oh, oh)
Called a problem child, ‘cause I got too wild
But now that’s how I’m getting paid, kkeuteopsi on stage

[Rumi]
I’m done hidin’, now I’m shinin’
Like I’m born to be
We dreamin’ hard, we came so far
Now I believe

[Rumi]
We’re goin’ up, up, up
It’s our moment
You know together we’re glowing
Gonna be, gonna be goldеn
Oh, up, up, up
With our voices
Yeongwonhi kkaejil su еomneun
Gonna be, gonna be golden

[All]
Oh, I’m done hidin’ now I’m shinin’
Like I’m born to be
Oh, our time, no fears, no lies
That’s who we’re born to be

[Rumi]
Waited so long to break these walls down
To wake up and feel like me
Put these patterns all in the past now
And finally live like the girl they all see

[Rumi]
No more hiding, I’ll be shining
Like I’m born to be
‘Cause we are hunters, voices strong
And I know I believe

[Rumi, All]
We’re goin’ up, up, up
It’s our moment
You know together we’re glowing
Gonna be, gonna be golden
Oh, up, up, up
With our voices
Yeongwonhi kkaejil su eomneun
Gonna be, gonna be golden

[Rumi]
Oh, I’m done hidin’, now I’m shinin’
Like I’m born to be
Oh, our time, no fears, no lies
That’s who we’re born to be

[Rumi, All]
You know we’re gonna be, gonna be golden (Oh)
We’re gonna be, gonna be (Oh)
Born to be, born to be glowin’ (Oh)
Balkge bitnaneun urin
You know that it’s our time, no fears, no lies (Oh, oh)
That’s who we’re born to be

Traduzione

[Zoey & Mira]
Ero un fantasma, ero da sola
Si è fatto buio, hah, nella pressione (Hah)
Dato il trono, non sapevo come credere
Che ero la regina che sarei dovuta essere (Ah)
Ho vissuto due vite, ho provato a recitare entrambi i ruoli
Ma non sono riuscita a trovare il mio posto (Oh, oh)
Sono stata chiamata bambina problematica perché sono diventata troppo sfrenata
Ma ora che vengo pagata, eternamente sul palco

[Rumi, Tutte]
Ho smesso di nascondermi, ora brillo come se fossi nata per farlo
Stiamo sognando forte, siamo arrivate così lontano
Ora ci credo

[Rumi, Tutte]
Stiamo salendo su, su, su
È il nostro momento
Sai che insieme brilliamo
Saremo, saremo d’oro
Oh, su, su, su
Con le nostre voci
Per sempre indistruttibili
Saremo, saremo d’oro

[Tutte]
Oh, ho smesso di nascondermi, ora brillo
Come se fossi nata per farlo
Oh, il nostro momento, niente paura, niente bugie
Questo è ciò per cui siamo nate

[Rumi]
Ho aspettato così tanto per poter abbattere questi muri
Per svegliarmi e sentirmi me stessa
Lascia tutti questi schemi al passato, adesso
E vivi finalmente come la ragazza che tutti vedono

[Rumi]
Non mi nascondo più, brillerò
Come se fossi nata per farlo
Perché siamo cacciatrici, voci forti
E ora ci credo

[Rumi, Tutte]
Stiamo salendo su, su, su
È il nostro momento
Sai che insieme brilliamo
Saremo, saremo d’oro
Oh, su, su, su
Con le nostre voci
Per sempre indistruttibili
Saremo, saremo d’oro

[Ritornello]
Oh, ho smesso di nascondermi, ora brillo
Come se fossi nata per farlo
Oh, il nostro momento, niente paure, niente bugie
Questo è ciò per cui siamo nate

[Rumi, Tutte]
Lo sai che saremo, saremo d’oro (Oh)
Saremo, saremo (Oh)
Nate per farlo, nate per brillare (Oh)
Brilliamo intensamente
Sai che è il nostro momento, niente paure, niente bugie (Oh, oh)
Questo è ciò per cui siamo nate

Chi canta Golden

La canzone delle HUNTR/X è una storia di crescita personale, di scoperta di sé e di superamento delle difficoltà ed è interpretato dal cast vocale del film K-Pop Demon Hunters, su Netflix dal 2025.

La cantautrice K-Pop EJAE interpreta Rumi, la cantante R&B americana Audrey Nuna interpreta Mira e infine la cantante coreano-americana REI AMI presta la sua voce a Zoey.

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

