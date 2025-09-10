Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di Golden

Golden è una delle hit interpretate dal gruppo femminile immaginario HUNTR/X nel film KPop Demon Hunters della Sony Pictures Animation.

Nella canzone, le tre componenti della band, Rumi, Zoey e Mira, riflettono sul sentirsi incomprese e sul bisogno di nascondere il loro vero sé, ma alla fine acquisiscono una forza come squadra.

La frase ripetuta “gonna be golden” simboleggia il loro potenziale inarrestabile e il brillante futuro che le attende, mentre emerge con orgoglio la loro identità più autentica, alludendo anche al concetto del Golden Honmoon del film, uno scudo magico contro i demoni, il cui raggiungimento è l’obiettivo finale delle protagoniste, cacciatrici e cantanti acclamate.

Il lyric video ufficiale

Testo Golden HUNTR/X

[Rumi, Zoey, Mira]

I was a ghost, I was alone

Eoduwojin apgilsoge (Hah)

Given the throne, I didn’t know how to believe (Hah)

I was the queen that I’m meant to be (Ah)

I lived two lives, tried to play both sides

But I couldn’t find my own place (Oh, oh)

Called a problem child, ‘cause I got too wild

But now that’s how I’m getting paid, kkeuteopsi on stage

[Rumi]

I’m done hidin’, now I’m shinin’

Like I’m born to be

We dreamin’ hard, we came so far

Now I believe

[Rumi]

We’re goin’ up, up, up

It’s our moment

You know together we’re glowing

Gonna be, gonna be goldеn

Oh, up, up, up

With our voices

Yeongwonhi kkaejil su еomneun

Gonna be, gonna be golden

[All]

Oh, I’m done hidin’ now I’m shinin’

Like I’m born to be

Oh, our time, no fears, no lies

That’s who we’re born to be

[Rumi]

Waited so long to break these walls down

To wake up and feel like me

Put these patterns all in the past now

And finally live like the girl they all see

[Rumi]

No more hiding, I’ll be shining

Like I’m born to be

‘Cause we are hunters, voices strong

And I know I believe

[Rumi, All]

We’re goin’ up, up, up

It’s our moment

You know together we’re glowing

Gonna be, gonna be golden

Oh, up, up, up

With our voices

Yeongwonhi kkaejil su eomneun

Gonna be, gonna be golden

[Rumi]

Oh, I’m done hidin’, now I’m shinin’

Like I’m born to be

Oh, our time, no fears, no lies

That’s who we’re born to be

[Rumi, All]

You know we’re gonna be, gonna be golden (Oh)

We’re gonna be, gonna be (Oh)

Born to be, born to be glowin’ (Oh)

Balkge bitnaneun urin

You know that it’s our time, no fears, no lies (Oh, oh)

That’s who we’re born to be

Traduzione

[Zoey & Mira]

Ero un fantasma, ero da sola

Si è fatto buio, hah, nella pressione (Hah)

Dato il trono, non sapevo come credere

Che ero la regina che sarei dovuta essere (Ah)

Ho vissuto due vite, ho provato a recitare entrambi i ruoli

Ma non sono riuscita a trovare il mio posto (Oh, oh)

Sono stata chiamata bambina problematica perché sono diventata troppo sfrenata

Ma ora che vengo pagata, eternamente sul palco

[Rumi, Tutte]

Ho smesso di nascondermi, ora brillo come se fossi nata per farlo

Stiamo sognando forte, siamo arrivate così lontano

Ora ci credo

[Rumi, Tutte]

Stiamo salendo su, su, su

È il nostro momento

Sai che insieme brilliamo

Saremo, saremo d’oro

Oh, su, su, su

Con le nostre voci

Per sempre indistruttibili

Saremo, saremo d’oro

[Tutte]

Oh, ho smesso di nascondermi, ora brillo

Come se fossi nata per farlo

Oh, il nostro momento, niente paura, niente bugie

Questo è ciò per cui siamo nate

[Rumi]

Ho aspettato così tanto per poter abbattere questi muri

Per svegliarmi e sentirmi me stessa

Lascia tutti questi schemi al passato, adesso

E vivi finalmente come la ragazza che tutti vedono

[Rumi]

Non mi nascondo più, brillerò

Come se fossi nata per farlo

Perché siamo cacciatrici, voci forti

E ora ci credo

[Rumi, Tutte]

Stiamo salendo su, su, su

È il nostro momento

Sai che insieme brilliamo

Saremo, saremo d’oro

Oh, su, su, su

Con le nostre voci

Per sempre indistruttibili

Saremo, saremo d’oro

[Ritornello]

Oh, ho smesso di nascondermi, ora brillo

Come se fossi nata per farlo

Oh, il nostro momento, niente paure, niente bugie

Questo è ciò per cui siamo nate

[Rumi, Tutte]

Lo sai che saremo, saremo d’oro (Oh)

Saremo, saremo (Oh)

Nate per farlo, nate per brillare (Oh)

Brilliamo intensamente

Sai che è il nostro momento, niente paure, niente bugie (Oh, oh)

Questo è ciò per cui siamo nate

Chi canta Golden

La canzone delle HUNTR/X è una storia di crescita personale, di scoperta di sé e di superamento delle difficoltà ed è interpretato dal cast vocale del film K-Pop Demon Hunters, su Netflix dal 2025.

La cantautrice K-Pop EJAE interpreta Rumi, la cantante R&B americana Audrey Nuna interpreta Mira e infine la cantante coreano-americana REI AMI presta la sua voce a Zoey.