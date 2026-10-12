Taylor Swift sta diffondendo indizi riguardo il tredicesimo album?

Dopo l’inaspettata versione deluxe di The Life of a Showgirl, per i fan di Taylor Swift è forse già tempo di chiedersi quando arriverà il prossimo album. C’è una frase in particolare, “a questo servono gli amici” è che apparsa sui profili dei suoi contatti ma anche nelle sue recenti apparizioni pubbliche.

La frase è comparsa per la prima volta in un post di Taylor stessa, su Instagram, dopo la première del video di Patient Zero. La cantautrice ha ringraziato l’attrice e modella Cara Delevingne per il suo ruolo nei panni “dell’amante“, e ha concluso la didascalia con “A questo servono gli amici?“. Cara ha poi condiviso a sua volta la stessa espressione.

Ma non è tutto, perché nell’episodio del 3 ottobre del Saturday Night Live, durante un monologo di Dakota Johnson (la protagonista del videoclip), Taylor Swift è salita a sorpresa sul palco, con Dakota che l’ha presentata scherzosamente come la sua “terapista”. La cantante di Cleveland! ha subito corretto la battuta, spiegando che Johnson in effetti si presenta a casa sua, una volta a settimana, con una bottiglia di vino vuota e “si confida troppo” mentre lei risponde con “cavolo, è pazzesco”.

Il compleanno dell’attrice di “Cinquanta sfumature di …” è stato un altro momento eclatante dell’interazione. Dakota ha compiuto 37 anni a mezzanotte e l’amica ha gridato: “È il suo compleanno!” prima di tornare durante i saluti finali con una torta, dando all’apparizione un tocco finale ancora più personale.

L’account ufficiale del SNL ha poi postato quel momento, usando la frase esatta “ecco a cosa servono gli amici” e taggando proprio Taylor.

Si tratta, quindi, di una piccola ma evidente ripetizione attorno a parole ben precise e alle persone strettamente legate al video di Patient Zero.

Non c’è alcuna conferma che la frase sia un indizio di un nuovo album di Taylor Swift, ma è quasi impossibile che si tratti di un caso o di una coincidenza, considerando che l’artista cura sempre ogni dettaglio del suo lavoro in modo estremamente studiato.