I BTS annunciano le ultime due date del World Tour Arirang

Arriverà nei cinema di tutto il mondo a novembre e dicembre le ultime due tappe del Bts World Tour Arirang. Dal boato del pubblico a Kaohsiung alla chiusura d’anno a Jakarta, il pubblico di tutto il mondo avrà l’opportunità di vivere le spettacolari performance dei Bangtan Boys e l’energia elettrizzante di due concerti completi negli stadi, trasmessi in diretta sul grande schermo.

Con il caratteristico palco in-the-round a 360° che pone il pubblico al centro della performance, le dirette cinematografiche nei cinema italiani si terranno nei seguenti giorni:

Kaohsiung: sabato 21 novembre – ore 11:45, replica ore 16:00

Jakarta: martedì 29 dicembre – ore 12:45

Le info per i biglietti dei BTS

I biglietti per gli eventi cinematografici mondiali saranno in vendita da giovedì 5 novembre a partire dalle 14:00, contestualmente al lancio del trailer ufficiale dell’evento sul canale YouTube della band. Per informazioni e per ricevere agli aggiornamenti sull’evento: btsliveviewing.com e nexostudios.it.

Le dirette di Kaohsiung e Jakarta rappresentano gli ultimi live viewing del tour mondiale da record Arirang, dopo gli appuntamenti globali di Goyang e Tokyo ad aprile, la trasmissione del ritorno a casa e dell’anniversario del debutto da Busan a giugno e le trasmissioni da Buenos Aires e San Paolo a ottobre. Questi eventi cinematografici hanno riunito milioni di fan in tutto il mondo per vivere i concerti integrali dei BTS sul grande schermo.