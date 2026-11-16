Amici 26: doppia eliminazione per Paulo e Morik

Uno degli allievi di Rudy Zerbi, Paulo, è stato eliminato da Amici. La puntata di Amici 26 di oggi ha segnato, a poche settimane dal suo inizio, uno dei momenti più delicati di questa edizione, ovvero la doppia eliminazione insieme a Morik. A prendere la decisione definitiva (dopo l’esecuzione in studio dei rispettivi inediti) è stato lo stesso Zerbi che ha motivato così la sua scelta:

“Questa settimana è stata utile e la decisione è che non terrò nessuno dei due. Paulo, l’atteggiamento negli ultimi giorni non è cambiato nei confronti della scuola, non sei a fuoco, Morik non riesco a vedere un percorso a lungo termine con te, non voglio prendere in giro nessuno dei due, vi ringrazio entrambi ma preferisco fare così”.

Paulo dal canto suo si è espresso riguardo la decisione: “Non sono d’accordo sull’atteggiamento e sul non essere a fuoco, questa settimana mi sono impegnato tanto, secondo me ho portato una strofa di tanto spessore però ci sta, ognuno ha i suoi gusti, fa le sue scelte“.

Alla richiesta esplicita da parte di Maria De Filippi, nessuno degli altri due responsabili artistici, Amadeus e Samurai Jay, ha palesato un interesse per i due ragazzi ma il primo ha detto: “Io sono a posto così, chiaramente conosco più te. Non mollare” rivolgendosi a Paulo.

“So bene cosa mi serve adesso a differenza di quando ti avevo chiesto di lavorare con me perché eravamo agli inizi… hai un’energia ancora inespressa. Non ti prenderò, ma tutta questa la rabbia cacciala fuori, perché hai il talento per fare qualcosa d’importante. Ti auguro veramente il meglio” ha pronunciato Samurai Jay rivolgendosi all’allievo eliminato.

L’eliminazione di Morik e Paulo ad Amici 26

L’epilogo è arrivato al termine di una settimana particolarmente tesa all’interno della scuola. Il percorso dell’autore di Sayonara, fino a quel momento titolare di un banco, era stata compromessa da diverse infrazioni disciplinari tra cui alcuni ritardi e un episodio in cui era stato sorpreso a fumare una sigaretta durante una lezione.

A fare luce sulle ragioni di questi episodi erano stati i suoi stessi compagni: gli altri allievi avevano infatti svelato che i ritardi mattutini non erano dettati da disinteresse, ma erano la conseguenza di un forte iperfocus notturno che portava Paulo a rimanere sveglio fino a notte fonda sia per scrivere inediti sia per studiare le cover.

A complicare la situazione, Zerbi aveva deciso di convocare l’aspirante allievo Morik, facendolo restare nella scuola per una settimana e dandogli la possibilità di studiare al pari degli altri. Il giovane sfidante si era subito distinto per un atteggiamento molto serio e motivato.

Il momento della scelta tra i due sembrava essere giunto la scorsa settimana, con una comparata. In quell’occasione, Paulo aveva vissuto un momento di blocco iniziale, riuscendo a superarlo e a dare il meglio di sé grazie all’aiuto di Tìaso. L’esibizione aveva innescato, tra l’altro, un’accesa discussione in studio riguardante delle barre scritte dallo stesso allievo, ritenute troppo somiglianti a un passaggio di un pezzo di Salmo, anche se probabilmente si trattava di una semplice citazione.

Nonostante quanto mostrato sul palco con la comparata, la serietà di Morik e la convinzione finale dimostrata dall’allievo titolare, la decisione comunicata oggi ha interrotto in un solo colpo il cammino di entrambi, lasciando un velo di dispiacere per via del loro potenziale che per ragioni diverse non hanno potuto dimostrare nella scuola.

Secondo voi è giusto che Paulo sia stato eliminato da Amici?