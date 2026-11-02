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Amici 26: testo e significato di Un altro ancora di Nicolò Bassani

scritto da Giovanna Codella
amici 23 anticipazioni

Nicolò Bassani è uno degli allievi di Amici 26 ed è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie all’ inedito Un altro ancora che ha convinto pienamente Amadeus. Il giovane, classe 2005 di origini partenopee, ha alle sue spalle un’altra esperienza televisiva avendo recitato nella fiction Una Figlia.

Nicolò non ha spiegato il significato ma dal testo si evince che si tratta della descrizione sonora di una sensazione d’incertezza (tanto me lo dirai che le cose finiscono), della paura di mostrare i propri difetti e le emozioni trattenute (cade una lacrima, provo a fermarla ma mi scende in gola) e del bisogno di trovare il proprio spazio nel mondo (cerco il mio spazio ma non so più dov’è).  Nonostante queste difficoltà, il ritornello sembra voler esprimere anche la necessità della persona amata a cui si rivolge, in qualità di porto sicuro in cui rifugiarsi: “prestami l’aria perché ne voglio ancora“.

Il video dell’esibizione con l’inedito

Testo di Un ancora di Nicolò ad Amici 26

Tanto me lo dirai
che le cose finiscono
e che avere un’idea
ci fa stare malissimo
e resto in bilico

Tra i difetti che ti mostro appena
la prima volta e poi la prima cena
la sensazione di sbagliare ancora, tu

Prestami l’aria
perché ne voglio ancora
anche se fa paura
cade una lacrima
provo a fermarla ma mi scende in gola
e parla di chi siamo, ora

Crollano le chiese nel silenzio delle strade
questi occhi fanno luce in mezzo a un mondo da rifare
mentre intorno alzano muri ed io mi voglio arrampicare
cerco il mio spazio ma non so più dov’è

Prestami l’aria
perché ne voglio ancora
anche se fa paura
cade una lacrima
provo a fermarla ma mi scende in gola
parla di chi siamo ora
e dammi, dammi, dammi un altro ancora

Cosa ne pensate dell’inedito di Nicolò?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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