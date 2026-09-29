Taylor Swift – il video di Patient Zero: significato, cameo, easter egg

Nella notte del 27 settembre Taylor Swift ha presentato in anteprima il video musicale di Patient Zero che è sul canale Youtube da martedì 29 settembre alle 18:00 (ora italiana). La cantautrice ha scelto il palco dei VMA 2026 per mostrare al mondo il suo ultimo videoclip che come sempre solleva un’enorme curiosità grazie alla presenza di protagonisti stellari e a significati nascosti da brivido.

A dare vita a un immaginario intriso di elementi gotici e da thriller psicologico sono gli attori Dakota Johnson nei panni dell’attuale compagna del protagonista Colin Farrell, nelle vesti dell’uomo affascinate e solo apparentemente impeccabile che in realtà cela un lato oscuro e profondamente malato; l’attrice e modella Cara Delevingne (l’altra donna, colei che spezza l’illusione della relazione perfetta) ma anche il giocatore di football dei Los Angeles Rams, Matthew Stafford, come comparsa.

La cantautrice, invece, riveste il ruolo della moglie precedente, una figura spettrale che tenta d’interagire su un piano metafisico e simbolico con la rete di manipolazioni vissuta dalla nuova compagna. Taylor rappresenta dunque la prima vittima, il paziente zero, che ha subìto per prima il contagio e la distruzione emotiva ma è anche la memoria cosciente e l’avvertimento invisibile.

Il significato del nuovo video di Taylor Swift

Il titolo e il testo si fondano su una terminologia medica, paragonando la relazione tossica a una malattia trasmissibile. Nel video, lo spettro della prima moglie rappresenta soprattutto l’annullamento emotivo e la perdita di sé, causati da una situazione sentimentale non sana. Indossando gli stessi identici abiti della ex nelle varie situazioni, drammatiche e rivelatrici, Dakota si rispecchia nella figura che l’ha preceduta, comprendendo di trovarsi di fronte allo stesso identico copione che si ripete

Tutto ciò che Dakota sta vivendo nel presente — il senso di isolamento, le rassicurazioni fasulle, il tradimento — è lo stesso che la prima moglie ha attraversato prima di lei. In una dinamica dominata da bugie e illusioni, la presenza del paziente zero sono per Dakota una bussola oggettiva che squarcia la finzione, dandole la consapevolezza necessaria per spezzare il ciclo malsano.

La stessa autrice ha indirettamente confermato quest’interpretazione, dichiarando a Capital FM: “Ero in compagnia di alcuni amici quando una di loro ci ha raccontato di essere stata contattata dalla nuova fidanzata di un suo ex; la ragazza voleva sapere se anche lei avesse vissuto le stesse esperienze che stava affrontando in quel momento con lui. Immediatamente, tutti nel gruppo hanno iniziato a dire: ‘Oh, è successo anche a me’, raccontando episodi in cui avevano ricevuto contatti simili. Ho pensato che, se è capitato a tutti noi, si tratta di un aspetto davvero interessante dell’animo umano e delle relazioni; mi sono chiesta se potessi scrivere qualcosa partendo proprio da quella telefonata, concentrandomi esclusivamente sul punto di vista dell’ex che c’era già passata”.

Il videoclip in anteprima

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Qui sotto il video ufficiale della canzone

(Video in arrivo)

Gli Easter Egg di Patient Zero

In uno sketch ispirato alla serie Law & Order durante gli Emmy Awards 2026, Taylor Swift aveva scandito una misteriosa serie di parole, apparentemente senza significato: “Saccharide. Ares. From the Vineyard. North or South.” I fan hanno subito ricostruito il puzzle, scovando in anticipo gli attori: