Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa per il “Pandoro Gate”. scritto da Laura Boni 14 Gennaio 2026 Il Pandoro Gate è finito e Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata! Oggi, 14 Gennaio, l’influencer più famosa d’Italia è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del “Pandoro Pink Christmas” (Natale 2022) e delle ‘Uova di Pasqua – “Sosteniamo i Bambini delle Fate” (Pasqua 2021 e 2022) per cui era accusata di truffa aggravata insieme al suo ex collaboratore Fabio Maria Damato e il patron di Dolci Preziosi. Chiara Ferragni era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social: secondo l’accusa, avrebbe promosso la vendita dei due dolci lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza. Il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, però, l’ha assolta dalle accuse. Perché stata assolta? A causare il proscioglimento è stata una questione di tipo tecnico: quella relativa all’aggravante della «minorata difesa» degli utenti on line, contestata dai pm nell’imputazione. Il giudice non ha riconosciuto quell’aggravante: e in questo modo ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa «semplice». In altre parole: caduta l’aggravante, sono arrivati proscioglimenti per estinzione del reato di truffa «semplice». In sintesi, venuta meno l’aggravante, la truffa è perseguibile solo su querela, assente visto che il Codacons l’ha ritirata poiché chiara ferragni versato un risarcimento. Prosciolti anche Fabio Maria Damato e Dolci Preziosi. Le dichiarazioni di Chiara Ferragni: La Ferragni è apparsa visibilmente emozionata, dopo la sentenza di assoluzione, sommersa da telecamere, cronisti e fotografi: Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower. ha detto Chiara Ferragni, appena uscita dal tribunale. Sono felicissima, sono sollevata perché è la fine di un incubo. Ho telefonato subito a mia mamma che mi è stata sempre vicina.Sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri. Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta.