Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa per il “Pandoro Gate”.

Il Pandoro Gate è finito e Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata!

Oggi, 14 Gennaio, l’influencer più famosa d’Italia è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del “Pandoro Pink Christmas” (Natale 2022) e delle ‘Uova di Pasqua – “Sosteniamo i Bambini delle Fate” (Pasqua 2021 e 2022) per cui era accusata di truffa aggravata insieme al suo ex collaboratore Fabio Maria Damato e il patron di Dolci Preziosi.

Chiara Ferragni era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social: secondo l’accusa, avrebbe promosso la vendita dei due dolci lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza. Il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, però, l’ha assolta dalle accuse.

Perché stata assolta?

A causare il proscioglimento è stata una questione di tipo tecnico: quella relativa all’aggravante della «minorata difesa» degli utenti on line, contestata dai pm nell’imputazione.

Il giudice non ha riconosciuto quell’aggravante: e in questo modo ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa «semplice». In altre parole: caduta l’aggravante, sono arrivati proscioglimenti per estinzione del reato di truffa «semplice». In sintesi, venuta meno l’aggravante, la truffa è perseguibile solo su querela, assente visto che il Codacons l’ha ritirata poiché chiara ferragni versato un risarcimento. Prosciolti anche Fabio Maria Damato e Dolci Preziosi.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni:

La Ferragni è apparsa visibilmente emozionata, dopo la sentenza di assoluzione, sommersa da telecamere, cronisti e fotografi:

Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower.

ha detto Chiara Ferragni, appena uscita dal tribunale.