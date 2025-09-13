Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di How It’s Done

How It’s Done è una canzone tratta dal film d’animazione K-Pop Demon Hunters prodotto dalla Sony Pictures Animation, cantata dal gruppo femminile kpop immaginario delle HUNTR/X.

Nella canzone, le componenti Rumi, Zoey e Mira parlando della loro sicurezza, forza e unità mentre affrontano minacce soprannaturali e le aspettative dovute alla celebrità. Affermando il loro potere sia come cacciatrici di demoni sia come artiste, si rifiutano di essere sottovalutate o frenate.

Il verso ricorrente “how it’s done” è una dichiarazione di girl power, sia sul palco sia in battaglia, simboleggiando la padronanza della loro arte e delle loro identità. La canzone riflette il tema centrale del film: accettare senza paura chi si è, anche di fronte all’oscurità.

Il lyric video ufficiale

Testo How It’s Done di Kpop Demon Hunters

[Rumi]

Ugh, you came at a bad time

But you just crossed the line

You wanna get wild?

Okay, I’ll show you wild

[Rumi, Mira, Zoey, Zoey & Rumi, (All)]

Better come right, better luck tryin’, gettin’ to our level

‘Cause you might die, never the time, tryna start a battle

Bleeding isn’t in my blood, ppyeosokbuteo dallaseo

Beating you is what I do, do, do, yeah

Body on body, I’m naughty, not even sorry

And when you pull up, I’ll pull up

A little late to the party (Na-na-na-na)

Locked and loaded, I was born for this

There ain’t no point in avoiding it

Annoyed? A bit

Bureul bichwo da bikyeo ne apgireul ppaetgyеo

[Mira, Rumi & All]

Knocking you out like a lullaby

Hear that sound ringing in your mind

Bettеr sit down for the show

‘Cause I’m gonna show you how it’s done, done, done

[All]

(Hey) Huntrix don’t miss

How it’s done, done, done

(Hey) Huntrix don’t quit

How it’s done, done, done

[All]

Run, run, we run the town

Whole world playin’ our sound

Turnin’ up, it’s goin’ down

Huntrix show this, how it’s done, done, done

[Rumi, Mira & Zoey]

Yeah, something about when you come for the crown

That’s so humbling, huh?

Gapjagi wae geurae? Meonjeo geondeuryeo, wae?

Ijeya pogihae, what?

Nothing to us, run up, you’re done up, we come up

From sunup to sundown, so come out to play

Won either way, we’re one in a million

We kill ‘em, like, really? You want it? Okay

Heels, nails, blade, mascara

Fit check for my napalm era

Need to beat my face, make it cute and savage

Mirror, mirror on my phone, who’s the baddest? (Us, hello?)

[Rumi, Mira, Zoey & All]

Knocking you out like a lullaby

Hear that sound ringing in your mind

Better sit down for the show

‘Cause I’m gonna show you (I’m gonna show you)

(I’m gonna show you)

How it’s done, done, done

[Mira, All & Zoey]

I don’t talk, but I bite, full of venom (Uh)

Spittin’ facts, you know that’s

How it’s done, done, done

Okay, like, I know I ramble

But when shootin’ my words, I go Rambo

Took blood, sweat, and tears, to look natural (Uh)

That’s how it’s done, done, done

[Rumi & All]

Hear our voice unwavering

‘Til our song defeats the night

Makin’ fear afraid to breathe

‘Til the dark meets the light (How it’s done, done, done)

[Mira, Rumi & All]

Run, run, we run the town (Done, done, done)

Whole world playin’ our sound (Done, done, done)

Turnin’ up, it’s going down (Done, done, done)

Huntrix, show this how it’s done, done, done

[Rumi & Mira, Zoey & All]

We hunt you down, down, down (Down)

(Done, done, done)

We got you now, now, now (Got you now)

(Done, done, done)

We show you how, how, how (Show you how)

Huntrix, don’t miss, how it’s done, done, done

Traduzione

[Rumi]

Ugh, siete arrivati in un brutto momento

Ma hai semplicemente oltrepassato il limite

Vi volete scatenare?

Ok, vi mostro come fare

[Rumi & Mira]

Meglio venire subito, buona fortuna nel provare ad arrivare al nostro livello

Perché potreste morire, mai il momento, provando ad iniziare una battaglia

Sanguinare non fa parte di me, diversi nel profondo

Battere voi è ciò che faccio, faccio, faccio, sì

Corpo a corpo, sono dispettosa, non sono neanche dispiaciuta

E se arrivate voi, io arriverò

Un po’ tardi alla festa (No-no-no-no)

Pronta a colpire, sono nata per questo

Non ha senso evitarlo

Infastidita? Un po’

Fai luce su di me e levati di mezzo, ci penso io

[Mira & Rumi]

Vi mettiamo KO come una ninna nanna

Sentite quel suono rimbombare nella vostra testa

Meglio sedersi per lo spettacolo

Perché vi mostrerò come si fa, fa, fa

[Tutte]

(Hey) Le Huntrix non sbagliano

Come si fa, fa, fa

(Hey) Huntrix non si arrendono

Come si fa, fa, fa

[Tutte]

Correte, correte, comandiamo in città

Tutto il mondo suona la nostra musica

Presentarsi equivale a venire sconfitti

Huntrix, mostriamo come si fa, fa, fa

[Rumi, Mira & Zoey]

Sì, qualcosa sul quando venite a prendere la corona

È così umiliante, huh?

Perché vi comportate così e mi provocate?

Allora, vi arrendete?

Niente per noi, corri, siete finiti, arriviamo

Dall’alba al tramonto, venite a giocare

Abbiamo vinto in ogni caso, siamo uno su un milione

Li uccidiamo, dai, davvero? Okay

Tacchi, unghie, lame, mascara

Controllo dell’outfit per il mio napalm

Pestami la faccia, rendila carina e selvaggia

Specchio, specchio sul mio cellulare, chi è il più cattivo? (Noi, pronto?)

[Rumi, Mira & Zoey]

VI mettiamo KO come una ninna nanna

Sentite quel suono rimbombare nella vostra testa

Meglio sedersi per lo spettacolo

Perché vi mostrerò (Vi mostrerò)

(Vi mostrerò) Come si fa, fa, fa

[Mira, Tutte & Zoey]

Non parlo, ma mordo, piena di veleno (Uh)

Sputo fatti, lo sapete che è

Così che si fa, fa, fa

Ok, tipo, Io so che divago

Ma quando sparo le mie parole, divento Rambo

Ci sono voluti sangue, sudore e lacrime per sembrare naturale (Uh)

È così che si fa, fa, fa

[Rumi & Tutte]

Ascoltate la nostra voce incrollabile

Finché la nostra canzone non batte la notte

Rendendo la paura incapace di respirare

Finché il buio non incontra la luce (Come si fa, fa, fa)

[Mira, Rumi, Tutte & Zoey]

Correte, correte, comandiamo in città (Fa, fa, fa)

Tutto il mondo suona la nostra musica (Fa, fa, fa)

Presentarsi equivale a venire sconfitti (Fa, fa, fa)

Huntrix, mostriamo come si fa, fa, fa

[Rumi & Mira, Tutte & Zoey]

Vi diamo la caccia, caccia, caccia (Caccia)

(Fatto, fatto, fatto)

Vi abbiamo presi ora, ora, ora (Vi abbiamo presi ora)

(Fa, fa, fa)

Vi mostriamo come, come, come (Vi mostriamo come)

Huntrix, non sbagliano, come si fa, fa, fa

Il significato di How It’s Done

How It’s Done è la prima canzone della colonna sonora in Kpop Demon Hunters cantata dalle HUNTR/X. Mette in mostra le abilità e la dedizione delle ragazze nell’uccidere tutti i demoni.

La cantautrice K-Pop EJAE interpreta Rumi, la cantante R&B americana Audrey Nuna interpreta Mira e infine la cantante coreano-americana REI AMI presta la sua voce a Zoey.