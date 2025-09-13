GingerGeneration.it

Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di How It’s Done

scritto da Giovanna Codella
golden huntr/x

How It’s Done è una canzone tratta dal film d’animazione K-Pop Demon Hunters prodotto dalla Sony Pictures Animation, cantata dal gruppo femminile kpop immaginario delle HUNTR/X.

Nella canzone, le componenti Rumi, Zoey e Mira parlando della loro sicurezza, forza e unità mentre affrontano minacce soprannaturali e le aspettative dovute alla celebrità. Affermando il loro potere sia come cacciatrici di demoni sia come artiste, si rifiutano di essere sottovalutate o frenate.

Il verso ricorrente “how it’s done” è una dichiarazione di girl power, sia sul palco sia in battaglia, simboleggiando la padronanza della loro arte e delle loro identità. La canzone riflette il tema centrale del film: accettare senza paura chi si è, anche di fronte all’oscurità.

Il lyric video ufficiale

Testo How It’s Done di Kpop Demon Hunters

[Rumi]
Ugh, you came at a bad time
But you just crossed the line
You wanna get wild?
Okay, I’ll show you wild

[Rumi, Mira, Zoey, Zoey & Rumi, (All)]
Better come right, better luck tryin’, gettin’ to our level
‘Cause you might die, never the time, tryna start a battle
Bleeding isn’t in my blood, ppyeosokbuteo dallaseo
Beating you is what I do, do, do, yeah
Body on body, I’m naughty, not even sorry
And when you pull up, I’ll pull up
A little late to the party (Na-na-na-na)
Locked and loaded, I was born for this
There ain’t no point in avoiding it
Annoyed? A bit
Bureul bichwo da bikyeo ne apgireul ppaetgyеo

[Mira, Rumi & All]
Knocking you out like a lullaby
Hear that sound ringing in your mind
Bettеr sit down for the show
‘Cause I’m gonna show you how it’s done, done, done

[All]
(Hey) Huntrix don’t miss
How it’s done, done, done
(Hey) Huntrix don’t quit
How it’s done, done, done

[All]
Run, run, we run the town
Whole world playin’ our sound
Turnin’ up, it’s goin’ down
Huntrix show this, how it’s done, done, done

[Rumi, Mira & Zoey]
Yeah, something about when you come for the crown
That’s so humbling, huh?
Gapjagi wae geurae? Meonjeo geondeuryeo, wae?
Ijeya pogihae, what?
Nothing to us, run up, you’re done up, we come up
From sunup to sundown, so come out to play
Won either way, we’re one in a million
We kill ‘em, like, really? You want it? Okay
Heels, nails, blade, mascara
Fit check for my napalm era
Need to beat my face, make it cute and savage
Mirror, mirror on my phone, who’s the baddest? (Us, hello?)

[Rumi, Mira, Zoey & All]
Knocking you out like a lullaby
Hear that sound ringing in your mind
Better sit down for the show
‘Cause I’m gonna show you (I’m gonna show you)
(I’m gonna show you)
How it’s done, done, done

[Mira, All & Zoey]
I don’t talk, but I bite, full of venom (Uh)
Spittin’ facts, you know that’s
How it’s done, done, done
Okay, like, I know I ramble
But when shootin’ my words, I go Rambo
Took blood, sweat, and tears, to look natural (Uh)
That’s how it’s done, done, done

[Rumi & All]
Hear our voice unwavering
‘Til our song defeats the night
Makin’ fear afraid to breathe
‘Til the dark meets the light (How it’s done, done, done)

[Mira, Rumi & All]
Run, run, we run the town (Done, done, done)
Whole world playin’ our sound (Done, done, done)
Turnin’ up, it’s going down (Done, done, done)
Huntrix, show this how it’s done, done, done

[Rumi & Mira, Zoey & All]
We hunt you down, down, down (Down)
(Done, done, done)
We got you now, now, now (Got you now)
(Done, done, done)
We show you how, how, how (Show you how)
Huntrix, don’t miss, how it’s done, done, done

Traduzione

[Rumi]
Ugh, siete arrivati in un brutto momento
Ma hai semplicemente oltrepassato il limite
Vi volete scatenare?
Ok, vi mostro come fare

[Rumi & Mira]
Meglio venire subito, buona fortuna nel provare ad arrivare al nostro livello
Perché potreste morire, mai il momento, provando ad iniziare una battaglia
Sanguinare non fa parte di me, diversi nel profondo
Battere voi è ciò che faccio, faccio, faccio, sì
Corpo a corpo, sono dispettosa, non sono neanche dispiaciuta
E se arrivate voi, io arriverò
Un po’ tardi alla festa (No-no-no-no)
Pronta a colpire, sono nata per questo
Non ha senso evitarlo
Infastidita? Un po’
Fai luce su di me e levati di mezzo, ci penso io

[Mira & Rumi]
Vi mettiamo KO come una ninna nanna
Sentite quel suono rimbombare nella vostra testa
Meglio sedersi per lo spettacolo
Perché vi mostrerò come si fa, fa, fa

[Tutte]
(Hey) Le Huntrix non sbagliano
Come si fa, fa, fa
(Hey) Huntrix non si arrendono
Come si fa, fa, fa

[Tutte]
Correte, correte, comandiamo in città
Tutto il mondo suona la nostra musica
Presentarsi equivale a venire sconfitti
Huntrix, mostriamo come si fa, fa, fa

[Rumi, Mira & Zoey]
Sì, qualcosa sul quando venite a prendere la corona
È così umiliante, huh?
Perché vi comportate così e mi provocate?
Allora, vi arrendete?
Niente per noi, corri, siete finiti, arriviamo
Dall’alba al tramonto, venite a giocare
Abbiamo vinto in ogni caso, siamo uno su un milione
Li uccidiamo, dai, davvero? Okay
Tacchi, unghie, lame, mascara
Controllo dell’outfit per il mio napalm
Pestami la faccia, rendila carina e selvaggia
Specchio, specchio sul mio cellulare, chi è il più cattivo? (Noi, pronto?)

[Rumi, Mira & Zoey]
VI mettiamo KO come una ninna nanna
Sentite quel suono rimbombare nella vostra testa
Meglio sedersi per lo spettacolo
Perché vi mostrerò (Vi mostrerò)
(Vi mostrerò) Come si fa, fa, fa

[Mira, Tutte & Zoey]
Non parlo, ma mordo, piena di veleno (Uh)
Sputo fatti, lo sapete che è
Così che si fa, fa, fa
Ok, tipo, Io so che divago
Ma quando sparo le mie parole, divento Rambo
Ci sono voluti sangue, sudore e lacrime per sembrare naturale (Uh)
È così che si fa, fa, fa

[Rumi & Tutte]
Ascoltate la nostra voce incrollabile
Finché la nostra canzone non batte la notte
Rendendo la paura incapace di respirare
Finché il buio non incontra la luce (Come si fa, fa, fa)

[Mira, Rumi, Tutte & Zoey]
Correte, correte, comandiamo in città (Fa, fa, fa)
Tutto il mondo suona la nostra musica (Fa, fa, fa)
Presentarsi equivale a venire sconfitti (Fa, fa, fa)
Huntrix, mostriamo come si fa, fa, fa

[Rumi & Mira, Tutte & Zoey]
Vi diamo la caccia, caccia, caccia (Caccia)
(Fatto, fatto, fatto)
Vi abbiamo presi ora, ora, ora (Vi abbiamo presi ora)
(Fa, fa, fa)
Vi mostriamo come, come, come (Vi mostriamo come)
Huntrix, non sbagliano, come si fa, fa, fa

Il significato di How It’s Done

How It’s Done è la prima canzone della colonna sonora in Kpop Demon Hunters cantata dalle HUNTR/X.  Mette in mostra le abilità e la dedizione delle ragazze nell’uccidere tutti i demoni.

La cantautrice K-Pop EJAE interpreta Rumi, la cantante R&B americana Audrey Nuna interpreta Mira e infine la cantante coreano-americana REI AMI presta la sua voce a Zoey.

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati