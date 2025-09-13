Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di How It’s Done scritto da Giovanna Codella 13 Settembre 2025 How It’s Done è una canzone tratta dal film d’animazione K-Pop Demon Hunters prodotto dalla Sony Pictures Animation, cantata dal gruppo femminile kpop immaginario delle HUNTR/X. Nella canzone, le componenti Rumi, Zoey e Mira parlando della loro sicurezza, forza e unità mentre affrontano minacce soprannaturali e le aspettative dovute alla celebrità. Affermando il loro potere sia come cacciatrici di demoni sia come artiste, si rifiutano di essere sottovalutate o frenate. Il verso ricorrente “how it’s done” è una dichiarazione di girl power, sia sul palco sia in battaglia, simboleggiando la padronanza della loro arte e delle loro identità. La canzone riflette il tema centrale del film: accettare senza paura chi si è, anche di fronte all’oscurità. Il lyric video ufficiale Testo How It’s Done di Kpop Demon Hunters [Rumi] Ugh, you came at a bad time But you just crossed the line You wanna get wild? Okay, I’ll show you wild [Rumi, Mira, Zoey, Zoey & Rumi, (All)] Better come right, better luck tryin’, gettin’ to our level ‘Cause you might die, never the time, tryna start a battle Bleeding isn’t in my blood, ppyeosokbuteo dallaseo Beating you is what I do, do, do, yeah Body on body, I’m naughty, not even sorry And when you pull up, I’ll pull up A little late to the party (Na-na-na-na) Locked and loaded, I was born for this There ain’t no point in avoiding it Annoyed? A bit Bureul bichwo da bikyeo ne apgireul ppaetgyеo [Mira, Rumi & All] Knocking you out like a lullaby Hear that sound ringing in your mind Bettеr sit down for the show ‘Cause I’m gonna show you how it’s done, done, done [All] (Hey) Huntrix don’t miss How it’s done, done, done (Hey) Huntrix don’t quit How it’s done, done, done [All] Run, run, we run the town Whole world playin’ our sound Turnin’ up, it’s goin’ down Huntrix show this, how it’s done, done, done [Rumi, Mira & Zoey] Yeah, something about when you come for the crown That’s so humbling, huh? Gapjagi wae geurae? Meonjeo geondeuryeo, wae? Ijeya pogihae, what? Nothing to us, run up, you’re done up, we come up From sunup to sundown, so come out to play Won either way, we’re one in a million We kill ‘em, like, really? You want it? Okay Heels, nails, blade, mascara Fit check for my napalm era Need to beat my face, make it cute and savage Mirror, mirror on my phone, who’s the baddest? (Us, hello?) [Rumi, Mira, Zoey & All] Knocking you out like a lullaby Hear that sound ringing in your mind Better sit down for the show ‘Cause I’m gonna show you (I’m gonna show you) (I’m gonna show you) How it’s done, done, done [Mira, All & Zoey] I don’t talk, but I bite, full of venom (Uh) Spittin’ facts, you know that’s How it’s done, done, done Okay, like, I know I ramble But when shootin’ my words, I go Rambo Took blood, sweat, and tears, to look natural (Uh) That’s how it’s done, done, done [Rumi & All] Hear our voice unwavering ‘Til our song defeats the night Makin’ fear afraid to breathe ‘Til the dark meets the light (How it’s done, done, done) [Mira, Rumi & All] Run, run, we run the town (Done, done, done) Whole world playin’ our sound (Done, done, done) Turnin’ up, it’s going down (Done, done, done) Huntrix, show this how it’s done, done, done [Rumi & Mira, Zoey & All] We hunt you down, down, down (Down) (Done, done, done) We got you now, now, now (Got you now) (Done, done, done) We show you how, how, how (Show you how) Huntrix, don’t miss, how it’s done, done, done Traduzione [Rumi] Ugh, siete arrivati in un brutto momento Ma hai semplicemente oltrepassato il limite Vi volete scatenare? Ok, vi mostro come fare [Rumi & Mira] Meglio venire subito, buona fortuna nel provare ad arrivare al nostro livello Perché potreste morire, mai il momento, provando ad iniziare una battaglia Sanguinare non fa parte di me, diversi nel profondo Battere voi è ciò che faccio, faccio, faccio, sì Corpo a corpo, sono dispettosa, non sono neanche dispiaciuta E se arrivate voi, io arriverò Un po’ tardi alla festa (No-no-no-no) Pronta a colpire, sono nata per questo Non ha senso evitarlo Infastidita? Un po’ Fai luce su di me e levati di mezzo, ci penso io [Mira & Rumi] Vi mettiamo KO come una ninna nanna Sentite quel suono rimbombare nella vostra testa Meglio sedersi per lo spettacolo Perché vi mostrerò come si fa, fa, fa [Tutte] (Hey) Le Huntrix non sbagliano Come si fa, fa, fa (Hey) Huntrix non si arrendono Come si fa, fa, fa [Tutte] Correte, correte, comandiamo in città Tutto il mondo suona la nostra musica Presentarsi equivale a venire sconfitti Huntrix, mostriamo come si fa, fa, fa [Rumi, Mira & Zoey] Sì, qualcosa sul quando venite a prendere la corona È così umiliante, huh? Perché vi comportate così e mi provocate? Allora, vi arrendete? Niente per noi, corri, siete finiti, arriviamo Dall’alba al tramonto, venite a giocare Abbiamo vinto in ogni caso, siamo uno su un milione Li uccidiamo, dai, davvero? Okay Tacchi, unghie, lame, mascara Controllo dell’outfit per il mio napalm Pestami la faccia, rendila carina e selvaggia Specchio, specchio sul mio cellulare, chi è il più cattivo? (Noi, pronto?) [Rumi, Mira & Zoey] VI mettiamo KO come una ninna nanna Sentite quel suono rimbombare nella vostra testa Meglio sedersi per lo spettacolo Perché vi mostrerò (Vi mostrerò) (Vi mostrerò) Come si fa, fa, fa [Mira, Tutte & Zoey] Non parlo, ma mordo, piena di veleno (Uh) Sputo fatti, lo sapete che è Così che si fa, fa, fa Ok, tipo, Io so che divago Ma quando sparo le mie parole, divento Rambo Ci sono voluti sangue, sudore e lacrime per sembrare naturale (Uh) È così che si fa, fa, fa [Rumi & Tutte] Ascoltate la nostra voce incrollabile Finché la nostra canzone non batte la notte Rendendo la paura incapace di respirare Finché il buio non incontra la luce (Come si fa, fa, fa) [Mira, Rumi, Tutte & Zoey] Correte, correte, comandiamo in città (Fa, fa, fa) Tutto il mondo suona la nostra musica (Fa, fa, fa) Presentarsi equivale a venire sconfitti (Fa, fa, fa) Huntrix, mostriamo come si fa, fa, fa [Rumi & Mira, Tutte & Zoey] Vi diamo la caccia, caccia, caccia (Caccia) (Fatto, fatto, fatto) Vi abbiamo presi ora, ora, ora (Vi abbiamo presi ora) (Fa, fa, fa) Vi mostriamo come, come, come (Vi mostriamo come) Huntrix, non sbagliano, come si fa, fa, fa Il significato di How It’s Done How It’s Done è la prima canzone della colonna sonora in Kpop Demon Hunters cantata dalle HUNTR/X. Mette in mostra le abilità e la dedizione delle ragazze nell’uccidere tutti i demoni. La cantautrice K-Pop EJAE interpreta Rumi, la cantante R&B americana Audrey Nuna interpreta Mira e infine la cantante coreano-americana REI AMI presta la sua voce a Zoey.