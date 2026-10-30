Jisoo racconta la dipendenza affettiva nel nuovo singolo Addicted scritto da Giovanna Codella 30 Ottobre 2026 Screenshot Video Ufficiale Youtube Addicted di JISOO La superstar sudcoreana Jisoo ha svelato ufficialmente Addicted, un brano pop elettronico accompagnato da un video musicale in cui l’artista indossa svariati look audaci e di grande d’impatto. Il pezzo, rilasciato il 30 ottobre, parla della di essere inebriati e fortemente dipendenti da qualcuno. Addicted anticipa il nuovo album della star delle Blackpink ed è stato annunciato dalla sua agenzia BLISSOO, dieci giorni prima dell’uscita, con una serie di teaser e delle clip dalle atmosfere buie che lasciano presagire quale sia la nuova direzione visiva della cantante. Il video ufficiale del singolo Testo ADDICTED di JISOO Now you got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted Every kiss a hit, every touch a trip Here we go again, here we go again (Yeah, yeah) Ooh, you’re so hot, I’m melting in my shoes (Yeah, yeah, yeah) You’re my ecstasy, perfect fantasy (Yeah, yeah) Something likе a dream, only in a dream (Yeah, yеah) Ooh, how you got me breaking all the rules (Yeah, yeah, yeah, yeah) Ooh, baby, I’m caught in your wave I go crazy when you’re calling my name It’s true, it’s true I don’t understand it, but I’m giving into you Now you got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted to ya Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted I love the rush, so dangerous I’m hooked, I’m stuck, oh, baby, I don’t get it How ya got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted to ya Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted It’s all I want, can’t get enough I’m hooked, I’m stuck on you Hate the goodbyes, crave a good time Put, put your body right on top of mine Look in your eyes, I’m hypnotized Put, put the money on you, you and I Smooth midnight, sweet paradise Don’t wanna let you go Taking a ride all through the night Starting to lose control Ooh, baby, I’m caught in your wave (Caught in your wave) I go crazy when you’re calling my name (Calling my name) It’s true, it’s true (Ooh) I don’t understand it, but I’m giving into you Now you got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted to ya Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted (Ah) I love the rush, so dangerous (Dangerous) I’m hooked, I’m stuck, oh, baby, I don’t get it How ya got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted to ya (Ooh) Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted It’s all I want, can’t get enough (Oh) I’m hooked, I’m stuck on you Na-na-na, na-na-na-na, now I’m addicted to ya Na-na-na, na-na-na-na, now I’m addicted to ya Na-na-na, na-na-na-na, now I’m addicted to ya Na-na-na, na-na-na-na, now I’m addicted to ya (Fonte Genius.com) Traduzione Ora mi hai reso così dipendente, così dipendente, così dipendente Così dipendente, così dipendente, così dipendente Così dipendente, così dipendente, così dipendente Ogni bacio è una scossa, ogni tocco un viaggio Eccoci di nuovo, eccoci di nuovo (Sì, sì) Ooh, sei così hot, mi sciolgo ai tuoi piedi (Sì, sì, sì) Sei la mia estasi, la fantasia perfetta (Sì, sì) Qualcosa che sembra un sogno, solo un sogno (Sì, sì) Ooh, come fai a farmi infrangere tutte le regole (Sì, sì, sì, sì) Ooh, tesoro, sono travolta dalla tua onda Impazzisco quando chiami il mio nome È vero, è vero Non capisco come, ma mi sto lasciando andare a te Ora mi hai reso così dipendente, così dipendente, così dipendente da te Così dipendente, così dipendente, così dipendente Amo questa scarica, è così pericolosa Sono presa, sono bloccata, oh, tesoro, non capisco Come fai a rendermi così dipendente, così dipendente, così dipendente da te Così dipendente, così dipendente, così dipendente È tutto ciò che voglio, non ne ho mai abbastanza Sono presa, sono bloccata su di te Odio gli addii, desidero bei momenti Metti, metti il tuo corpo sopra il mio Guardo nei tuoi occhi e rimango ipnotizzata Punto tutto su di te, io e te Una notte dolce, un paradiso incantevole Non voglio lasciarti andare Un viaggio che dura tutta la notte Comincio a perdere il controllo Ooh, tesoro, sono travolta dalla tua onda (Travolto dalla tua onda) Impazzisco quando chiami il mio nome (Chiami il mio nome) È vero, è È vero (Ooh) Non capisco perché, ma mi sto lasciando andare a te Ora mi hai reso così dipendente, così dipendente, così dipendente da te Così dipendente, così dipendente, così dipendente (Ah) Amo questa scarica, è così pericolosa (Pericolosa) Sono presa, sono bloccata, oh, tesoro, non capisco Come tu sia riuscito a rendermi così dipendente, così dipendente, così dipendente da te (Ooh) Così dipendente, così dipendente, così dipendente È tutto ciò che voglio, non ne ho mai abbastanza (Oh) Sono presa, sono bloccata su di te Na-na-na, na-na-na-na, ora sono dipendente da te Na-na-na, na-na-na-na, ora sono dipendente da te Na-na-na, na-na-na-na, ora sono dipendente da te Na-na-na, na-na-na-na, ora sono dipendente da te Cosa ne pensate di ADDICTED DI JISOO?