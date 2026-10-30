Jisoo racconta la dipendenza affettiva nel nuovo singolo Addicted

Screenshot Video Ufficiale Youtube Addicted di JISOO

La superstar sudcoreana Jisoo ha svelato ufficialmente Addicted, un brano pop elettronico accompagnato da un video musicale in cui l’artista indossa svariati look audaci e di grande d’impatto. Il pezzo, rilasciato il 30 ottobre, parla della di essere inebriati e fortemente dipendenti da qualcuno.

Addicted anticipa il nuovo album della star delle Blackpink ed è stato annunciato dalla sua agenzia BLISSOO, dieci giorni prima dell’uscita, con una serie di teaser e delle clip dalle atmosfere buie che lasciano presagire quale sia la nuova direzione visiva della cantante.

Il video ufficiale del singolo

Testo ADDICTED di JISOO

Now you got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted

Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted

Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted

Every kiss a hit, every touch a trip

Here we go again, here we go again (Yeah, yeah)

Ooh, you’re so hot, I’m melting in my shoes

(Yeah, yeah, yeah)

You’re my ecstasy, perfect fantasy (Yeah, yeah)

Something likе a dream, only in a dream (Yeah, yеah)

Ooh, how you got me breaking all the rules

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Ooh, baby, I’m caught in your wave

I go crazy when you’re calling my name

It’s true, it’s true

I don’t understand it, but I’m giving into you

Now you got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted to ya

Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted

I love the rush, so dangerous

I’m hooked, I’m stuck, oh, baby, I don’t get it

How ya got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted to ya

Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted

It’s all I want, can’t get enough

I’m hooked, I’m stuck on you

Hate the goodbyes, crave a good time

Put, put your body right on top of mine

Look in your eyes, I’m hypnotized

Put, put the money on you, you and I

Smooth midnight, sweet paradise

Don’t wanna let you go

Taking a ride all through the night

Starting to lose control

Ooh, baby, I’m caught in your wave (Caught in your wave)

I go crazy when you’re calling my name (Calling my name)

It’s true, it’s true (Ooh)

I don’t understand it, but I’m giving into you

Now you got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted to ya

Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted (Ah)

I love the rush, so dangerous (Dangerous)

I’m hooked, I’m stuck, oh, baby, I don’t get it

How ya got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted to ya (Ooh)

Got me so addicted, got me so addicted, got me so addicted

It’s all I want, can’t get enough (Oh)

I’m hooked, I’m stuck on you

Na-na-na, na-na-na-na, now I’m addicted to ya

Na-na-na, na-na-na-na, now I’m addicted to ya

Na-na-na, na-na-na-na, now I’m addicted to ya

Na-na-na, na-na-na-na, now I’m addicted to ya

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Ora mi hai reso così dipendente, così dipendente, così dipendente

Così dipendente, così dipendente, così dipendente

Così dipendente, così dipendente, così dipendente

Ogni bacio è una scossa, ogni tocco un viaggio

Eccoci di nuovo, eccoci di nuovo (Sì, sì)

Ooh, sei così hot, mi sciolgo ai tuoi piedi

(Sì, sì, sì)

Sei la mia estasi, la fantasia perfetta (Sì, sì)

Qualcosa che sembra un sogno, solo un sogno (Sì, sì)

Ooh, come fai a farmi infrangere tutte le regole

(Sì, sì, sì, sì)

Ooh, tesoro, sono travolta dalla tua onda

Impazzisco quando chiami il mio nome

È vero, è vero

Non capisco come, ma mi sto lasciando andare a te

Ora mi hai reso così dipendente, così dipendente, così dipendente da te

Così dipendente, così dipendente, così dipendente

Amo questa scarica, è così pericolosa

Sono presa, sono bloccata, oh, tesoro, non capisco

Come fai a rendermi così dipendente, così dipendente, così dipendente da te

Così dipendente, così dipendente, così dipendente

È tutto ciò che voglio, non ne ho mai abbastanza

Sono presa, sono bloccata su di te

Odio gli addii, desidero bei momenti

Metti, metti il ​​tuo corpo sopra il mio

Guardo nei tuoi occhi e rimango ipnotizzata

Punto tutto su di te, io e te

Una notte dolce, un paradiso incantevole

Non voglio lasciarti andare

Un viaggio che dura tutta la notte

Comincio a perdere il controllo

Ooh, tesoro, sono travolta dalla tua onda (Travolto dalla tua onda)

Impazzisco quando chiami il mio nome (Chiami il mio nome)

È vero, è È vero (Ooh)

Non capisco perché, ma mi sto lasciando andare a te

Ora mi hai reso così dipendente, così dipendente, così dipendente da te

Così dipendente, così dipendente, così dipendente (Ah)

Amo questa scarica, è così pericolosa (Pericolosa)

Sono presa, sono bloccata, oh, tesoro, non capisco

Come tu sia riuscito a rendermi così dipendente, così dipendente, così dipendente da te (Ooh)

Così dipendente, così dipendente, così dipendente

È tutto ciò che voglio, non ne ho mai abbastanza (Oh)

Sono presa, sono bloccata su di te

Na-na-na, na-na-na-na, ora sono dipendente da te

Na-na-na, na-na-na-na, ora sono dipendente da te

Na-na-na, na-na-na-na, ora sono dipendente da te

Na-na-na, na-na-na-na, ora sono dipendente da te

Cosa ne pensate di ADDICTED DI JISOO?