Semplicemente di Sarah Toscano e Mida: l’amore che fa male, ma non puoi smettere di viverlo

Semplicemente è una ballad che racconta l’amore adolescenziale nella sua forma più vulnerabile. Sarah Toscano e Mida danno voce a due anime diverse ma che si somigliano nel dolore: lei è “una che cade dall’ultimo piano”, lui “uno che non vuole dire ti amo”. Il brano è un viaggio emotivo tra desiderio di futuro e paura di lasciarsi andare, tra notti malinconiche e sogni scritti sui muri.

È il ritratto di un amore che non sa proteggersi, ma che non riesce a smettere di esistere. La sigla perfetta per una storia di adolescenti che imparano a superare gli ostacoli del cuore e i muri interiori.

Il video ufficiale della canzone

Testo Semplicemente Sarah Toscano e Mida

[Strofa 1: Mida]

Io vorrei

Dirti qualcosa di importante

Ma lo farei

Se solo l’ego mi bastasse

Non mi uscisse dalle tasche

A me viene voglia di futuro

E di scriverlo su un muro

Oh ma quante volte ho detto:

“Voglio solo te o nessuno”

[Pre-Ritornello: Sarah Toscano & Mida]

Ma quante volte a te

Che sei semplicemente

[Ritornello: Sarah Toscano & Mida]

Come me, come me

Una che cade dall’ultimo piano

Come te, come te

Uno che non vuole dire: “Ti amo”

Fosse anche l’ultima

Che sarà, che sarà, che sarà

È solo una stupida

Malinconica notte che muore

[Post-Ritornello: Mida, Sarah Toscano]

Forse è meglio se io vado via

Forse amarsi è una sana follia

[Strofa 2: Mida, Sarah Toscano, Sarah Toscano & Mida]

A te che quando sto dormendo esci in punta di piedi

A te che sai che la mattina è meglio se non chiedi

Però ho lasciato tutto come l’hai lasciato tu

Si è spenta pure la tv

Oh ma quante volte hai detto che solo l’amore non basta

So che fa male ma dimmelo in faccia

Quante volte a te che sei

[RItornello: Sarah Toscano & Mida]

Come me, come me

Una che cade dall’ultimo piano

Come te, come te

Uno che non vuole dire: “Ti amo”

Fosse anche l’ultima

Che sarà, che sarà, che sarà

È solo una stupida

Malinconica notte che muore

[Bridge: Sarah Toscano, Sarah Toscano & Mida]

Sbaglierò il tuo nome senza neanche farlo apposta

Brucio ogni ricordo e poi mi prenderò la colpa

Non dico: “Starò bene”

Perché niente va più bene senza te

[RItornello: Sarah Toscano, Mida, Sarah Toscano & Mida]

Come me, come me

Una che cade dall’ultimo piano

Come te, come te

Uno che non vuole dire: “Ti amo”

Fosse anche l’ultima

Che sarà, che sarà, che sarà

È solo una stupida

Malinconica notte che muore

[Post-Ritornello: Mida, Sarah Toscano]

Forse è meglio se io vado via

Forse amarsi è una sana follia

RIV4LI: la serie Netflix

Semplicemente è anche la sigla ufficiale di RIV4LI, la nuova serie teen Netflix creata da Simona Ercolani, già autrice di DI4RI. Ambientata nella Terza D della scuola media Montalcini di Pisa, la serie segue le tensioni tra due gruppi rivali: gli “insider”, capitanati da Claudio (Samuele Carrino), e gli “outsider”, guidati dalla nuova arrivata Terry (Kartika Malavasi).

Ogni episodio racconta una settimana di scuola, tra bullismo, amicizie, identità e amori. Il conflitto è visibile: un muro divide la scuola, ma anche le emozioni dei protagonisti. RIV4LI è un racconto di crescita, inclusione e scoperta, pensato per i ragazzi ma capace di parlare a tutta la famiglia.