Semplicemente di Sarah Toscano e Mida: l’amore che fa male, ma non puoi smettere di viverlo scritto da Giovanna Codella 9 Ottobre 2025 Semplicemente è una ballad che racconta l’amore adolescenziale nella sua forma più vulnerabile. Sarah Toscano e Mida danno voce a due anime diverse ma che si somigliano nel dolore: lei è “una che cade dall’ultimo piano”, lui “uno che non vuole dire ti amo”. Il brano è un viaggio emotivo tra desiderio di futuro e paura di lasciarsi andare, tra notti malinconiche e sogni scritti sui muri. È il ritratto di un amore che non sa proteggersi, ma che non riesce a smettere di esistere. La sigla perfetta per una storia di adolescenti che imparano a superare gli ostacoli del cuore e i muri interiori. Il video ufficiale della canzone Testo Semplicemente Sarah Toscano e Mida [Strofa 1: Mida] Io vorrei Dirti qualcosa di importante Ma lo farei Se solo l’ego mi bastasse Non mi uscisse dalle tasche A me viene voglia di futuro E di scriverlo su un muro Oh ma quante volte ho detto: “Voglio solo te o nessuno” [Pre-Ritornello: Sarah Toscano & Mida] Ma quante volte a te Che sei semplicemente [Ritornello: Sarah Toscano & Mida] Come me, come me Una che cade dall’ultimo piano Come te, come te Uno che non vuole dire: “Ti amo” Fosse anche l’ultima Che sarà, che sarà, che sarà È solo una stupida Malinconica notte che muore [Post-Ritornello: Mida, Sarah Toscano] Forse è meglio se io vado via Forse amarsi è una sana follia [Strofa 2: Mida, Sarah Toscano, Sarah Toscano & Mida] A te che quando sto dormendo esci in punta di piedi A te che sai che la mattina è meglio se non chiedi Però ho lasciato tutto come l’hai lasciato tu Si è spenta pure la tv Oh ma quante volte hai detto che solo l’amore non basta So che fa male ma dimmelo in faccia Quante volte a te che sei [RItornello: Sarah Toscano & Mida] Come me, come me Una che cade dall’ultimo piano Come te, come te Uno che non vuole dire: “Ti amo” Fosse anche l’ultima Che sarà, che sarà, che sarà È solo una stupida Malinconica notte che muore [Bridge: Sarah Toscano, Sarah Toscano & Mida] Sbaglierò il tuo nome senza neanche farlo apposta Brucio ogni ricordo e poi mi prenderò la colpa Non dico: “Starò bene” Perché niente va più bene senza te [RItornello: Sarah Toscano, Mida, Sarah Toscano & Mida] Come me, come me Una che cade dall’ultimo piano Come te, come te Uno che non vuole dire: “Ti amo” Fosse anche l’ultima Che sarà, che sarà, che sarà È solo una stupida Malinconica notte che muore [Post-Ritornello: Mida, Sarah Toscano] Forse è meglio se io vado via Forse amarsi è una sana follia RIV4LI: la serie Netflix Semplicemente è anche la sigla ufficiale di RIV4LI, la nuova serie teen Netflix creata da Simona Ercolani, già autrice di DI4RI. Ambientata nella Terza D della scuola media Montalcini di Pisa, la serie segue le tensioni tra due gruppi rivali: gli “insider”, capitanati da Claudio (Samuele Carrino), e gli “outsider”, guidati dalla nuova arrivata Terry (Kartika Malavasi). Ogni episodio racconta una settimana di scuola, tra bullismo, amicizie, identità e amori. Il conflitto è visibile: un muro divide la scuola, ma anche le emozioni dei protagonisti. RIV4LI è un racconto di crescita, inclusione e scoperta, pensato per i ragazzi ma capace di parlare a tutta la famiglia.