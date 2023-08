Taylor Swift ha annunciato il film concerto dell’Eras Tour: trailer

The Eras Tour di Taylor Swift arriverà anche al cinema. Anche se per adesso solo per gli americani. La cantante americana ha annunciato che il film concerto suo tour dei record sarà disponibile dal 13 Ottobre nelle sale in Nord America.

L’annuncio:

Taylor Swift ha annunciato l’arrivo del film attraverso un post sui suoi canali social ufficiali:

The Eras Tour è stato il più significativo, elettrizzante esperienza della mia vita fino ad ora e sono felice di dirvi che arriverà presto sul grande schermo 😆 A partire dal 13 Ottobre potrete vivere l’esperienza del film concerto al cinema in Nord America! I biglietti sono disponibili su amctheatres.com. Outfit a tema, braccialetti dell’amicizia, cantare e ballare sono incoraggiati 🫶 1, 2, 3 LGB!!!! (iykyk)

Ovviamente speriamo che presto sarà possibile vederlo anche nei cinema in Europa oppure su una delle piattaforme streaming; Taylor Swift ha già collaborato con Netflix in passato per il film del Reputation Tour e con Disney+ per Folklore: The Long Pond Studio Sessions ed il documentario Miss Americana.

Trailer del THE ERAS TOUR Concert Film:

Da quello che si può leggere nel comunicato stampa della catena di cinema statunitensi AMC, il TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR concert film sarà disponibile in MAX e sarà disponibile nei cinema di Stati Uniti, Canada, e Messico. Per cercare di andare incontro alle richieste dei fan, ci sarà una programmazione speciale con almeno 4 proiezioni al giorno.

The Eras Tour di Taylor Swift:

L’epico The Eras Tour ha appena chiuso la prima leg statunitense ed è già un tour dei record: Attualmente in tour con il suo “Eras Tour”, vicino al miliardo e mezzo di dollari di incasso (che le permetterà di battere il record detenuto da Elton John), Taylor non smette di stupire i suoi fan, con un live della durata di 3 ore, una scaletta composta da 44 brani che comprende tutti i suoi album tra cui le registrazioni “Taylor’s Version”.

Il tour sta generando sold out su sold out con il pubblico in delirio, tanto che durante gli show di Seattle il live ha registrato vibrazioni simili a quelli di un terremoto di magnitudo 2.3. Inoltre, Taylor ha deciso di regalare un bonus per tutto lo staff al lavoro sul tour, per un totale di 50 milioni di dollari.

Il tour europeo di Taylor Swift inizierà il 9 maggio 2024 a Parigi e si concluderà il 17 agosto 2024 a Londra. All’interno della leg europea ci saranno anche le due attesissima date italiane previste per il 13 e 14 Luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano, i cui biglietti sono già sold out.

Ecco la setlist del The Eras Tour di Taylor Swift: