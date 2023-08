Taylor Swift annuncia l’album 1989 (Taylor’s Version)

A gran sorpresa, forse neanche troppa per i fan, Taylor Swift ha annunciato l’arrivo dell’album 1989 (Taylor’s Version).

Durante l’ultima tappa del tour americano a Los Angeles, ha confermato la data di rilascio del suo album che tornerà ai fan, e a Taylor, il prossimo 27 ottobre. Un annuncio che ormai i fan avevano ipotizzato da settimane scatenandosi sui social, soprattutto TikTok, con teorie più o meno plausibili su questo nuovo lancio.

L’annuncio durante il tour e la surprise song

Come per l’annuncio di Speak Now, Taylor ha lanciato qualche messaggio non troppo nascosto durante le date precedenti a quella del 9 agosto e anche durante la serata stessa. Taylor ha, infatti, indossato dei nuovi abiti blu, colore che rappresenta la 1989 era, e ha poi annunciato l’album cantando New Romantics come surprise song.

Il brano in questione era l’unico rimasto di 1989 a non essere ancora stato cantato live dell’artista e questo era stato un grande indizio per tutti gli Swifties.

Una nuova cover per 1989 (Taylor’s Version)

Come ogni re-record che si rispetti, ogni riedizione dell’album ha anche una nuova cover. L’azzurro spicca come colore principale di questa nuova versione, che conterrà anche 5 nuovi brani From The Vault.

Quando riprenderà il tour

Non passerà molto prima che la cantante torni a calcare il palcoscenico del “The Eras Tour”. Dopo la conclusione della leg americana, Taylor ripartirà dal Messico il 24 di agosto, per 4 tappe. Dopo di che bisognerà attendere fino a novembre per la ripresa del tour quando la cantante si sposterà in Sud America per poi proseguire in Asia e Australia, fino a giungere in Europa nel maggio del 2024!