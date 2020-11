Su tutte tutte le piattaforme di streaming è disponibile “folklore: the long pond studio sessions (from the disney+ special) deluxe edition”, una nuova speciale edizione dell’album dei record di Taylor Swift contenente, oltre ai brani già pubblicati, anche tutte le tracce in versione live presentate all’interno della produzione originale Disney+ “folklore: the long pond studio sessions”, disponibile da oggi sulla piattaforma.

Da oggi è inoltre possibile vedere anche un’inedita “quarantine version” di “exile” feat. Bon Iver, tra i pezzi più apprezzati dal pubblico all’interno dell’album con oltre 140 milioni di stream su Spotify.

Taylor Swift - exile (folklore: the long pond studio sessions | Disney+) ft. Bon Iver

Nella produzione originale Disney+ , oltre a presentare in un’intima performance live tutte le canzoni dell’album, Taylor Swift per la prima volta accompagnata dai co-produttori Aaron Dessner e Jack Antonoff, insieme all’ospite d’eccezione Justin Vernon (Bon Iver), rivela le storie e i segreti dietro alle 17 canzoni.

L’album si è rivelato essere uno dei progetti più di successo del 2020. Acclamato sia dal pubblico che dalla critica, l’album che ha rivelato il lato più intimo e autentico di Taylor Swift ha conquistato numerosi traguardi e continua a ottenere importanti riconoscimenti. Il disco nel giorno di debutto ha registrato 80.6 milioni di stream su Spotify, dove ha battuto il record di album di un’artista donna più ascoltato nelle prime 24 ore, e si è posizionato al primo posto in oltre 80 paesi su iTunes.