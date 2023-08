The Equalizer 3: intervista ad Andrea Dodero

In occasione dell’uscita al cinema di The Equalizer 3, ultimo capitolo della saga con protagonista Denzel Washington, abbiamo avuto modo di intervistare Andrea Dodero, giovane attore italiano che sul set ha realizzato un sogno e ora guarda al futuro.

Intervista ad Andrea Dodero

Le cose belle arrivano quando meno ce lo si aspetta, ed è un po’ quello che è successo ad Andrea che, come ci racconta, ha fatto il provino per il film quasi per caso. Da lì è iniziata la sua avventura sul set italiano di The Equalizer 3.

Il film è infatti ambientato in Italia in un contesto complesso in cui regna la malavita; e, come ci spiega, lui stesso ha dovuto fare un lavoro molto attento per la costruzione del suo personaggio, soprattutto in rapporto a quello di Denzel Washington di cui è antagonista.

Di che cosa parla il film

Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino governativo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi. Sentendosi inaspettatamente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrà fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia.

Il cast di The Equalizer 3

Diretto da Antoine Fuqua il film è interpretato da Denzel Washington, Dakota Fanning e David Denman molti attori italiani tra cui Gaia Scodellaro, Andrea Scarduzio, Andrea Dodero, Eugenio Mastrandrea, Bruno Bilotta, Daniele Perrone, Salvatore Ruocco e Remo Girone.

Quando esce al cinema

Il film sarà al cinema da mercoledì 30 agosto prodotto da Sony Pictures e Eagle Pictures, distribuito da Eagle Pictures.

