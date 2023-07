Taylor Lautner sul palco dell’Eras Tour di Taylor Swift: Onorato di essere nella tua vita

Taylor Lautner si è confermato ancora una volta essere l’ex fidanzato migliore di Taylor Swift. Non solo sfoggia fiero sul petto la medaglia al valore conquistata per aver ottenuto la prima canzone di scuse mai scritta da Taylor (nonchè una delle migliori di Speak Now), ma adesso ha anche quella per il discorso più dolce fatto pubblicamente.

L’attore di Twilight, infatti, è uno de protagonisti, insieme a Joey King e Presley Cash del video ufficiale di I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault), dove insieme mettono su un colpo per salvare Taylor e la sua vecchia musica, in particolare Speak Now (Taylor’s Version).

SCOPRI QUI TUTTI I TESTI E LE TRADUZIONE DI SPEAK NOW (TV)!

Il discorso di Taylor Lautner:

I tre protagonisti del video sono stati invitati sul palco con lei durante il concerto dell’Eras Tour a Kansas City dove ha presentato in anteprima il video. Ha ovviamente presentato Joey e Presley, ma soprattutto ha invitato sul palco colui che non ha mai partecipato ad un suo video “ma è stato una forza positiva mentre scriveva Speak Now”: Taylor Lautner.

Ha anche aggiunto che è molto amica della moglie del suo ex e che è conveniente il fatto che abbiano tutti lo stesso nome proprio. L’attore di Twilight è salito sul palco facendo un salto mortale (non previsto, ma sentiva necessario) ed ha fatto un bellissimo discorso per Taylor Swift:

Ci siamo divertiti molto a fare questo video. Taylor grazie per aver scelto me e tutti noi. Vorrei dire una cosa veloce: ti rispetto moltissimo, non solo per la cantante, scrittrice e performer, ma soprattutto per l’essere umano che sei. Sei piena di grazia, umile, gentile e sono onorato di conoscerti. Grazie per avermi fatto essere parte di tutto questo e parte della tua vita.

Dalla faccia sorpresa di Joey King abbiamo capito che il discorso di Taylor L. non era previsto, ma ha ovviamente commosso tutti i presenti, Taylor Swift inclusa. La cantate, sia nel suo post sui social che sul palco, aveva ringraziato anche la moglie di lui, Taylor Lautner (la confusione è ovvia), dicendo che sono molto amiche e che è facile che hanno tutti e tre lo stesso nome proprio.

Taylor al quadrato:

La relazione tra Taylor Swift e Taylor Lautner risale al 2009 ed è iniziata dopo che i due si sono incontrati sul set del film Appuntamento con l’amore, dove interpretavano due fidanzatini del liceo. I due Taylor hanno iniziato a frequentarsi in estate e poi, come ci dice lei nella canzone, si sono lasciati a Dicembre; la cantante ha confessato di essersi pentita di non aver trattato l’attore con il rispetto e l’amore che lui le ha sempre dimostrato e gli ha chiesto scusa pubblicamente in musica, ovvero in Back To December (Taylor’s Version).

Nei pochi mesi della loro relazione Tay Tay ha “parlato” di lui nel suo monologo musicale al Saturday Night Live (lo stesso i cui aveva criticato Joe Jonas) e l’attore era con lei sul palco la celeberrima sera in cui Kayne ha interrotto il suo discorso di accettazione agli MTV VMA’s 2009.

“Penso sia un grande disco. Si, mi sento al sicuro. Prego per John” aveva dichiarato Lautner quando pochi mesi fa gli avevano chiesto se fosse preoccupato per l’uscita di Speak Now (Taylor’s Version).