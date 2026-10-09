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sangiovanni racconta la quotidianità con l’ironia del singolo ok buonanotte

scritto da Giovanna Codella
ok buonanotte sangiovanni

sangiovanni ok buonanotte. Crediti: Ph. Pippo Moscati/Ufficio Stampa Words For You/Sugar Music

sangiovanni pubblica il brano ok buonanotte, venerdì 9 ottobre per Sugar Music. Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica, l brano è il secondo estratto da Tutto Bene Grazie, il nuovo album in uscita il 13 novembre, già disponibile in pre-save e in pre-order nei formati fisici CD e VINILE con poster. In esclusiva sul sito di Sugar è disponibile nelle edizioni limitate: CD con il poster autografato e vinile giallo trasparente con poster autografato.

ok buonanotte, scritto da sangiovanni e Alessandro La Cava e prodotto da CELO, nasce dal desiderio di raccontare la quotidianità con sguardo leggero, ironico e profondamente condivisibile. La canzone non parla di un vissuto personale ma entra nelle piccole situazioni che appartengono un po’ a tutti: le giornate che iniziano di corsa, la voglia di staccare, i programmi che cambiano all’ultimo e le discussioni improbabili che, senza nemmeno accorgersene, finiscono diventano parte della routine.

Il pezzo trasforma il caos delle giornate in qualcosa da vivere con un sorriso. È una canzone che invita a non prendersi troppo sul serio, a riconoscersi nelle piccole assurdità della vita quotidiana e, soprattutto, a trovare un motivo per cantarle insieme. Perché a volte non serve che tutto vada secondo i piani,  basta un ritornello giusto per cambiare prospettiva.

Il nuovo album di sangiovanni è stato già anticipato dal singolo ti ho cercata (felicità), un brano sulla consapevolezza che la felicità è qualcosa che si trova dentro di sé e che si può scegliere di vivere ogni giorno. Il videoclip ufficiale, girato tra i portici di Bologna, città natale di Lucio Dalla, restituisce uno spaccato autentico della quotidianità di sangiovanni insieme ai suoi amici.

Qui il video ufficiale di ok buonanotte

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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