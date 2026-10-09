sangiovanni racconta la quotidianità con l’ironia del singolo ok buonanotte

sangiovanni ok buonanotte. Crediti: Ph. Pippo Moscati/Ufficio Stampa Words For You/Sugar Music

sangiovanni pubblica il brano ok buonanotte, venerdì 9 ottobre per Sugar Music. Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica, l brano è il secondo estratto da Tutto Bene Grazie, il nuovo album in uscita il 13 novembre, già disponibile in pre-save e in pre-order nei formati fisici CD e VINILE con poster. In esclusiva sul sito di Sugar è disponibile nelle edizioni limitate: CD con il poster autografato e vinile giallo trasparente con poster autografato.

ok buonanotte, scritto da sangiovanni e Alessandro La Cava e prodotto da CELO, nasce dal desiderio di raccontare la quotidianità con sguardo leggero, ironico e profondamente condivisibile. La canzone non parla di un vissuto personale ma entra nelle piccole situazioni che appartengono un po’ a tutti: le giornate che iniziano di corsa, la voglia di staccare, i programmi che cambiano all’ultimo e le discussioni improbabili che, senza nemmeno accorgersene, finiscono diventano parte della routine.

Il pezzo trasforma il caos delle giornate in qualcosa da vivere con un sorriso. È una canzone che invita a non prendersi troppo sul serio, a riconoscersi nelle piccole assurdità della vita quotidiana e, soprattutto, a trovare un motivo per cantarle insieme. Perché a volte non serve che tutto vada secondo i piani, basta un ritornello giusto per cambiare prospettiva.

Il nuovo album di sangiovanni è stato già anticipato dal singolo ti ho cercata (felicità), un brano sulla consapevolezza che la felicità è qualcosa che si trova dentro di sé e che si può scegliere di vivere ogni giorno. Il videoclip ufficiale, girato tra i portici di Bologna, città natale di Lucio Dalla, restituisce uno spaccato autentico della quotidianità di sangiovanni insieme ai suoi amici.

Qui il video ufficiale di ok buonanotte