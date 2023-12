Sangiovanni annuncia il nuovo singolo Americana e un live a Milano

Sangiovanni si è preso il tempo per lavorare a della nuova musica, il tempo per vivere e lasciarsi contaminare da nuove esperienze, incontri e stimoli. Ed ora è tornato per raccontarci il suo nuovo progetto.

L’artista torna con Americana, in radio e in digitale da venerdì 15 dicembre per l’etichetta Sugar. Il singolo è anche il primo estratto di un nuovo album che uscirà nel 2024.

Un anno molto speciale, durante il quale condividere in maniera intima, personale e senza filtri il suo nuovo percorso. Il racconto passerà anche dal Festival Sanremo, dove presenterà un brano che Sangio definisce intenso, emotivo, sincero.

Americana inizia a farci entrare nella privacy dell’artista, in quel momento preciso in cui la nostalgia di “una storia andata all’aria” prende la forma di un ballo sull’ultima “canzone americana”.

Prodotta da Sixpm, Zazu e Bias, il brano è stato scritto da Sangiovanni dopo la sua estate trascorsa a Los Angeles per lavorare al nuovo album.

Sangiovanni tornerà dal vivo, in un grande evento live al Mediolanum Forum di Milano il 5 ottobre 2024, prodotto da Friends and Partners. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Vent’anni, gli ultimi due durante i quali ha ottenuto oltre un miliardo di streaming, 43 certificazioni tra platino e oro, tra cui l’album d’esordio Cadere Volare, e oltre centomila presenze ai live.

Accanto al successo in Italia, Sangiovanni è arrivato in Svizzera e in Spagna, dove la sua Mariposas in featuring con la popstar latina Aitana ha conquistato il Premio Odeón per la “Migliore canzone internazionale”, ha ottenuto il quinto disco di platino e il numero uno in radio.

E voi ascolterete Americana di Sangiovanni?

Potrebbe interessarti anche:

Chi sono tutti gli altri Big in gara a Sanremo 2024

Tutti i testi delle canzoni dell’album Cadere Volare