Aura è una delle allieve di Amici 26 ed è entrata nella scuola più famosa d’Italia grazie al suo primo inedito Solite Solite che ha spinto il responsabile artistico Samuray Jay a portarla nella sua squadra.

Aurora Venosa, in arte Aura, ha 18 anni e viene da Torre Annunziata, in provincia di Napoli. La giovane è nota sul piccolo schermo per aver preso parte alla serie tv La Preside nei panni di Jessica d’Amore. Alla redazione di Witty TV, Aurora ha raccontato: “Da piccola danzavo. Poi a otto anni papà mi ha detto: Perché non vai a fare una lezione di canto? Era un gioco e onestamente ancora adesso la vivo così, non perché non la prendo sul serio ma perché se fai una cosa che ti piace devi vivertela così”.

Il video di una delle esibizioni

Testo di Solite Solite di Aura

Baby scappi per paura di sbagliare

Una come me può solo farti male

Non cambia mai per amore

il cuore di uno scorpione

A cosa servirà

Parlare

senti la notte, l’aurora

Solite solite solite

parole

dette per farci male

Ti chiamo ma dove sei

non ci sei mai

Solite solite solite

promesse fatte per poi scappare

Ti aspetto ma dove vai

non torni mai

Questa notte è l’ultima che parlerà di noi

Dove sei

non torni mai

Continua a mentire non ti credo più

Fa male capire che non sei più tu

Adesso giri come tormento

ma far prima con te non me ne pento

Balliamo un lento dentro il maltempo con te

tutto si accende veramente

Senti la notte, l’aurora

Solite solite solite

parole

dette per farci male

Ti chiamo ma dove sei

non ci sei mai

Solite solide solite

promesse fatte per poi scappare

Ti aspetto ma dove vai

non torni mai

Senti la notte, l’aurora

Fonte (tekstowo.pl)

Cosa ne pensate dell’inedito di Aura ad Amici 26?