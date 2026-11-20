Amici 26: il testo dell’inedito Solite Solite di Aura scritto da Giovanna Codella 20 Novembre 2026 Aura è una delle allieve di Amici 26 ed è entrata nella scuola più famosa d’Italia grazie al suo primo inedito Solite Solite che ha spinto il responsabile artistico Samuray Jay a portarla nella sua squadra. Aurora Venosa, in arte Aura, ha 18 anni e viene da Torre Annunziata, in provincia di Napoli. La giovane è nota sul piccolo schermo per aver preso parte alla serie tv La Preside nei panni di Jessica d’Amore. Alla redazione di Witty TV, Aurora ha raccontato: “Da piccola danzavo. Poi a otto anni papà mi ha detto: Perché non vai a fare una lezione di canto? Era un gioco e onestamente ancora adesso la vivo così, non perché non la prendo sul serio ma perché se fai una cosa che ti piace devi vivertela così”. Il video di una delle esibizioni Testo di Solite Solite di Aura Baby scappi per paura di sbagliare Una come me può solo farti male Non cambia mai per amore il cuore di uno scorpione A cosa servirà Parlare senti la notte, l’aurora Solite solite solite parole dette per farci male Ti chiamo ma dove sei non ci sei mai Solite solite solite promesse fatte per poi scappare Ti aspetto ma dove vai non torni mai Questa notte è l’ultima che parlerà di noi Dove sei non torni mai Continua a mentire non ti credo più Fa male capire che non sei più tu Adesso giri come tormento ma far prima con te non me ne pento Balliamo un lento dentro il maltempo con te tutto si accende veramente Senti la notte, l’aurora Solite solite solite parole dette per farci male Ti chiamo ma dove sei non ci sei mai Solite solide solite promesse fatte per poi scappare Ti aspetto ma dove vai non torni mai Senti la notte, l’aurora Fonte (tekstowo.pl) Cosa ne pensate dell’inedito di Aura ad Amici 26?