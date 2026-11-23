Ecco Indagine dei Jed. Il duo di Amici 26 è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie al primo inedito Che stress che ha spinto il responsabile artistico Rudy Zerbi a portarli nella sua squadra.

I due cantanti della formazione sono Jeanvier (Simone Golfarini) e Dodo (Edoardo Menicagli): entrambi hanno 23 anni e vivono a Livorno. Alla redazione di Witty TV, Edoardo ha raccontato “Il momento più bello della mia vita è stato quando ho iniziato a fare musica con Simone. Inizialmente non ci andavamo proprio a genio. Un giorno mi ha scritto proponendomi di formare un gruppo insieme e io gli ho detto di no. Dopo un paio di settimane ci ho ripensato”. Simone ha aggiunto: “Sono uno che ha fame, voglia di fare, di buttarmi e di realizzarmi. Cerco di essere sempre spontaneo”.

Il video di una delle esibizioni

Testo di Indagine di Jed

Scatterà un’indagine

non sono io il colpevole

ma tu fammi da complice

l’amore è solo un guasto

e se muoio poi rinasco

La pelle bianca, le labbra viola

nelle vene scorre sangue sporco

pillole e goccioline

il fegato richiede blister di medicine

Alza le aspettative basse, tanto basse,

il dottore si spaventa

quindi scatterà un’indagine,

Non sono io il colpevole,

ma tu fammi da complice

L’amore è solo un guasto,

io se muoio poi rinasco

È facile

se la notte non dormo per scrivere pagine,pagine e pagine

non ho niente di stabile, un carro armato sulla pista ciclabile

Amore non piangere,

non voglio lacrime

riempirò taniche, taniche, taniche

morirò martire, martire, martire

ferma mi sfiorerò

tra il fumo e le sirene della polizia

fammi stare calmo,

fumare un po’

un po’ un po’

Ora che scatterà un’indagine,

non sono io il colpevole,

ma tu fammi da complice

L’amore è solo un guasto,

e se muoio poi rinasco

e se sbaglio la rifaccio

Mi piace, mi piace, mi piace

quando mi spingo ancora oltre il limite

cosa vuol dire stare bene per farci del male

ora non ho più lacrime

Cadono le maschere

e tu mi vuoi rincorrere

e scusami se scappo,

io se muoio poi rinasco

Fonte (Angolotesti.it)

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