Amici 26: il testo dell’inedito Indagine dei JED scritto da Giovanna Codella 23 Novembre 2026 Ecco Indagine dei Jed. Il duo di Amici 26 è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie al primo inedito Che stress che ha spinto il responsabile artistico Rudy Zerbi a portarli nella sua squadra. I due cantanti della formazione sono Jeanvier (Simone Golfarini) e Dodo (Edoardo Menicagli): entrambi hanno 23 anni e vivono a Livorno. Alla redazione di Witty TV, Edoardo ha raccontato “Il momento più bello della mia vita è stato quando ho iniziato a fare musica con Simone. Inizialmente non ci andavamo proprio a genio. Un giorno mi ha scritto proponendomi di formare un gruppo insieme e io gli ho detto di no. Dopo un paio di settimane ci ho ripensato”. Simone ha aggiunto: “Sono uno che ha fame, voglia di fare, di buttarmi e di realizzarmi. Cerco di essere sempre spontaneo”. Il video di una delle esibizioni Testo di Indagine di Jed Scatterà un’indagine non sono io il colpevole ma tu fammi da complice l’amore è solo un guasto e se muoio poi rinasco La pelle bianca, le labbra viola nelle vene scorre sangue sporco pillole e goccioline il fegato richiede blister di medicine Alza le aspettative basse, tanto basse, il dottore si spaventa quindi scatterà un’indagine, Non sono io il colpevole, ma tu fammi da complice L’amore è solo un guasto, io se muoio poi rinasco È facile se la notte non dormo per scrivere pagine,pagine e pagine non ho niente di stabile, un carro armato sulla pista ciclabile Amore non piangere, non voglio lacrime riempirò taniche, taniche, taniche morirò martire, martire, martire ferma mi sfiorerò tra il fumo e le sirene della polizia fammi stare calmo, fumare un po’ un po’ un po’ Ora che scatterà un’indagine, non sono io il colpevole, ma tu fammi da complice L’amore è solo un guasto, e se muoio poi rinasco e se sbaglio la rifaccio Mi piace, mi piace, mi piace quando mi spingo ancora oltre il limite cosa vuol dire stare bene per farci del male ora non ho più lacrime Cadono le maschere e tu mi vuoi rincorrere e scusami se scappo, io se muoio poi rinasco Fonte (Angolotesti.it) Cosa ne pensate di Indagine dei Jed ad Amici 26?