Se c’è una coppia che negli ultimi anni ha dimostrato che i sentimenti non hanno bisogno di essere sbandierati, quella è formata da Miley Cyrus e Maxx Morando. Dopo oltre quattro anni d’amore vissuti quasi sempre lontano dai riflettori, la popstar e il batterista dei Liily hanno deciso di compiere il grande passo, convolando a nozze e mandando letteralmente in tilt i social dei fan di tutto il mondo.

Miley ha scelto una dimensione intima, rilassata e super riservata. Niente copertine patinate o annunci altisonanti: solo gli affetti più stretti, tanta musica e quell’atmosfera rock-chic che rispecchia al cento per cento la loro storia.

Sabato 21 novembre, l’artista ha sposato Maxx a bordo piscina a Palm Springs sotto un arco decorato con fiori bianchi e candele e con una cerimonia officiata da Wayne Coyne dei Flaming Lips.

I due si erano conosciuti nel 2021 grazie a un appuntamento al buio organizzato da amici in comune e, da quel momento, non si sono più lasciati, condividendo anche importanti progetti musicali come alcuni brani dell’era Bass Persuades.

Maxx, classe 1998, ha conquistato il cuore della cantante con il suo carattere discreto, creativo ma lontano dalle dinamiche dello showbiz. Come ha raccontato la stessa Miley in diverse interviste, stare accanto a una persona che affronta la vita con così tanta leggerezza e autenticità ha rappresentato per lei una vera rinascita personale e artistica.

Il sì pronunciato lontano dal caos mediatico conferma la nuova fase della vita della cantautrice: più matura e padrona delle proprie scelte. E mentre il fandom celebra questa favola moderna a ritmo di rock, una cosa è certa: l’era più felice di Miley Cyrus è appena iniziata. D’altronde c’era da aspettarselo, Let’s Get Married (sposiamoci) è una delle tracce del suo album più recente e nel video Miley appare serena proprio accanto al suo futuro marito.

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