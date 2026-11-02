sangiovanni e l’ostentazione dei sentimenti nel singolo la verità scritto da Giovanna Codella 2 Novembre 2026 sangiovanni ok buonanotte. Crediti: Ph. Pippo Moscati/Ufficio Stampa Words For You/Sugar Music sangiovanni pubblica la verità, venerdì 30 ottobre per Sugar Music. Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica, il brano è il terzo estratto da Tutto Bene Grazie, il nuovo album in uscita il 13 novembre, già disponibile in pre-save e in pre-order nei formati fisici CD e VINILE con poster. Il brano racconta con grande schiettezza l’amore ai tempi dei social network che spesso è mostrato con un eccessivo bisogno di apparire fino a sembrare un film o una pubblicità, un’ostentazione che spesso può nascondere una mancanza di sostanza e d’autenticità nei sentimenti. Qui il video ufficiale di la verità Testo la verità di sangiovanni Una foto di sera Con le facce di cera E poi giù a litigare Tutto da mettere in mostra Niente da dimostrare E guardare la nostra storia diventare Una storia da sponsorizzare Magari mi ami, ma manca la base La verità, mica una banalità Vuoi la verità Bello il regalo, ma non lo volevo Volevo un film, non una pubblicità Noi due bellissimi su un grattacielo Foto di gala su sfondo nero Ma nella realtà non parliamo nemmeno L’amore, no, non è più la normalità Ma davvero, io volevo Ma perché diventiamo nemici Guardando i tuoi amici che sembrano felici? Ma son tutti in crisi ed erano al tuo matrimonio Solo pеr dire: “Io c’ero” e pеr farsi una foto Tutti vestiti di nero Non sono testimoni Ma solo testimonial che non sanno La verità, mica una banalità Vuoi la verità Bello il regalo, ma non lo volevo Volevo un film, non una pubblicità Noi due bellissimi su un grattacielo Foto di gala su sfondo nero Ma nella realtà non parliamo nemmeno L’amore, no, non è più la normalità Ma davvero, io volevo Soltanto averti qui Senza mostrarlo al mondo E guardare la nostra storia diventare Una storia da dimenticare Magari ti amo, ma manca la base La verità, mica una banalità Vuoi la verità Bello il regalo, ma non lo volevo Volevo un film, non una pubblicità Noi due bellissimi su un grattacielo Foto di gala su sfondo nero Ma nella realtà non parliamo nemmeno L’amore, no, non è più la normalità Ma davvero, io volevo La verità, mica una banalità