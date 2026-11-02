sangiovanni e l’ostentazione dei sentimenti nel singolo la verità

sangiovanni ok buonanotte. Crediti: Ph. Pippo Moscati/Ufficio Stampa Words For You/Sugar Music

sangiovanni pubblica la verità, venerdì 30 ottobre per Sugar Music. Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica, il brano è il terzo estratto da Tutto Bene Grazie, il nuovo album in uscita il 13 novembre, già disponibile in pre-save e in pre-order nei formati fisici CD e VINILE con poster.

Il brano racconta con grande schiettezza l’amore ai tempi dei social network che spesso è mostrato con un eccessivo bisogno di apparire fino a sembrare un film o una pubblicità, un’ostentazione che spesso può nascondere una mancanza di sostanza e d’autenticità nei sentimenti.

Qui il video ufficiale di la verità

Testo la verità di sangiovanni

Una foto di sera

Con le facce di cera

E poi giù a litigare

Tutto da mettere in mostra

Niente da dimostrare

E guardare la nostra storia diventare

Una storia da sponsorizzare

Magari mi ami, ma manca la base

La verità, mica una banalità

Vuoi la verità

Bello il regalo, ma non lo volevo

Volevo un film, non una pubblicità

Noi due bellissimi su un grattacielo

Foto di gala su sfondo nero

Ma nella realtà non parliamo nemmeno

L’amore, no, non è più la normalità

Ma davvero, io volevo

Ma perché diventiamo nemici

Guardando i tuoi amici che sembrano felici?

Ma son tutti in crisi ed erano al tuo matrimonio

Solo pеr dire: “Io c’ero” e pеr farsi una foto

Tutti vestiti di nero

Non sono testimoni

Ma solo testimonial che non sanno

La verità, mica una banalità

Vuoi la verità

Bello il regalo, ma non lo volevo

Volevo un film, non una pubblicità

Noi due bellissimi su un grattacielo

Foto di gala su sfondo nero

Ma nella realtà non parliamo nemmeno

L’amore, no, non è più la normalità

Ma davvero, io volevo

Soltanto averti qui

Senza mostrarlo al mondo

E guardare la nostra storia diventare

Una storia da dimenticare

Magari ti amo, ma manca la base

La verità, mica una banalità

Vuoi la verità

Bello il regalo, ma non lo volevo

Volevo un film, non una pubblicità

Noi due bellissimi su un grattacielo

Foto di gala su sfondo nero

Ma nella realtà non parliamo nemmeno

L’amore, no, non è più la normalità

Ma davvero, io volevo

La verità, mica una banalità