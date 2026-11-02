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sangiovanni e l’ostentazione dei sentimenti nel singolo la verità

scritto da Giovanna Codella
sangiovanni - ti ho cercata felicità

sangiovanni ok buonanotte. Crediti: Ph. Pippo Moscati/Ufficio Stampa Words For You/Sugar Music

sangiovanni pubblica la verità, venerdì 30 ottobre per Sugar Music. Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica, il brano è il terzo estratto da Tutto Bene Grazie, il nuovo album in uscita il 13 novembre, già disponibile in pre-save e in pre-order nei formati fisici CD e VINILE con poster.

Il brano racconta con grande schiettezza l’amore ai tempi dei social network che spesso è mostrato con un eccessivo bisogno di apparire fino a sembrare un film o una pubblicità, un’ostentazione che spesso può nascondere una mancanza di sostanza e d’autenticità nei sentimenti.

Qui il video ufficiale di la verità

Testo la verità di sangiovanni

Una foto di sera
Con le facce di cera
E poi giù a litigare
Tutto da mettere in mostra
Niente da dimostrare

E guardare la nostra storia diventare
Una storia da sponsorizzare
Magari mi ami, ma manca la base
La verità, mica una banalità

Vuoi la verità
Bello il regalo, ma non lo volevo
Volevo un film, non una pubblicità
Noi due bellissimi su un grattacielo
Foto di gala su sfondo nero
Ma nella realtà non parliamo nemmeno
L’amore, no, non è più la normalità
Ma davvero, io volevo

Ma perché diventiamo nemici
Guardando i tuoi amici che sembrano felici?
Ma son tutti in crisi ed erano al tuo matrimonio
Solo pеr dire: “Io c’ero” e pеr farsi una foto
Tutti vestiti di nero

Non sono testimoni
Ma solo testimonial che non sanno
La verità, mica una banalità

Vuoi la verità
Bello il regalo, ma non lo volevo
Volevo un film, non una pubblicità
Noi due bellissimi su un grattacielo
Foto di gala su sfondo nero
Ma nella realtà non parliamo nemmeno
L’amore, no, non è più la normalità
Ma davvero, io volevo

Soltanto averti qui
Senza mostrarlo al mondo
E guardare la nostra storia diventare
Una storia da dimenticare
Magari ti amo, ma manca la base
La verità, mica una banalità

Vuoi la verità
Bello il regalo, ma non lo volevo
Volevo un film, non una pubblicità
Noi due bellissimi su un grattacielo
Foto di gala su sfondo nero
Ma nella realtà non parliamo nemmeno
L’amore, no, non è più la normalità
Ma davvero, io volevo

La verità, mica una banalità

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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