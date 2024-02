Sanremo 2024: testo, significato e autori di Finiscimi di Sangiovanni

Il significato e il testo del brano Finiscimi di Sangiovanni sono stati pubblicati in esclusiva con il numero speciale di Tv Sorrisi e Canzoni, dedicato al Festival.

“Questa canzone ha una melodia italianissima, ma i suoni e gli accordi si ispirano alle sonorità r&b americane” svela l’artista che di recente è stato a Los Angeles per registrare il suo nuovo album, collaborando con i produttori di Miley Cyrus e Travis Scott.

Gli autori della canzone

Finiscimi è nato negli Stati Uniti:“Ero a Los Angeles, una sera verso le dieci, con tutte le luci spente, illuminato solo dalle candele” aggiunge Sangiovanni.

Sangio è l’unico autore che firma il testo, mentre la composizione è di P. Miano , F. Campedelli, A. Ferrara e F. Vaccari.

Testo Finiscimi di Sangiovanni

Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parola

Le tue le conservo ancora

Che cosa penserai

Chissà cosa farai

Scarabocchi sui miei libri

Mi leggi tra le righe

Non riesco più a gestirmi

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Ho scritto mille inizi per non doverti lasciare sola

Non ti vedevo pronta

Non avevo il coraggio

Di fare questo passo

E ora che l’abbiamo fatto

Capisco che ho lasciato

Con cosa son rimasto

Con ‘sta nostalgia del c***o

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Non basterà se ti chiederò scusa per riaverti con me

Non basterà se ti scrivo una lettera questa è l’ultima

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Significato della canzone

Finiscimi è una “ballata appoggiata su un tappeto sonoro tipicamente r&b”, nel testo Sangiovanni scrive una lettera in cui ammette i suoi errori e gli sbagli che ha fatto.

“Questa canzone mi ha aiutato a superare dei momenti difficili. Io sono sempre stato un nostalgico, ma lo vedevo come un sentimento negativo. Ora sono riuscito a trasformare la nostalgia in qualcosa di bello” confessa a Sorrisi.

Sangiovanni a Sanremo

Per Giovanni Pietro Damian (questo il vero nome dell’artista vicentino, classe 2003) si tratta della seconda volta all’Ariston.

Dopo aver vinto la categoria canto ad Amici di Maria De Filippi nel 2021, infatti, nel 2022 ha partecipato al Festival con il brano Farfalle.

L’anno successivo è tornato per la serata delle cover, esibendosi con Ariete e cantando Centro di gravità permanente di Battiato.

Inoltre, ha duettato con Gianni Morandi, sulle note di una nuova versione di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.

Dopo aver scritto il testo pieno di rimpianto di Finiscimi, Sangiovanni intende iniziare un nuovo capitolo della sua carriera mostrando una versione di sé, forse più matura.

Potrebbe interessarti anche:

I testi e i significati delle canzoni di Sanremo 2024